Českou republiku zasáhnou vydatné srážky, nejvíce na území od Novohradských hor po Jeseníky. Očekává se padesátiletá voda

Průměrný úhrn srážek do půlnoci na pondělí z modelů ECMWF, ICON, GFS, GEM.

Českou republiku zasáhnou vydatné srážky, které se na našem území udrží až do konce týdne. Nejvíce by mělo pršet během soboty. Výstraha na extrémní srážky platí kromě Karlovarského a části Ústeckého kraje pro celé území České republiky. Nejvydatnější srážky předpokládají modely do nedělního večera v pásu od Novohradských hor přes Vysočinu až po Jeseníky. Zejména na severním a severozápadním návětří Jeseníků dávají modely extrémní srážkové úhrny přes 300 milimetrů za čtyři dny.„Vzhledem k upozorněním a predikcím Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) jsme svolali jednání s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství a se zástupci z ČHMÚ, Povodí Vltavy a hasičského záchranného sboru. Situace, která nás čeká v následujících dnech, bude pravděpodobně podobná situaci, jakou jsme zažili v letech 1997 a 2002. Pršet by mělo začít dnes v noci a výstraha povodňových jevů je vydána na téměř celé území republiky, s výjimkou Karlovarského a částečně Ústeckého kraje. Situace bude také složitá z hlediska silného větru, který může způsobovat pády stromů a v souvislosti s podmáčením půdy také její sesuvy. Nejhorší situace by měla být v Jeseníkách, kde by dle optimistického scénáře mělo spadnout 395 mm srážek, v případě negativního scénáře 452 mm. Ohrožena nejsou jen území poblíž řek, bleskové povodně mohou napáchat škody i v údolích a na svazích,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL)

Ministr Hladík zároveň doplnil: „Chci ubezpečit, že se preventivně připravujeme v koordinaci s dalšími bezpečnostními i státními složkami, které jsou na tento scénář vycvičeny. Dnes navečer proběhne také jednání s hejtmany, kteří by měli informovat starosty a svolat jednání povodňových komisí. Zítra bude zároveň svoláno jednání ústřední povodňové komise. Nechceme strašit obyvatele, ale je důležité, abychom byli připraveni na nejhorší scénář. Děláme vše pro to, abychom situaci zvládli co nejlépe.“

Nejpesimističtější varianta z modelů – nejvyšší úhrny srážek z modelů ECMWF, ICON, GFS, GEM do půlnoci pondělí.

Na očekávané dešťové srážky se připravují i jednotlivá povodí. Z Vltavské kaskády nyní odtéká dvakrát více vody, než do ní přitéká. Každou vteřinu to je 80 tisíc litrů vody. Odtoky z významných vodních děl zvýšili vodohospodáři i v dalších částech republiky, zejména v povodí Moravy a v povodí Odry, kde se předpokládají nejvydatnější deště.

„Od včerejška jsem v úzkém kontaktu s vedením všech pěti podniků Povodí. Postupně jsme navýšili odtoky z významných vodních nádrží tak, abychom rozšířili retenční kapacitu pro zachycení předpokládaných vysokých srážek. Detailně sledujeme aktuální hydrologickou situaci i aktuální předpověď počasí a podle toho upravujeme manipulaci na jednotlivých vodních dílech. Naším cílem je zajistit dostatečný objem pro převod povodňových průtoků,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Výstraha ČHMÚ vydaná ve středu 11. 9. 2024 v 11:49 upozorňuje na místy až extrémní srážky.

Podniky Povodí preventivně zajišťují i nepřetržitou službu vodohospodářského dispečinku a také dostupnost provozních pracovníků, členů povodňových komisí a pracovníků technicko-bezpečnostního dohledu i mimo pracovní dobu. Povodí rovněž standardně prověřují připravenost a stav jednotlivých staveb a vybavení, jako jsou mobilní uzávěry nebo čerpadla. Kontaktují také představitele všech obcí, ve kterých bude v případě potřeby možné/nutné postavit připravené mobilní stěny.

„Ještě dnes budeme jednat s hejtmany o dalším postupu, na situaci se intenzivně připravují i složky Integrovaného záchranného systému a posilují své kapacity. Budeme v úzkém kontaktu i s městskými a obecními samosprávami. Žádáme všechny, aby sledovali aktuální zpravodajství a doporučení hasičů i dalších složek IZS,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Výstraha ČHMÚ vydaná ve středu 11. 9. 2024 v 11:49 s upozorněním na povodňové jevy.

ČHMÚ bude pravidelně aktualizovat predikci a informovat veřejnost o aktuálním stavu. „Výstraha platí pro část území již od dnešní půlnoci, od pátečního odpoledne je výstraha rozšířená na téměř celé území ČR, s výjimkou Karlovarského a části Ústeckého kraje. Pravděpodobně půjde o největší povodňovou situaci od roku 2013, kdy naše území rovněž zasáhly extrémní srážky,“ říká ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder s tím, že tlaková níže bude postupovat z centrálního Středomoří nad střední Evropu, kde se bude udržovat nejdříve téměř bez pohybu, až během neděle a počátkem příštího týdne se začne zvolna odsouvat k východu. Vydatné srážky budou zesilovat na severním a severozápadním návětří hor z důvodu silného větru, který by měl v ČR foukat od pátku až do neděle.

Očekávaný vývoj srážek

Čtvrtek 12. září

Déšť bude během dne zesilovat zejména na východě Čech, na Moravě a ve Slezsku, kde by mělo napršet 20 až 40 mm, v Jeseníkách až kolem 50 mm.

Pátek 13. září

Vydatnější déšť očekáváme na jihu a východě Čech, na Moravě a ve Slezsku s úhrny 20 až 60 mm. Na návětří hor na severu republiky od Lužických hor až po Jeseníky může lokálně napršet kolem 100 mm.

Sobota 14. září

Nejdeštivější den, zejména jeho první polovina. Na jihovýchodní polovině území naprší 20 až 60 mm, v Novohradských horách a na horách na severu od Lužických hor až po Beskydy a Bílé Karpaty může lokálně napršet přes 100 mm, v Jeseníkách i kolem 170 mm. V Čechách bude během dne od západu deště ubývat.

Neděle 15. září

Už poměrně velká nejistota. Srážkové úhrny jsou nejčastěji 15 až 40 mm, na severozápadním návětří hor může být lokálně až k 70 mm. Deště by mělo postupně během dne ubývat na většině území.

Na začátku příštího týdne bude déšť pravděpodobně doznívat v Beskydech s nejvyššími úhrny kolem Lysé hory.

