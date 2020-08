Nejen kůrovec. Lesy poškozuje i vítr, sucho a sníh. Přečtěte si účet za rok 2019

Lukáš Kašpárek 14.8.2020 10:04 Reaguje na david matoušek

Nic nemusíme nahrazovat... přesně jak píše pak Hanzl.... celé je to jen o ekonomickém modelu hospodaření....



Již dnes by šlo většinu našeho lesnictví přeřadit na certifikaci FSC, která má udržitelný přístup k lesu a jejíž hospodaření v něm je racionální, ale to nejde pokud většinový vlastník lesů v ČR je stát a LČR se drží zuby nehty současného hospodaření s certifikací, kterou si vymyslelo samo pro sebe a účelově lže, že jde o certifikaci udržitelnou a k ŽP přívětivou... protože některým to pořád vynáší dost na to, aby bránil změně k lepšímu... to, jak přívětivé hospodaření v lesích je, vidíme úplně všichni.......... nějaká státní lesnická politika a podobné dokumenty, které formulují jasně, že musí dojít k celkové změně přístupu tu nikoho netrápí... prostě na papír se napíše co bychom měli dělat, ale ve skutečnosti na to stát se**.... a to jen kvůli tlaku lobby....



To stejné je v zemědělství i jinde, kde je nutné přijmout zásadní změny....



Vy o tom evidentně moc nevíte....

