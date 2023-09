Nejistý osud hospodaření u italské řeky Pád

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Foto | Vittoria Torsello Elisa Moretto stojí před svým rýžovým polem, které musela zorat dříve, než plánovala.

Období sucha střídající se s ničivými záplavami. V oblasti, kterou protéká italská řeka Pád, se již zřetelně projevuje změna klimatu. Její tok ukazuje na problémy středozemské krajiny a nutí k úvahám o tom, jak čelit stále náročnějším podmínkám počasí.Slunce zapadající nad deltou řeky Pád vybarvuje kořeny rýžových rostlin plovoucí v mělké vodě do zářivě žluté barvy. Pěstitelka rýže Elisa Moretto z italského regionu Veneto je s pěstováním rýže spojená rodinným dědictvím. Dokládá to například rodinná fotografie hrdě vystavená v jejím obchodě. Rýžová farma se nachází 20 km od delty řeky Pád, hospodaří na 46 hektarech a pěstuje pět odrůd rýže.

Elisa Moretto ale po letech hospodaření na vlastní půdě sleduje, jak její pole začíná sužovat narůstající koncentrace soli. Tu za sebou nechává nedaleké moře, které sem někdy zasáhne. Sůl v půdě ale předznamenává pokles budoucí produkce. "Největší strach mám z toho, že si moře půdu vezme zpět," obává se Elisa. Píše se rok 2022 a Itálie čelí největšímu suchu za posledních 500 let. Neúprosný sluneční svit a nedostatek srážek si vybírají daň i na Elisiných rýžových plodinách. Zrna jsou vyprahlá, zuhelnatělá a prázdná.

"To, čeho jsme svědky, je nepochybně důsledkem probíhajících klimatických změn," poznamenává Ramona Magno, odbornice na sucho a dezertifikaci z Národní rady pro výzkum. Středozemí, včetně Itálie, je považováno za oblast citlivou na klimatické změny. Její dopady jsou zde výraznější než na jiných místech planety. Rok 2023 však s sebou nese něco neočekávaného.

Foto | Vittoria Torsello Popraskaná půda na sójovém poli.

Dočasné zmírnění pocitu ohrožení

Foto | Vittoria Torsello Sluncem spálené rýžové klasy.

V květnu vystřídaly spalující teploty v Itálii povodně, které dočasně zmírnily obavy z období sucha. "Řekněme, že letos jsme se vrátili k normálu; od května jsme se nesetkali s žádnými problémy," poznamenává inženýr Mantovani ze společnosti Consorzio di Bonifica Delta del Po . Nicméně, jak upozorňují odborníci Národní rady pro výzkum, ačkoli se zdá, že se krátkodobé a střednědobé podmínky vracejí k normálu, kumulovaný deficit srážek za posledních 12-24 měsíců pro některé oblasti v severní Itálii znamená latentní sucho.

Nestabilita klimatu v oblasti delty Pádu zvyšuje zranitelnost zemědělců. Pěstitelka sóji Lucia La Presa se obává, že jí brzy budou chybět potřebné dotace, infrastruktura, vybavení a moderní zemědělské metody, aby se s novou realitou vyrovnala. "Bez vody netuším, co může přežít," přiznává Lucia. Svou farmu a pole zdědila v roce 1983 a chápe, že změny v hospodaření vyžadují čas. Jedno z řešení, které se nabízí, je technologii asistované evoluce, kdy se rostliny geneticky upravují. Třeba tak, aby lépe odolávaly vůči suchu. Zatím Lucii dávají smysl i malá každodenní opatření, jako je například opětovné používání vody z klimatizace.

Foto | Vittoria Torsello Lucia La Presa jede na kole vedle svého sluncem spáleného sójového pole.

Oblast delty Pádu je dlouhodobě bohatá na zemědělskou produkci, mezi hlavní plodiny patří právě rýže a sója. "Mnohé z těchto tradičních plodin však nyní vyžaduje nadměrné množství vody, zejména v obdobích intenzivního sucha a v době, kdy moře zasahuje do koryta řeky. A to je činí ekonomicky neudržitelnými," upozorňuje Ramona Magno. Podle ní je načase zvážit pěstování jiných druhů plodin, které jsou odolnější, anebo prozkoumat kulturně přizpůsobené odrůdy, které jsou schopné odolávat extrémním podmínkám.

Novou naději přináší do regionu i evropské nařízení o obnově přírody, které v červenci schválil Evropský parlament. Jeho cílem je do roku 2030 obnovit 20 % znehodnocené půdy a mořských oblastí. Národní plán obnovy a odolnosti (PNRR), který se k nařízení vztahuje, obsahuje plány právě i pro Pádskou oblast. Konkrétně se zaměřuje na úsilí o renaturalizaci. Zahrnují obnovu funkčnosti říčního systému Pádu, reaktivaci přírodních procesů a podporu biologické rozmanitosti. Cílem těchto iniciativ je zajistit účinnější a udržitelnější využívání vodních zdrojů, včetně obnovy říčních úseků uměle upravených v minulosti.

Foto | Vittoria Torsello Spálené sójové klasy.

Řešení směrem k odolnosti

Část navržených opatření je dnes již zastaralá, jiná jsou pozastavená a čekají na to, až na ně budou finance. "Protisolné bariéry jsme vybudovali již před 40 lety," komentuje inženýr Mantovani.

Jedním z pozastavených projektů je Piano Laghetti, který počítá s vytvořením vodní rezervy, která by byla k využití v případě potřeby. Vizí je do roku 2030 vytvořit až 10 000 vodních nádrží, čímž by se zvětšilo množství vody zadržené v deltě řeky. Mohly by sloužit k zavlažování a zároveň do nich být odvedena voda při odvodnění. Nejvíce by z toho měli prospěch rybáři.

Rybáři

Foto | Vittoria Torsello Caterina Mancin vytahuje z moře slávky udušené bílými řasami.

Podél silnice Sacca degli Scardovari na konci delty Pádu stojí chaty, kde žije asi 1400 lidí, živících se rybolovem. Caterina Mancinová pracuje v jedné z těchto chat spolu se svým manželem. V Sacca, která se nachází mezi mořem a řekou, je několik jednoduchých zařízení na chov slávek, přičemž ta Caterinina se nachází nejblíže k moři a jsou vystavena účinkům tropikalizace, rostoucí teploty a změn v mořském ekosystému. "Jsme neviditelní," stěžuje si. Loviště, která jsou rybářům důvěrně známá, se jim proměňují před očima. Migrují do nich cizí druhy, jako je modrý krab a mikroskopická řasa, která měkkýše dusí. "Znemožňuje to rybolov tradičními sítěmi," vysvětluje komplikace Antonio Gottardo, prezident společnosti Legacoop.

S teplejšími zimami, nedostatečnými finančními prostředky italského státu a pomalou modernizací infrastruktury se problémy spojené s rychlými změnami ještě zhoršují. Nestabilní vodní podmínky brání fungování bariér na říčních ramenech. Potřeba plánovat budoucnost tváří v tvář klimatickému kolapsu vyžaduje víc než jen reformismus a adaptaci; vyžaduje drastickou transformaci a přiznání si, že krize je na prahu.

Foto | Vittoria Torsello Zařízení pro chov slávek.

Organizace, jako je Legambiente, chápou závažnost těchto problémů a snaží se zavádět inovativní řešení v boji proti extrémním povětrnostním jevům.

Foto | Vittoria Torsello Úlovek s několika dospělými mušlemi.

Situaci může zlepšit změna priorit, například snížení emisí skleníkových plynů. Jenže to není vládní priorita. Itálie naopak obnovuje dotace pro fosilní průmysl.

Foto | Vittoria Torsello Sacca degli Scardovari.

"Ještě nejsme politicky a akčně připraveni, přestože jsme svědky klimatické změny již několik let. Reagujeme jen když se objeví extrémy počasí a vzniknou škody. Pomalu však musíme přejít k jinému přístupu: snažit se rizikům předcházet nebo je alespoň snižovat, ať už jde o řešení sucha nebo zvládání extrémních projevů počasí. Musíme myslet na obě strany mince, hledat řešení pro doby, kdy je vody málo, ale také se připravit na snížení škod při přívalových deštích," uzavírá Ramona Magno.

