Jak úspěšně navrátit jedli bělokorou do našich lesů?

Dalibor Motl 17.5.2024 08:03

Vysázené jedle srnčí zvěř spolehlivě sežere. Nevadí ani nátěr repelentem. Pokud něco odroste tak to za 3-5 let vytluče. Pomůže jedině spolehlivý a pravidelně kontrolovaný plot. Někde sázím do oplocených kotlíků (jeden 50m balík lesnického pletiva) jinde to zkouším s individuálními ochranami ze svařované sítě. Ostatní metody jsou jenom drahé a pracné krmení.

