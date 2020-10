Den jablek slavíme dnes!

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Dnes, 21. října, si připomínáme Den původních odrůd jablek. Před 30 lety tento den začali slavit ve Velké Británii. Jeho cílem je připomenout si lokální a krajové odrůdy, které dnes často upadají v zapomnění. Český svaz ochránců přírody chce tento vývoj obrátit a systematicky na tom pracuje v programu Oživení starých odrůd

ČSOP se oživení starých odrůd systematicky věnuje od roku 1998. Už několik let je pro veřejnost k dispozici informační web www.stareodrudy.cz. Můžete si v něm vyhledat svou oblíbenou odrůdu v databázi starých odrůd nebo se (nejen na jabloně) zajít přímo podívat do některého ze zde uvedených veřejně přístupných genofondových sadů - ať už pěšky, nebo virtuálně. Pokud vás zajímá, které odrůdy se na našem území pěstovaly, na tomto webu jsou k dispozici skeny veškeré staré ovocnářské literatury. A to vše je zdarma.

Aktivity ke starým odrůdám se samozřejmě neomezují pouze na tento jeden den. Nyní právě začíná období výsadeb. Je vhodný čas vysadit si i svůj strom staré odrůdy. A nebo se rozhlédnout po okolí, jestli některý ze starých stromů nepotřebuje naši péči.

V průběhu roku ČSOP pořádá cyklus sezónních výstav starých odrůd ovoce. Na čtyřech z nich je možné prohlédnout si i ochutnat jablka od letních až po zimní. Mají řadu pozoruhodných vlastností, které u moderních odrůd už nenajdeme. Ať už jde o dlouhou přirozenou skladovatelnost, kdy některá jablka vydržela v dobrých sklepích až do další sklizně, zajímavé chutě nebo zpracovatelská specifika (štrůdláky, odrůdy na křížaly či na cidery a mošty).

Oslavte i vy svůj Den jablek!

