Pokud patříte mezi velké producenty metanu, možná byste se měli začít (konečně!) bát

Už brzy totiž bude na vaše emise tohoto neskutečně potentního skleníkového plynu pořádně vidět. Už jen tak neutajíte, že ho do atmosféry vypouštíte. Jak to?Metan je jeden z těch plynů, u kterých platí, že byste byli vlastně docela rádi, kdybychom ho do atmosféry svou činností nevypouštěli. Jenže bohužel vypouštíme.

Do atmosféry tak pumpujeme plyn, který dokáže výrazně přispívat k nárůstu teploty spodních vrstev atmosféry. Když se kouknete na graf níže, můžete si všimnout, jak nám krásně koncentrace metanu v atmosféře roste.

V roce 1988 byla někde okolo 1700 částic na miliardu (ppb), dneska je někde kolem 1900. Což nemusí vypadat zas tak strašně.

Jenže koukněte se víc do minulosti. Tam můžete vidět, že se koncentrace metanu v atmosféře v posledních pár desetiletích doslova utrhly ze řetězu.

Za posledních 800 000 let jsme nic takového neviděli.

No bože, to je toho. Tak nám letí metan nahoru... a co jako?

Než si tohle pomyslíte, vyplatí se prostudovat graf níže.

Levá osa koncentrace CO2 v částicích na milion, spodní osa čas, pravá ukazuje teplotu, ale také koncentraci metanu v ppb. A pak tam máte tři různě barevné čáry.

Červená vám ukazuje změnu teploty. Tlustá šedá měnící se koncentraci CO2. Černá měnící se koncentraci metanu.

Za povšimnutí stojí vztah, že když nám roste přítomnost CO2 a metanu, roste nám teplota. Proč? Protože oba jsou výrazné skleníkové plyny.

Teď se koukněte na ten graf znovu. A podívejte se, co v tom grafu dělá černá čára v současnosti.

Ano, bere roha a úplně sviští mimo rozsah grafu.

Což by vám mělo naznačit, že pokud bude platit vztah jako v minulosti, že brzy poletí podobným směrem nahoru teplota.

Dnes přitom odhadujeme, že na metan připadá přibližně 30 % lidskou činností způsobeného oteplení oproti předindustriálním hodnotám.

Kdyby nebylo v atmosféře metanu, čelili bychom skoro o třetinu slabšímu růstu globální teploty! Jenže bohužel, nečelíme.

Jasné, spousta metanu vzniká přirozenými procesy a těžko s tím něco uděláme. Těžko třeba zakážeme bakteriím, aby metan ve velkém produkovaly...

Jenže spoustu metanu se do atmosféry dostává kvůli nám a naší činnosti. Jak moc? To odhaduje infografika níže.

Když se pak podíváme v detailu na jednotlivé lidské zdroje, vypadá to nějak takto.

Lidé produkují ca 60 % veškerého metanu. Z toho ca 36 % připadá na produkci jídla (chov dobytka a pěstování rýže), 11 % na pálení biomasy, 16 % na skládkování a 33 % na produkci fosilních paliv!

Zatímco těžko něco uděláte s produkcí metanu ve spojitosti s produkcí jídla (ano, lidi něco jíst musí a navíc těžko mění své stravovací zvyky), u těžby a zpracování ropy a zemního plynu bychom něco udělat mohli. A to snadno.

Až 25 % všech lidských emisí metanu totiž vzniká úplně zbytečně. Kvůli špatně utěsněným vrtům, potrubím a nebo kvůli nehodám.

Chtělo by se napsat, tak to prostě utěsněte a nazdar.

Jenže tady máme problém. Metan není vidět a ani cítit. Když někde v krajině uniká, tak to nevidíte.

Lidi z Aliso Canyon poblíž Los Angeles by mohli vyprávět.

Až často se tak na poli znečišťovatelů atmosféry metanem hraje na „já nic, já muzikant“.

Je totiž nesmírně logisticky náročné sledovat obrovské plochy, kde se infrastruktura na těžbu ropy a zemního plynu nachází. A na to velcí hráči na poli těžby ropy a zemního plynu hrají.

Jenže brzy budou mít smůlu. Seznamte se. Tahle kostka, co se zrovna oddělila od rakety Falcon 9, je nový satelit MethaneSAT, který na oběžnou dráhu Země vyslala ekologická organizace Environmental Defense Fund.

MethaneSAT has successfully separated from the @SpaceX #Falcon9! We're in orbit 🌌



The spacecraft will now boot up its computer and 'detumble', using its actuators to slow down the spinning caused by the deployment. pic.twitter.com/krJPmPY9el