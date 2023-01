Uniklé dokumenty usvědčují ExxonMobil ze lži. O změnách klimatu věděla od 70. let z vlastních studií

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos V ExxonMobil, kde vždy navenek zpochybňovali propojení mezi spalováním fosilních paliv a globálním oteplením, usilovně po léta bádali nad tím, jak fosilní paliva přispívají ke globálnímu oteplování. A potvrdili to.

Únik informací z archivů nadnárodní korporace ExxonMobil prakticky potvrdil, že tito těžaři si byli už od 70. let dobře vědomi souvislosti mezi spalováním fosilních paliv a změnou klimatu. Podle odborníků, kteří ona uniklá interní data analyzovali, překvapují scénáře a odhady ropné společnosti svou přesností.

Začneme trochu odjinud. Řekněme, že třeba právě vy patříte k majitelům té na světě největší tabákové firmy. Pokud chcete, aby váš byznys s indukovanou závislostí úspěšně vzkvétal, nemůžete se spoléhat jen na chytlavý marketing. Musíte jít s dobou – být o krok napřed – a třeba kromě politického lobbingu nezapomínat ani na vývoj a vědecké bádání. Nemůžete si totiž dovolit ignorovat zjevná rizika, totiž že se vaši dlouhodobě spokojení kouřící zákazníci statisticky dříve mění na klienty krematorií.

Když vyrábíte cigarety po kontejnerech, musíte řešit i rakovinu plic.

Jako takový trochu stranou odloučený výzkum, bádání pro vlastní potřebu. Abyste, až se s vámi třeba bude chtít nějaký propálený nešťastník s tumorem soudit, mohli oponovat výsledky vlastních testů. A pak můžete tvrdit, že kouření není až tak zlé, a onen nespokojený majitel čerstvé metastáze si klidně mohl svůj nádor uhnat i jinde.

Stejné to bude, když místo tabákového gigantu budete řídit obří kosmetickou firmu, stanete se generální ředitelkou koncernu výroby postřiků a hnojiv, budete provozovat řetězec fastfoodů s tučnými chuťovkami.

Nemorální, neetické. Ale racionální

Pro budoucnost vašeho byznysu je naprosto přirozené, že o rizicích subjektu svého podnikání víte trochu víc, než kolik asi tuší laická veřejnost. Před níž ona rizika třeba malinko zatloukáte. Není v tom skrytý žádný cynismus, je to z ekonomického hlediska naprosto racionální.

Takže na informaci, že společnost ExxonMobil na základě vlastního odbočného výzkumu věděla už v 70. letech minulého století o globálním oteplování, a tom, že se na něm podílí spalování fosilních paliv, které sama ve velkém vyrábí, není vůbec nic překvapivého.

Překvapivé je jen to, že to někoho ještě překvapuje.

V byznysu je naprosto běžné, že o rizicích subjektu svého podnikání víte víc, než kolik asi tuší laická veřejnost. Před níž ona rizika i třeba zatloukáte.

Bylo by divné, kdyby nadnárodní korporace specializující se na těžbu fosilních paliv a petrochemický průmysl, světová jednička v benzínech a mazivu, gigant s ročním obratem 286 miliard dolarů o možných rizicích nevěděla.

Není ani překvapením, že byť šéfmanažeři ExxonMobil měli na stole už před padesáti lety všechna potřebná čísla a byli zpraveni o rizicích, pak podnikali směle ve fosilním byznysu dál a všemožně oponovali svým kritikům a environmentalistům.

Dělají to všichni

Ale všechno postupně: v roce 2015 zavětřili investigativní novináři senzaci. V interních dokumentech ExxonMobil objevili odkazy a zmínky o nějakých dříve těžařskou společností vypracovaných studiích. Které měly potvrzovat, že spalování fosilních paliv má na životní prostředí dramatické dopady. Že vede ke globálnímu oteplování. Pátrali po nich dál, a postupně se dobrali necelých dvou stovek takových materiálů.

Ty nejstarší zprávy byly datovány k roku 1977, nejčerstvější pak vznikla v roce 2014. A hned tucet z nich obsahoval klimatické prognózy, předpovědi vývoje klimatu na bázi srovnání s historií, které jako by vypadly z aktuálních klimatických žurnálů. Znamená to, že výzkumníci placení ropnou společností bádali nad tím samým problémem, který je dnes asi nejakcentovanějším vědeckým tématem vůbec.

V ExxonMobil, kde vždy navenek zpochybňovali propojení mezi spalováním fosilních paliv a globálním oteplením, usilovně po léta bádali nad tím, jak fosilní paliva přispívají ke globálnímu oteplování. A potvrdili to. Ale dál tvrdili, že to tak vůbec není.

Ale od spravedlivého rozhořčení nad pokrytectvím nadnárodní korporace zpátky na zem: není to nic až tak nového. Že si podobný výzkum, vypracování studií o škodlivosti fosilního paliva, zadala už v 50. letech světová ropná jednička, francouzská společnost Total, už dávno víme. A víme i o tom, že v 60. letech si „výzkum vlastní škodlivosti na životní prostředí“ zadaly automobilky General Motors a Ford. A že v 70. letech pak podobný interní výzkum prováděla většina velkých energetických koncernů na světě.

Klimatické modely společnosti ExxonMobil prokázaly až „šokující přesnost", protože předpovídali průměrné oteplení o přibližně 0,2 °C za dekádu. Exxon se dobře trefil i v předpovědi, že změna klimatu způsobená člověkem bude poprvé doložitelná až kolem roku 2000.

V Exxonu to spočítali dobře

Stefan Rahmstorf z Postupimského institutu pro výzkum klimatu, Naomi Oreskes a Geoffrey Supran z Harvardovy univerzity v Cambridge ale shledávají interní studie společnosti ExxonMobil „překvapivé“ tím, jak přesné jsou. Jejich společná analýza uniklých dokumentů, uveřejněná v žurnálu Science, uvádí, že: „63 % až 83 % prognóz bylo přesných při předpovídání následného globálního oteplování, a že tyto prognózy byly rovněž v souladu s aktuálními nezávislými akademickými modely klimatických změn.“

Podle Suprana prokázaly klimatické modely společnosti ExxonMobil až „šokující přesnost", protože předpovídali průměrné oteplení o přibližně 0,2 °C za dekádu. Exxon se dobře trefil i v dalších otázkách, včetně přesné předpovědi, že změna klimatu způsobená člověkem bude poprvé zjistitelná a doložitelná až kolem roku 2000. A správně odhadli i to, jak velká koncentrace CO2 v atmosféře povede k nebezpečnému oteplení.

Že tedy společnost, zásobující svět mazivy a benzínem, věděla o důsledcích svého počínání, je nyní neoddiskutovatelný fakt. A že lhala, když v roce 2010 divoce popírala vliv lidské činnosti a spalování fosilních paliv na životní prostředí, je faktem rovněž. V době, kdy mediálně i soudně oponovala vědeckým výsledkům o příčinách globálního oteplování, měla k dispozici své vlastní vědecké výsledky potvrzující, že jejich kritici mají pravdu.

Všechno je při starém

Pro mediální obraz společnosti ExxonMobil jsou zveřejněná odhalení katastrofou jen na oko. Reálné dopady toho, že byli přistiženi během vědomé lži, jsou totiž mikroskopické. Snad až se s nimi bude zase příště někdo soudit kvůli škodám napáchaným na životním prostředí, budou mít tým jejich špičkových právníků trochu horší startovní pozici.

Vliv spalování fosilních paliv na globální oteplení je dnes doloženou skutečností, a ExxonMobil – který to díky vlastnímu výzkumu věděl dávno – už nemá potřebu to dál zastírat. Ani vlk se nestane vegetariánem jen proto, že mu konzumace tučného masa zvyšuje cholesterol. A světová jednička v tolik poptávaném benzínu a mazivech je nepřestane vyrábět jen proto, že to škodí planetě.

V současnosti je ExxonMobil „zeleným“ tahounem ekologických inovací v průmyslu; zavázal se, že do roku 2050 dosáhne u svých provozovaných aktiv nulových čistých emisí, to znamená, že z atmosféry odstraní alespoň tolik znečištění, které otepluje planetu, kolik vypouští její provoz, přislíbil zajištění cenově dostupné energie potřebným komunitám, a vůbec se tváří jako napravený hříšník.

Ale to je asi tak všechno, co se k tomu dá říct.

