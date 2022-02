Kudy se bude ubírat kapka, která vám napršela na dvůr?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Začali s tím před lety hydrologové na Aljašce. Vyšli z průvodní databáze MERIT DEM , která na základě hydrologických dat udává informace o rozloze povodí, směru a akumulaci proudění řek, opíraje se o informace o nadmořské výšce lokality a například ještě šířce koryta. A s patřičnou licencí to celé přilepili na mapový podklad z GoogleEarths. Výsledek celého snažení byl takovou vcelku nenáročně roztomilou hříčkou.

Mohli jste si zahrát na déšť a ťuknout na libovolné místo interaktivní mapy, a ta vám ukázala, kudy dešťová kapka, s polohou dopadu stanovenou s přesností na 90 metrů, nejspíš zamíří do moře. Poté, co se třeba sveze několika potoky a řekami. Bylo to hezké, to ano, ale fungovalo to jen na mapovém podkladu Aljašky. A bylo to nekompletní, protože kapky se jim někdy ztrácely v Kanadě.

Z Aljašky až na konec světa

Další etapou vývoje tedy byla úprava, rozšíření databází a nových map s regionálně-mezinárodním přesahem, kterými se plocha záběru rozšířila na celé Spojené státy americké a Kanadu. To už se vývoje chopili specialisté z univerzitních oddělení hydro-informatiky, pokročilého modelování a geologického průzkumu. Využili přitom open-source zdrojů. A aplikace, nazvaná River Runner, se stávala populárnější. Nejen mezi věci znalými akademiky, ale i zvědavými laiky, mezi něž úspěšně pronikala. Na vrcholu své slávy si s ní každou minutu hrálo kolem 500 uživatelů. Zkoušejících, kudy se může ta jedna kapka z dešťového mraku ubírat dál.

David Blodgett, specialista v oblasti vodních zdrojů a integrovaného modelování geologického průzkumu, obdržel spolu s kolegy programátory za takto modifikovaný program-nástroj zhruba stejné množství díků jako kritiky. Stížnosti se většinou týkaly toho, že je to celé fajn, ale nedá se to použít v Brazílii, Číně nebo Súdánu. Proto, díky mezinárodní spolupráci, vznikl River Runner Global. Aplikace, s kterou si konečně můžete hrát i vy.

Ne, River Runner Global není nějak zásadním a extrémním dílem. Zatím. Vlastně, je až schematicky zjednodušeným nástrojem, který vám může trochu pomoci identifikovat vzájemnou návaznost vodních cest a jejich interakcí. Který na základě vypočtené elevace místa dokáže identifikovat, odkud a kam může ona dešťová kapka zamířit.

Nedokonalá aplikace, která roste na kvalitě s uživateli

Je to dynamická hračka, znázorňující to, kudy se voda nejspíš ubírá do řek a názorně vysvětlující princip fungování povodí. A nefunguje nijak přesně tam, „kde už to víme“. Třeba na podrobnější mapě České republiky, kde se vámi zadaná dešťová kapka obvykle automaticky „chytne“ té nejbližší a největší vodoteče, nebo jakékoliv větší plochy vodní hladiny, aniž by zvažovala celkovou systematiku komplikovanějších rozvodí.

Například moje dešťová kapka, jež se vypršela na poli za vesnicí, se skokem „objevila“ v rybníku o 13 kilometrů dál, aniž by si všimla malého potůčku hned vedle místa svého dopadu, jež ovšem tekl na opačnou stranu. V Dunaji, potažmo v Černém moři, skončila stejně.

Síla aplikace River Runner Global vyniká, spíš než za humny, na rozsáhlých územích, kde to „zase tak přesně ještě nevíme“, a kde třeba mohou zpřesňující informace od uživatelů znamenat jistý průlom. Těch možných zpřesnění, třeba jen u názvů aplikaci neznámých malých toků, se sešlo přes 3500. Aplikace tím roste na kvalitě, a má potenciál stát se obřím mezinárodním lexikonem, zaplňujícím bílá místa v hydrologických mapách. I v našem poznání. Interaktivní vizualizace rozvětvených povodí, přesahujících hranice států, je informace pro environmentální bádání rozhodně podnětná. Stejně jako vědět, kam se jednou třeba dostane kapka, která vám spadne na dvůr.

