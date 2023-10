S nosorožčími rohy se kšeftovat nebude, ale ochranu nosorožců nikdo jinak nezaplatí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Javier Ábalos / Flickr Ve volné přírodě je každých 16 hodin upytlačen jeden nosorožec. V Platinum Rhino nezemřel kvůli pytlákům od roku 2009, kdy farma oficiálně zahájila provoz, ani jediný. Kontrolu nad pozemkem farmy totiž zajišťuje nefalšovaná soukromá armáda.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Občas médii proběhne zpráva, kterou je snad lepší ani nečíst. Otevírá totiž prostor k diskuzi, která byla vedena už tisíckrát předtím. A nevypadá to, že by ani na po tisící prvé mohla vést k nějakému jednoznačnému a uspokojivému závěru.

Jenže zprávu o tom, že největší farmu nosorožců na světě koupila v nevládní organizace (na Ekolistu 5. 9. 2023), zkrátka nelze jen tak přejít. Poukazuje totiž na řekněme etické a organizační nepříjemnosti, které se pojí s ochranou většiny velkých savců. Nejen v Africe, ale na celém světě.

I když to vezmeme jako z rychlíku, stejně musíme začít v 90. letech minulého století. U muže, který se jmenuje John Hume a který podniká v byznysu cestovního ruchu a hotelnictví. Velmi úspěšně. Tolik, že se coby hotelový magnát stane dolarovým miliardářem. A poněkud nečekaně též ochráncem jihoafrických nosorožců. Nebo spíš „ochráncem“.

Ty uvozovky upozorňují na kontroverze, které neplynou ani tak z toho, že není studovaným biologem, úředně pověřenou osobou anebo třeba zapáleným aktivistou. Ale z toho, že Hume je v první řadě byznysmen. A předmět jednoho jeho nového podnikání našel styčné body s ochranou přírody.

Založil totiž projekt Platinum Rhino. Přesněji tedy, 160 kilometrů od Johannesburgu vybudoval farmu. Na které začal chovat nosorožce.

Farma plná rohů

Představa faremního chovu dvoutunových obrů působí buď tragicky, nebo úsměvně. Ale nejspíš proto, že je dost zkreslená. Jako farmu si totiž obvykle nepředstavíme něco o rozloze skoro osmi tisíc hektarů. Humova farma u Klerksdorpu je velká jako celý katastr Pardubic.

Nosorožci tu nejsou natěsnáni v nějakých boxech nebo kapesních výbězích. Na jeden exemplář tu připadá kolem čtyř hektarů. To nenabízí pomalu žádná jiná zoologická zahrada světa. Volnost pohybu pro chovaná zvířata tu sice není absolutní, rozhodně ne jako mají zvířata žijící ve volné přírodě. Ale do jisté míry to kompenzuje množství lokálně dostupné potravy, maximální veterinární péče a především fakt, že nosorožcům z Klekrsdorpu nikdo neusiluje o život.

Ve volné přírodě je totiž každých 16 hodin upytlačen jeden nosorožec. V Platinum Rhino nezemřel kvůli pytlákům od roku 2009, kdy farma oficiálně zahájila provoz, ani jediný.

Kontrolu nad pozemkem farmy totiž zajišťuje nefalšovaná soukromá armáda. Ve vzduchu nad výběhy neustále krouží aspoň jeden vrtulník. Nechybí kamery s nočním viděním, radary, snímače pohybu, senzory reagující na otřesy půdy. Ostraha je tu skutečně na výši a každý pokus o nepovolený průnik za ploty farmy by pro narušitele nedopadl dobře.

Hotelový magnát investoval do bezpečnosti a komfortu „svých“ nosorožců za 12 let víc než 150 milionů dolarů. Jen pro představu, Světový fond na ochranu přírody (WWF) vložil do ochrany všech nosorožců světa od roku 1962 okolo 35 milionů.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Diepeveen / Flickr.com John Hume je byznysmen, a nosorožci byli jednou z oblastí jeho podnikání. Zvířata choval, krmil a chránil proto, aby dorostla co největších rozměrů – a pak jim veterinárně nechal odstranit jejich rohy. Zvířata bez něj dál žijí, jsou zdravá a pro pytláky absolutně neatraktivní.

Je tedy John Hume obdivuhodný mecenáš? Není.

John Hume je byznysmen, a nosorožci byli jednou z oblastí jeho podnikání. Zvířata choval, krmil a chránil proto, aby dorostla co největších rozměrů – a pak jim veterinárně nechal odstranit jejich rohy. Je to jen kus keratinu, silnější nehet, který znovu přirůstá tempem sedmi centimetrů za rok. Zvířata bez něj dál žijí, jsou zdravá a pro pytláky jsou bez rohů absolutně neatraktivní. A dál se množí.

Každý rok se tak na farmě v Klekrsdorpu narodilo 200 nových mláďat, až počet chovaných zvířat dosáhl dvou tisícovek. Takže John Hume měl ve svém soukromém majetku 15 procent všech v Africe dosud žijících nosorožců.

Díra v jinak dokonalém plánu

V roce 2020 měl „naskladněno“ kolem deseti tun nosorožčích rohů. Podle současných cen zboží za 660 milionů dolarů. Pokud by se tedy daly volně prodávat. Což nedají.

Mezinárodní obchod s nosorožčími rohy je od roku 1977 postavený mimo zákon. V Jihoafrické republice je stále povolen obchod na vnitrostátní úrovni, ale legálně se odtud rohy do světa nesmí.

John Hume to chtěl změnit. Několikrát se s jihoafrickou vládou o to, aby mohl prodat své „zboží“, soudil. Provokoval, lobboval. A občas i úspěšně. Argumentoval tím, že jeho cesta je správná: zachraňuje totiž druh ohrožený, chrání ho a zmnožuje, činí nezajímavým pro pytláky. Dělá to samé, o co se pokouší ochránci přírody. Ale nechce to nadosmrti dotovat ze svého, chce za to dostat zaplaceno.

Jeho zásadní úvaha zněla: „Nemyslím si, že to, co zabíjí nosorožce, je poptávka po jejich rozích. Ale to, jakým způsobem je poptávka uspokojována.“ Poptávka tu prý bude vždycky, a zákaz obchodu jen akceleruje tendence k pytlačení. Prý především to, že obchod s nosorožčími rohy není legální, šroubuje ceny taky vysoko.

Hume navrhoval legalizaci a to, že svým odchovem a odprodejem rohů pokryje kompletní světovou poptávku. Neumřel by přitom ani jediný nosorožec, a sám by přitom vydělal víc než dost na to, aby zaplatil provoz své farmy a další ochranu nosorožců. Legalizace by podle logiky věci zaplavila trh legálními rohy nosorožců, znehodnotila by byznys s nelegálními rohy a snížila zisky pytláků a obchodníků s volně žijícími zvířaty. Tím by se snížila motivace k zabíjení volně žijících nosorožců.

Jenže neuspěl.

Svůj byznys plán přes legislativní bariéry neprosadil. Prodej rohů z farmového chovu by zkrátka nikomu nedával dobrý příklad.

Přitom byl dehonestován za to, že nosorožce neponechává na svobodě, ale chová je na farmě. Že není žádný ochránce, ale „ochránce“. Protože ty své nosorožce chrání vlastně jen z nízkých ekonomických pohnutek, jako nástroj svého obohacení. Že se chová jako podnikatel.

Loni mu už nejspíš došla trpělivost. I když to možná souviselo s tím, že oslavil osmdesátku a už nebyl tolik při síle. Rozhodl se, že celý projekt Platinum Rhino, která dlouhá léta budoval a dotoval, odprodá novému zájemci.

Nezájem o prodělečný byznys

Osm tisíc hektarů půdy, kompletní zázemí farmy, výkonnou stafáž veterinářů a strážců, dvě tisícovky jakostních dlouhověkých a dobře se množících zvířat. Zkrátka kompletní know-how farmového chovu nosorožců, který představuje 15 procent světové populace těchto zvířat. Letos v dubnu šla nabídka do aukce, s vyvolávací cenou 10 milionů dolarů.

Nepřihodil si ani jeden jediný zájemce.

Divit se tomu úplně nelze, protože kdo by si chtěl koupit farmu, na níž může chovat, může sklízet – ale rohy nesmí dál prodávat. Myslet si o něm můžeme ledacos, ale bez té koncovky prodeje je zkrátka celý projekt Platinum Rhino ekonomicky naprosto neživotaschopný.

Nikdo s elementárním ekonomickým smýšlením si nechce koupit projekt, který by jen musel dotovat stejně štědře, jako Hume, bez jakékoliv garance zisku.

V tom, že Hume nenalezl žádného pokračovatele, spatřovala řada lidí, brojících za záchranu nosorožců, satisfakci. A ještě větší uspokojení jim přineslo, když se projektu nakonec po předlouhých debatách a smlouvání chopila organizace African Parks. Nezisková organizace, zaštítěná vládami dvanácti afrických států, sdružující dvaadvacet chráněných oblastí a národních parků v Africe. A podporovaná celebritami, třeba princem Harrym.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Diriye Amey / Flickr Plánem neziskové organizace, zaštítěné vládami dvanácti afrických států, sdružující dvaadvacet chráněných oblastí a národních parků v Africe, je přenést dvě tisícovky nosorožců z Humeho farmy do přírody Malawi, Rwandy a Konžské demokratické republiky. Je to masivní relokační plán, který tu ještě nebyl.

Jejich plánem je teď postupně – v desetiletém horizontu – přenést dvě tisícovky nosorožců z Humeho farmy do přírody Malawi, Rwandy a Konžské demokratické republiky. Je to masivní relokační plán, který tu ještě nebyl. A vize zasídlit s 15 procenty celkové populace regiony, kde byli nosorožci vybiti, je rozhodně ambiciózní.

Hodí se kriticky zmínit, že nosorožci z Klerksdorpu se „nevrací“ do přírody. Celý život strávili v bezpečí chovů farmy. A teď budou postupně vypuštěni do lokalit, kde je komfort bezpečí rozhodně nečeká.

Cena nosorožčího rohu z upytlačeného zvířete se nyní pohybuje kolem 60 000 dolarů za kilogram, a každých 16 hodin nedokáží ochránci přírody efektivně zabránit tomu, aby byl upytlačen a zmasakrován další nosorožec.

V přepočtu to znamená, že za 3,5 roku „po velkém návratu“ už nemusí být žádný z Humeho nosorožců vypuštěných do přírody naživu, a jejich rohy stejně skončí na černém trhu. Propad početnosti tím bude nadále pokračovat. Eticky sice, ale fatálně. Není totiž důvod myslet si, že by to počínaje dneškem nabralo jiný kurz, než jaký to má posledních padesát let.

Bez peněz do ochrany přírody nelez

Projekt Platinum Rhino názorně poukázal na to, že pokud nikdo nebude moci na nosorožcích vydělávat, nikdo ani nebude chtít platit za péči o ně. A z téhle lekce si ti, kteří kritizovali Humeho byznys plán, ponaučení zjevně nevzali.

Nepoučila je ani nedávná minulost. To, že zisky z cestovního ruchu národních parků, které mají financovat opatření k záchraně živočichů a třeba bezpečnost nosorožců v divočině, jsou hodně vratké. Jak totiž ukázala pandemie koronaviru, stačí vlastně jen málo, aby ochránci národních parků i nosorožců skončili zcela bez zdrojů.

Mimochodem, covid-19 se růstu počtů zvířat chovaných v Klerksdorpu nikterak nedotkl.

Situaci, která přechodem dvou tisícovek nosorožců do péče neziskovky African Parks vznikla, shrnuje jihoafrický žurnalista Ed Stoddard následovně: „Ochrana přírody sice není jen o číslech, počtech kusů zvířat. Ale je fakt, že ta čísla se počítají. A že veškeré budoucí naděje na reintrodukci druhů na území, kde byla dříve vyhubena – ať už nedostatečnou ochranou anebo pytláctvím – bude zase a znovu záviset na číslech, na dostatečných počtech zvířat.“

Bez obchodního modelu, který by zajistil návratnost investic, není moc pravděpodobné, že by chtěl někdo být setrvalým mecenášem jakéhokoliv záchranného programu. Prakticky všechny záchranné programy – nejen ty na záchranu nosorožců – jsou závislé na dotacích, podpoře, ochotě malých a velkých dárců. S nataženou dlaní čekají, až a jestli něco dostanou. A ani zdaleka to nestačí. Model, který předvedl John Hume, měl potenciál si na sebe vydělat.

Možná skutečně nastal čas přehodnotit ten nesmlouvavý postoj ke komercionalizaci nosorožčích rohů. John Hume sice nosorožce zachraňoval jako byznysmen, ale byl v tom mnohem úspěšnější, než jakýkoliv jiný jejich ochránce.

reklama