Co se stane, když vypneme amazonský prales?

Zdroj | Depositphotos Amazonský prales.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jakmile se někde mihne slovo Amazonie, většina z nás si vybaví neproniknutelnou hradbu zeleně, jedovaté žáby, horko, všudypřítomné řeky a hlavně časté déšť. Ostatně kvůli tomu dešti tento biom dostal své jméno: tropický deštný les.Nikdy nekončící přísun slunečního světla, celoročně teplé klima a vždy přítomná voda způsobují, že tyto tropické oblasti jsou biologickým rájem. Vegetace tu zvesela bují a jako odpad vyrábí kyslík. I proto se to tomu přezdívá zelené plíce planety.

Jenže tenhle idylický obrázek Amazonie se postupně mění. Ano, i v téhle části světa žijí lidé a i oni chtějí svůj blahobyt. Proto v amazonském deštném pralese ve velkém jede legální i nelegální těžba dřeva, které se pak vyváží do celého světa. Těžba dřeva přitom není jediný důvod, proč tropický deštný les rukou člověka mizí. Dalším důvodem je zemědělství. A je vlastně jedno, jestli se budeme bavit o rostlinné či živočišné výrobě. Stromy ve velkém z krajiny mizí a je jedno, co přijde po nich...

Odlesňování Amazonie tak jede naplno – a jak všichni víte, nedaří se ho zastavit. Obrovské, ale skutečně obrovské plochy lesa nenávratně mizí.

Amazonský deštný les se rozkládá/rozkládal na ploše přibližně 6 000 000 km2. Je tak obrovský, že kdybyste si odskočili na oběžnou dráhu Země, nedá se prostě přehlédnout. Jenže když v něm každou chvilkou pokácíte pár stromů, začne se zmenšovat... V současnosti vědecká obec odhaduje, že se lidstvu podařilo vykácet přibližně 18 % rozlohy Amazonského deštného pralesa.

Hádám, že pro spoustu z vás to nebude moc dramatické číslo. Člověk má tendenci si dopočíst, že přeci 82 % pralesa je stále ještě v pohodě. A to je strašně obrovská plocha. Jenže tahle pohoda platí jen do chvíle, než si vysvětlíme, jak je možné, že amazonský prales existuje.

Přečtěte si také | Vratislav Santini: Omyly a iluze bělochů o životě amazonských indiánů. A vice versa

Když se zas podíváte na rozlohu amazonského pralesa, všimnete si, že se nenachází jen v blízkosti oceánu, ale i v daleko ve vnitrozemí. Zatímco vysvětlit si srážky u obrovských vodních ploch je snadné, uvnitř kontinentu už to chce trochu trápení.

Touhle otázkou, jak vysvětlit bohaté dešťové srážky daleko od oceánu, se netrápíme v historii jako první. Napadla už spoustu lidí. A řada lidí věnovala fakt mraky energie na to, aby odpověď našla.

V 70. letech 20. století přišel brazilský vědec Enéas Salati na to, že četné srážky napříč Amazonií nejsou výsledkem na srážky bohatého klimatu rozprostírající se po velké části jižní Ameriky, ale něčeho jiného.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Stanislav Komárek / Stanislav Komárek / Ekolist.cz Voda v kolotoči. Nebe nad amazonskou řekou Ucayali.

Na základě studia izotopů kyslíku ve vodě odhalil, že až 50 % veškeré vody, která v Amazonii spadne, je vlastně recyklátem. Tedy, že dolu na vegetaci padá ve velkém voda, kterou před tím vegetace poslala během vypařování do atmosféry. A tedy, že v Amazonii jede obrovský kolotoč vody.

Kořeny stromů na východním pobřeží Amazonie vytahují vodu z podzemí. Skrze listy a evaporaci ji posílají do atmosféry, kde se hromadí do doby, než vzniknou drobné kapičky v mračnech. Ty odnáší převládající větrné proudění směr západ a voda se tak dostává hlouběji do vnitrozemí.

Tam ve formě deště spadne, načež se dostane ke kořenům stromů, vypaří se a celý proces se neustále opakuje, až jednou narazí větry na hradbu vysokých And. Výzkumy naznačují, že v Amazonii může být jednotlivá kapička vody zrecyklována až šestkrát. Les tak umí předat vláhu na západ.

Jenže aby tohle fungovalo, potřebujete mít... hádejte co... stromy.

Jenže odlesňování tenhle vymazlený přírodní systém rozbijí. Stále větší plocha pastvin, polí, ale i kácení vzrostlých stromů způsobuje, že se části tropického deštného lesa stávají stále suššími. A nemusíme jít moc daleko do historie, abychom si připomněli, co sucho dokáže.

23. července 2022 jsme se o tom mohli všichni sami přesvědčit.

V oblasti tropického deštného lesa se začnou šířit požáry a sucho. Dva jezdci apokalypsy, kteří společně dokáží ničení Amazonie neskutečně urychlit. Kde dříve býval tropický les s nekonečným deštěm, tam najednou začne být o vodu nouze.

A to nás přivádí k termínu, který budu rád, když si po dnešku všichni zapamatujete. Bod zvratu klimatického systému. Věřte mi totiž, že ho za svůj život uslyšíte ještě hodně krát. Popravdě mnohem častěji, než nám všem bude milé.

Po dlouhé roky vědecká obec varuje, že bod zvratu Amazonského deštného pralesa leží někde v rozmezí 20 až 25 % vykácení jeho původního rozlohy. Když to uděláme, deštný prales má dle modelů ztratit schopnost přenášet vodu na velkou vzdálenost a většina pralesa následně sama zmizí.

A my jsme dle odhadů na 18 %.

Jak vypadá 18 % vykácené rozlohy Amazonie na satelitních datech a kde k vykácení došlo? To můžete vidět v následujícím tweetu:

To červeně je vykácený pic.twitter.com/AelrpCxzFg — Dr. Vojta Blaza (@VojtisekBlaza) November 22, 2022

Co se dlouhé roky zdálo jen jako abstraktní diskuse, jestli náhodou nejsou tyhle modely cinklé a jestli fakt může něco tak obrovského, jako je amazonský deštný prales, začít "před očima" zmizet, se pro miliony lidí v Jižní Americe stává každodenní realitou.

Náš kout světa teď zaměstnává ruská agrese na Ukrajině, energetická krize, covid, pokles ekonomiky, nárůst populismu a nekonečné kulturní války, které tak rádi svými komentáři živíme na sociálních sítích. Jenže když nakouknete do části Jižní Ameriky, zjistíte, že tam je tématem sucho.

V některých částech Amazonie totiž přestalo pršet a miliony lidí čekají na "zázrak" v podobě příchodu dešťů. V kdysi na vodu bohaté Amazonii musí čekat na příjezd cisteren s pitnou vodou. Jejich život se obrací vzhůru nohama. Proč? Protože odlesňování.

Odlesňování totiž začalo narušovat koloběh, který dokázal do jejich regionu dostávat vláhu od oceánu. Ten zázrak v podobě návratů dešťů se hned tak nestane. Pro častější srážky totiž vymizely vhodné podmínky.

Postižené části amazonského deštného pralesa se mění. Před očima místních se z nich stávají vyprahlé savany. Tedy biom, ve kterém nekralují stromy, ale trávy.

Jak velká část Amazonie může být touto změnou postižena? Jak ukazují patřičné modely, oblast může být skutečně enormní.

Skutečně obrovská masa lidí se brzy ocitne v naprosto jiném prostředí, než ve kterém byla zvyklá žít. V prostředí, na které není místní infrastruktura optimalizována. Připraveno není ani zemědělství nebo průmysl. V kdysi vodou bohatém regionu bude sucho, a to často.

A to s sebou přinese další problémy.

Brazilská část Amazonie patří totiž už dnes k těm chudším regionům. Mnoho lidí zde žije na hraně přežití. Platí přitom, že pokud nevíte, co budete zítra jíst, moc vás netrápí, že za XY let bude oblast jen těžko obyvatelná. Je to mimo váš horizont uvažování.

Když nedávno proběhly v Brazílii prezidentské volby, v téhle části vyhrál jasně pravicový Jair Bolsonaro. Ano, ten politik, který ve velkém prosazoval rozvoj téhle části Brazílie a s tím spjaté odlesňování. Odlesňování, které tenhle šílený problém započalo...

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Greenpeace Tady býval prales...

Lidi totiž hlasovali pro politika, který jim sliboval práci a krátkodobé zlepšení jejich situace, jenže za cenu dlouhodobých a mnohem vážnějších problémů, který celý region postihnou (teda spíš už začaly postihovat).

Což je "obrázek", pro který nemusíme chodit daleko. Podobné typy politiků a političek totiž máme i v naší kotlině (i Evropě).

Když se dneska podíváte do některých částí Amazonie, nenajdete v nich deštný prales. Najdete vyschlou krajinu, která začíná ve velkém hořet. Sucho se začíná oblastí šířit jako mor a rozvracet prostředí, na kterém byly závislé životy milionu lidí. Můžeme sice doufat, že staronový prezident Brazílie, levicový Lula, trend narůstající rychlosti odlesňování Amazonie zvrátí.

Jenže je dost možné, že pro některé regiony už je pozdě. Dosáhly totiž svého bodu zvratu klimatického systému a začínají hledat novou "rovnováhu".

Tohle fakt nebylo optimistické čtení. Ale myslím si, že je prostě potřeba, aby se o tomhle i za současné situace v našich končinách mluvilo a uvědomovali jsme si, jak velký problém před námi v podobě globální změny klimatu vyrůstá.

Kdyby vás zajímalo, co s tím jako jednotlivec může člověk udělat. Popravdě nevím, ale přijde mi jako dobrý nápad jednat lokálně a například finančně podporovat kampaň Místo pro přírodu, která v ČR vykupuje vhodné pozemky a nechává je přírodě...

K sepsání tohoto textu mi byl inspirací naprosto mistrovsky sepsaný článek How the forest dies na webu Washington Post z klávesnice Terrence McCoy, který skutečně doporučuji přečíst. Člověk si u toho uvědomí velikost a sílu problému.

Více k tématu v češtině pak můžete najít třeba v textu Naděje pro amazonské létající řeky.

reklama