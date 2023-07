Pečovat o druhově pestré lesy je mnohem složitější než o monokultury. Vznikla proto metodika

vaber 19.7.2023 08:37

tak už je to tady,

,,pečovat o druhově pestré lesy je mnohem složitější,,

je to trochu jinak , pečovat o druhově pestré lesy je mnohem složitější když chci zisk a u takových lesů nikdy nebude jak u smrkových,

nějak mi napadlo ,že to,, pečování,, dopadne stejně špatně jak u smrkových, možná by bylo nejlepší nepečovat,

už nyní můžeme vidět ,nový opečovaný les ,kde jsou zasázené nějaké listnáče,stejně se sázely smrky, ovšem listnáč potřebuje mnohem větší prostor, jinak z něj vyroste tyčka co se zlomí ve dvaceti letech, nebo křoví s několika kmínky,

nevím co lesníci preferují



Odpovědět