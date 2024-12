Entomologové a pražští zemědělci společně zkoumají, jak ideálně pečovat o nektarodárné biopásy

Břetislav Machaček 12.12.2024 10:39

Jak už jsem tu mnohokrát psal, tak fandím DOČASNÝM biopásům na okrajích polí kolem lesů, cest, vodních toků a mezí. Odtamtud nemá hmyz daleko k zazimování jinam, kde mu nehrozí zaorání a likvidace chemií. Tam jsou i

nižší výnosy a jako včelař rád oželím dotace na včelstvo výměnou dotovat náklady na ty biopásy. Někde na úrodné půdě to považuji za plýtvání a

tam jsem spíše pro pěstování pícnin určených třeba k jedné sklizni a místo

druhé ji zaorat ke zlepšení stavu půdy. Tak jsme to kdysi dělali u dědy

(kovozemědělec), když se oselo strniště po obilí jetelem a do zimy se už kosil krávě k dojení. Další rok byl jetel na seno a pak až do podzimu

jako zelené krmení. Následovalo zaorání a další rok vysazení brambor.

Po bramborách se pole oselo ozimou pšenicí a tak dokola. Pod brambory se

ještě přidal zaoraný uležený hnůj a před pšenicí se pole vápnilo. Nikdy

se nesela nečištěná pšenice, jako u sousedů, kde bylo pole plné chrp,

vlčích máků a svláčce, protože oni střídali pouze pšenici a brambory.

Vše bylo bez chemie vyjma občasného přilepšení malou dávkou ledku. No

a louka? Ta se spásala, kosila na luční seno, hnojila močůvkou a taky

vápnila v té době levným drceným vápencem, který je dnes nepochopitelně

dražší, než pálené nehašené vápno. Prostě dnes jsou některé ceny těžko

pochopitelné, ale asi je to dáno i maloobchodem, který ceny deformuje.

Takže biopásy ano, ale s rozumem a nikoliv na úkor úrodné půdy pouze

kvůli splnění nějakých ideových výmyslů.

