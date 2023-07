Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos „Nástroje CBI se jeví být efektivním nástrojem na podporu původních obyvatel a místních komunit, které chrání světovou biodiverzitu, půdu, a přitom napravují globální nerovnosti," říká hlavní autor studie Emiel de Lange, výzkumný pracovník univerzity v Edinburghu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Představte si, že byste za to, že se chováte k přírodě šetrně, dostávali zaplaceno. Vydělávali byste peníze a chránili biodiverzitu současně. Takový je smysl tzv. CBI, conservation basic income. Tedy jakési nepodmíněné opakované platby, příspěvku vypláceného lidem za to, že žijí v souladu s životním prostředím. V teoriích a plánech se o tomhle ekonomickém nástroji vedoucím k ekologii hovoří už dlouho, ale teď jej poprvé vyčíslila v dolarech a eurech studie uveřejněná v žurnálu Nature Sustainability

Idea CBI není nepodobná tomu, o čem se v médiích hovoří jako o základním nepodmíněném příjmu.

U něj se pravidelné vyplácení stejné sumy peněz všem lidem a bez rozdílu a jakýchkoli podmínek má stát alternativou nynějšímu systému dávek sociálního zabezpečení. Všichni, ať už zaměstnaní či práce neschopní, při něm mají nárok na jistou sumu, musí s ní vyžít a neříkat si o další. Pokud chtějí víc, musí si vydělávat ještě jinak. Ale pokud skutečně vyžijí s minimem, nikdo je nikam netlačí.

Základní nepodmíněný příjem má odstranit všeobecný chaos v sociálních dávkách, přebujelou administrativu a vlastně i bídu. Protože každý dostane aspoň něco. Teorie základního nepodmíněného příjmu je hodně odvážná a diskutovaná, a tu a tam – například ve Finsku – i testovaná.

Ale teorie základního nepodmíněného ochranářského příjmu, onoho CBI? Ta je snad ještě odvážnější.

Protože lidi finančně motivuje k určitým formám pasivity a nekonání. Není ani tak o tom, co uděláte, jako spíš o tom, co neuděláte. A tím přispějete k ochraně přírody.

Prostě to nedělejte

Máte pozemek a na něm rostou stromy? Když je nepokácíte na palivové dříví a necháte je růst, dostanete za to peníze. Zvolíte si neintenzivní způsob zemědělského hospodaření na vlastním poli? I za to dostanete peníze. Strpíte na svém pozemku ptáky a obojživelníky? Zadarmo to pro vás nebude.

Inspirace k různým formám CBI už světem nějakou dobu koluje.

Často zmiňovaným příkladem je například Kostarika, kde zemědělci dostali v 80. letech zajímavou nabídku. Výplatu v přepočtu 60 eur na ruku za to, že z hektaru svého zalesněného pozemku neudělají pastvinu. Kostaričané počítali a zjistili, že odříct si pastvu pro jednu krávu je vlastně nevyjde hůř. Nebylo to extra ziskové, ale nebyli na tom škodní. A i to je důvod, proč je dnes Kostarika jednou z nejzalesněnějších zemí světa.

Garantované peníze, dosažitelné „jen tak za nic“ zkouší už od roku 2008 v Indonésii. Jako součást programu na boj proti chudobě, s nímž se mimo jiné pojí zpomalení odlesňování.

Idea CBI pochopitelně nedává smysl všude, ale tam, kde žijí lidé v chráněných oblastech, rezervacích či v blízkosti ohrožených druhů, je ten nápad hned o něco podnětnější.

CBI tu může kompenzovat újmu za zdržení se určitých rušivých činností. Je samozřejmě něco jiného pasivně nekácet stromy a neměnit prales na plantáž palem olejných, a pasivně tolerovat tygra či stádo slonů ve svém sousedství.

„Přesto se nástroje CBI jeví být efektivním nástrojem na podporu původních obyvatel a místních komunit, které chrání světovou biodiverzitu, půdu, a přitom napravují globální nerovnosti," říká hlavní autor studie Emiel de Lange, výzkumný pracovník univerzity v Edinburghu.

Miliardy za nicnedělání

Tou zásadní otázkou, která se s CBI pojí, je kolik by to vlastně stálo. A právě na to de Lange s kolegy hledal odpověď.

Jejich první zjištění zrovna pozitivní není. Pokud by se nějaká forma CBI vztáhla skutečně na celou planetu a všechny její obyvatele, byla by prostě k neuplacení. Tohle totální vyčíslení se totiž pohybovalo ve výši 6,7 bilionů dolarů ročně.

Ovšem idea CBI stojí na tom, že by se příjemcem měli stát přednostně ti, kteří skutečně žijí v dotyku s přírodou a nejrůznějšími chráněnými územími. A tady se už ta čísla jevila být o cosi realističtější.

Pokud zacílíme CBI jen na rovník a tropy, do zemí a ke komunitám s nižšími a středními příjmy, přišlo by to jen na 5,5 dolarů (5,11 eur) na osobu denně. V součtu tedy přibližně 437 miliard eur ročně.

Suma je to na první pohled šílená. Už proto, že skoro trojnásobně přesahuje objem veškerých financí, které do ochrany přírody globálně plynou.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Gabriel ^(oo)^ / Flickr.com Garantované peníze, dosažitelné „jen tak za nic“ zkouší už od roku 2008 v Indonésii. Jako součást programu na boj proti chudobě, s nímž se mimo jiné pojí zpomalení odlesňování.

„Ale ona je to potenciálně velmi rozumná investice,“ nevzdává se de Lange. „Jsou to peníze vydané na boj proti chudobě i pro ochranu biodiverzity v těch nejrozmanitějších a přitom nejohroženějších regionech.“

Vzhledem k tomu, že více než tři čtvrtiny lidí žijících v klíčových oblastech světové biologické rozmanitosti se nachází v zemích s nízkými a středními příjmy, má prý smysl upřednostňovat CBI v těchto zemích. S těmi pěti eury na den by lidé v daných oblastech mohli pohodlně a slušně vyžít, a prospělo by to i ekosystémům.

Peníze vydané na ochranu, anebo na poškozování?

De Lange má odpověď i na jízlivou (byť naprosto logickou) otázku, kde těch 437 miliard eur ročně vzít.

Svět totiž v současnosti každoročně dotuje fosilní průmysl 460 (až 900) miliardami. O tom, že fosilní průmysl planetě neprospívá, se už nepochybuje. A že řešení bídy a krize biodiverzity jsou zásadní globální problémy, se ví též. Takže přesměrovat globální tok peněz z podpory fosilních paliv na CBI dává víc než slušnou rezervu pro naplnění odvážných ambicí.

CBI je přitom velmi širokou myšlenkou, nicméně její zacílení do praxe musí být nastaveno s důrazem na lokálnost.

Protože to chvályhodné „nicnedělání“ bude mít různou podobu.

Někde by mohlo CBI umožnit, aby se vzdali činností a průmyslových odvětví, které vedou k úbytku stanovišť, znečištění a dalším příčinám ztráty biologické rozmanitosti.

Jinde by napřímilo vztahy v zemědělství, i uvnitř komunit. Mohlo by snižovat zranitelnost chudých a snížila by jejich potřebu pracovat v zemědělství s výnosnými – ale pro životní prostředí zatěžujícími – plodinami. Místo pěstování rozsáhlých polí s monokulturami by mohly znovu vzniknout agroekologické zemědělské techniky, v nichž by komunity pečovaly o své biokulturní dědictví.

Pořád by ale platilo, že s průměrnými pěti eury na den by lidé v zájmových oblastech necítili potřebu ničit životní prostředí. A že těch pět eur, byť se nám to v úhrnu miliardového součtu může zdát nesmyslně mnoho, zatím stejně nesmyslně vydáváme na podporu fosilního průmyslu, kterým své životní prostředí poškozujeme.

reklama