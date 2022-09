Skleníkové peklo Španělsku prospívá. A nám by možná mohlo pomoci taky

Radim Polášek 14.9.2022 12:39 Reaguje na Miroslav Vinkler

Částečně podle mne máte pravdu. Ale taky částečně byly husté lesy na území Španělska dědictví předchozí doby ledové a znakem toho, že oteplování a klimatické změny přicházely s koncem doby ledové před 10 tisíci lety postupně a dosáhly až do antických dob. Například ještě v době Cézarově byly o hodný kousek dál, v Egyptské říši na území Nubie v poušti rozsáhlé oázy s prosperujícím pěstováním obilí. Které se po dobytí Egypta Césarem ve velkém vyváželo do Říma a živilo svobodné římské občamy. Stejně tak bylo v té době souběžně s tokem Nilu v té poušti množství obchodních cest až hluboko na jih do nitra Afriky a na těch cestách na místních pramenech prosperující lidská sídla Dneska to o 2000 let později to vyschlo tak, že je to poušť jen s pár studnami maximálně tak pro potřebu pár kočovníků.

Co se týká Španělska, tam by pro obnovení lesa bylo třeba v první etapě určitě používat model, který je v těch suchých krajinách obvyklý. A sice že větší část krajiny zůstane v první etapě nezalesněná a bude fungovat jako sběrač náhodných srážek a v podzemí jako zásobárna těmi srážkami přinesené vody. A na menší části krajiny ve vhodných geologických podmínkách bude ta voda vytékat nebo bude přístupná v podzemí a tak se může využívat pro osázení té části krajiny lesem a pro jeho růst. Až později, jak les začne fungovat jako ochlazování krajina a přitahování dalších srážek se může les postupně rozrůstat.

Otázka je, jak budou působit ty skleníky, které ždímají z ktrajiny právě podzemní vodu.

Odpovědět