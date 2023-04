Čeští vědci se zapojili do výzkumu jednoho z nejzáhadnějších zvířat 20. století

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Harry Burrell / G.P. Whitley Papers Australian Museum Archives, AMS139/4/20/1 / Harry Burrell / G.P. Whitley Papers Australian Museum Archives, AMS139/4/20/1 / Wikimedia Commons Vakovlk tasmánský vyfocený v roce 1928 v Hobart Zoo.

Zdroj | Wikimedia Commons Wilfred Batty z Mawbanny v Tasmánii s posledním známým vakovlkem tasmánským zastřeleným ve volné přírodě. Vakovlka zastřelil v květnu 1930 poté, co jej našel v kurníku.

Poslední vakovlk tasmánský chovaný v zajetí uhynul v roce 1936. Tým vědců z Austrálie, Francie a České republiky pod vedením profesora Barryho Brooka z Tasmánské univerzity využil rozsáhlou databázi 1237 záznamů pozorování vakovlka z Tasmánie, pocházejících od roku 1910 do roku 2019, ke zmapování úbytku druhu a jeho pravděpodobného vymírání. Výsledky byly publikované v časopise Science of the Total Environment . Informuje o tom Biologické centrum Akademie věd ČR."Zjistili jsme, že rozšíření vakovlka tasmánského se rychle zmenšilo po období, kdy byly v Tasmánii poskytovány odměny za zvířecí kůže (1888-1909), a že poslední subpopulace přežívala nejpravděpodobněji v jihozápadní oblasti," řekl profesor Brook.

Pomocí statistických metod, citlivostní analýzy a modelování nejistoty tým odhadl nejpravděpodobnější datum vyhynutí druhu. „Výsledky ukázaly, že k vyhynutí pravděpodobně došlo během čtyř desetiletí po posledním odchytu, tedy kolem 40. až 70. let 20. století," říká Brook.

"Další analýzou jsme však zjistili, že k vyhynutí mohlo dojít až koncem 80. let do začátku roku 2000. S velmi malou pravděpodobností tasmánský tygr stále přežívá v odlehlých jihozápadních oblastech divočiny," myslí si Brook.

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Wikimedia Commons Rodina vakovlků v Hobartské zoologické zahradě v roce 1910

Podle Brooka jeho studie poskytla dosud nejkomplexnější a nejpečlivější analýzu vymírání vakovlka. „Použili jsme nový přístup ke zmapování geografického vzorce jeho poklesu napříč Tasmánií a k odhadu data jeho vyhynutí po zohlednění mnoha nejistot," říká Brook.

"Naše zjištění nejen vrhají nové světlo na osud tohoto ikonického druhu, ale také představují užitečnou metodu pro stanovení priorit ochrany a pro hledání dalších vzácných druhů, jejichž stav je nejistý," dodává Brook.

Zdroj | Science of the Total Environment Simulovaná data vyhynutí pro vakovlka v Tasmánii. a) Distribuce pravděpodobnosti a hustoty odvozeného posledního skutečného pozorování na základě pravděpodobnostního převzorkování všech 1237 exemplářů a pozorování od roku 1910 do roku 2019. b) Odvozená kumulativní pravděpodobnost přetrvávání v daném kalendářním roce, jak je odvozena z rozložení zobrazeného v a.

„Smutným zjištěním naší studie je, že vyhynutí vakovlka nebylo nevyhnutelné,“ zdůrazňuje Ivan Jarić, jeden z autorů studie a vědecký pracovník Biologického centra Akademie věd ČR. "Pravděpodobně ještě několik desetiletí po smrti posledního známého jedince existovala možnost, kdy ještě šlo zavést adekvátní opatření k zabránění jeho vyhynutí."

Spoluautor Stephen Sleightholme z Mezinárodní databáze vzorků vakovlka uvedl, že tasmánský tygr je jedním z nejvíce fascinujících a nejzáhadnějších zvířat moderní doby. „Po celé dekády dráždí představivost veřejnosti a podněcuje mnoho snah dokázat, že druh stále existuje. Naše studie ukazuje, že o historii a ekologii tasmánského vakovlka se je stále co učit.“

