Ornitologické exkurze v době covidové

Pořádání ornitologických exkurzí pro veřejnost v roce 2020 omezila a později i zatrhla vládní opatření proti šíření covidové epidemie. Koncem roku 2020 bylo jasné, že i v následujícím roce to může dopadnout podobně a tak vznikl nápad na pořádání malých ornitologických exkurzí. Zveřejněn byl 20. 12. 2020 na webu Moravského ornitologického spolku (MOS) a na webu BirdWatching.cz Vzhledem k těžko předvídatelným a často se měnícím podmínkám pro pořádání akcí jsem se rozhodl pořádat ornitologické exkurze i pro malé skupiny zájemců. Maximální počet účastníků byl vždy v souladu s aktuálním nařízením (omezením) vlády. Zájemci o ornitologickou exkurzi si mohli určit lokalitu i datum exkurze. Případně stanovit druhy, které by chtěli vidět.

Zájem byl větší, než jsem čekal, a tak jsem musel do terénu častěji než v předchozím roce. Slovo „musel“ není na místě, protože pokud by mne to nebavilo, tak bych to nedělal. Naopak to byla radost poznávat nové zájemce o pozorování ptactva nebo trávit čas s přáteli na výpravách za ptáky.

Od 20. prosince 2020 do konce roku 2021 jsem uskutečnil 72 malých ornitologických exkurzí MOS. Většina z nich proběhla na střední Moravě a některé nás zavedly na jih i sever Moravy, do Slezska a také do východních Čech. Nebýt covidu, tak by mne nenapadlo udělat exkurzi pro jednoho účastníka. Ale i taková exkurze má smysl a to nejen pro zájemce o pozorování nebo fotografování ptáků. Bylo to něco nového i pro mne. Zkusit to může každý, vřele to doporučuji.

Foto | Jiří Šafránek / Jiří Šafránek / Moravský ornitologický spolek Na exkurzi se můžete podívat přes kvalitní spektiv a porovnat jej se svým dalekohledem.

Na podzim, když se zmírnila omezení pro počet účastníků akcí pro veřejnost, jsme si mohli dovolit pořádat i dvě velké ornitologické exkurze v Tovačově. Jednu pro zaměstnance firmy Meopta - optika a veřejnost a také Festival ptactva s ukázkou dalekohledů firmy Swarovski. Další exkurze MOS pořádali kolegové na lokalitách, jako jsou například Záhlinické rybníky a Hlubočky.

Co nás čeká letos, si netroufám odhadnout, ale doufám, že díky očkování nebudou již žádné omezení pro pořádání společenských akcí. I přesto hodlám pokračovat v pořádání malých ornitologických exkurzí. Je to radost a skvělá relaxace.

