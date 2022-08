"Venku už je zase zábava." Američané sází na plošné hubení komárů, likvidují tím veškerý hmyz

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Zmíněné postřiky proti komárům možná nejsou aplikovány v masivních koncentracích, ale rozhodně jsou aplikovány plošně, prakticky v těch čtvrtích, které si mohou dovolit zahrady. Problém s nimi je trojí.

Ještě v roce 2015 podnikání firem, které se ve Spojených státech amerických zabývaly dezinsekcí, nestálo za mnoho. Zbavování skladišť švábů, zablešené psí útulky a zavšivené domácnosti totiž v ničem zlatý důl nepřipomínají. Následující sezónu se to změnilo, protože na scénu přišel virus Zika a v nastalé panice se z boje proti komárům a plošného odhmyzování stal dokonalý byznys.

Tradiční dezinsekční společnosti jako Terminix, Ehrlich, Arrow Exterminators a Orkin v následujících letech masivně rozšířily svou působnost, přičemž některé z nich dnes nabízí ve stovkách svých poboček pokrytí až 47 amerických států. Mediální hvězdou se pak stala relativně nová odhmyzovací firma Mosquito Joe (založena byla v roce 2010, služby dnes nabízí v 39 státech USA), která si vydobyla pozornost nápaditou reklamní kampaní a hesly jako: „Přestaňte se plácat po obličeji“ a „Venku už je zase zábava“.

Druhé zmíněné heslo asi nejlépe vykresluje, na čem dnes dezinsekční firmy ve Státech vydělávají. Američané totiž chtějí svůj volný čas za hezkého počasí trávit grilováním s přáteli, sekáním trávníku, okrasným zahradničením, sluněním a cachtáním v bazénku. Chtějí, aby si na čerstvém vzduchu zahrady hrály jejich děti.

Ale už na sebe ani na ně nechtějí nanášet nejrůznější repelentní přípravy, spreje a mazání, které může nést zdravotní rizika, znehodnocovat oblečení nebo prostě jen nefungovat. Už nechtějí rozvěšovat lapače hmyzu a už vůbec si nechtějí špinit ruce likvidací kaluží, čištěním ucpaných okapů nebo nejrůznějších nádržek se stojatou vodou, které slouží za líheň komárům. To totiž není žádná zábava.

Místo sebe postříkám zahradu!

Lepší než bojovat s příčinou komáří kalamity nebo aplikovat repelenty na sebe je totiž repelentními insekticidy ošetřit celou zahradu. Zavolat odborníkům z dezinsekční firmy, která aplikuje „bariérový“ postřik, který bodavý a savý hmyz na místě zahubí. Postřik, který se rozptýlí a zůstane na zahradě přítomný (v závislosti na okolních podmínkách, dešti) 7 až 28 dní.

Ve formě tzv. ULV (ultra nízko objemových) aerosolů, v koncentracích papírově nepřesahujících 200 gramů na hektar, jsou v těsném okolí amerických domácností na zahrady rozprašovány organofosfáty (Naled, Malathion) a syntetické pyretroidy (Permethrin, Resmethrin, Sumithrin, Pralletrin, Etofenprox). Pravidelně, celou nezimní sezónu.

Ceny za takovou ochranu před komáry se mohou pohybovat v rozmezí 325-1900 dolarů ročně (8 až 46 tisíc korun), v závislosti na velikosti nemovitosti a typu a četnosti ošetření. A to je pro dezinsekční firmy, alespoň ve srovnání s nedávnými šváby a blechami, skutečně zlatý důl. Protože strávit léto na zahradě bez komárů si chce zaplatit každý, kdo na to má.

Přesné údaje o obratu amerických společností, zabývajících se hubením hmyzu, nejsou dostupné. V roce 2014 ale nabízelo plošné postřiky 38 % z nich, v roce 2021 už 70 %. A má se za to, že boj proti komárům nyní tvoří pětinu jejich příjmů.

Příjmy jim zjevně porostou, protože americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí referuje o „dramatickém“ nárůstu nemocí šířených komáry. V USA se kromě viru Zika objevila ještě Chikungunya a virus Západonilské horečky a asijské typy komárů tygřích napomáhají šíření žluté zimnice.

Plošná likvidace je v trendu

Zmíněné postřiky proti komárům možná nejsou aplikovány v masivních koncentracích, ale rozhodně jsou aplikovány plošně, prakticky v těch čtvrtích, které si mohou dovolit zahrady. Problém s nimi je trojí.

Předně, nefungují. Profesor David Pimentel už v roce 1995 upozorňoval na to, že z celkového objemu aplikovaného pesticidu zasáhne zamýšlený cíl postřiku jen 0,1 %. „A pokud jde o létající hmyz, komáry, je to jen okolo 0,0001 %,“ píše Pimentel. Velikost kapiček postřiku proti komárům přitom musí být tak malá, že se chemikálie doslova vznáší ve vzduchu. Proto se snadno zanáší mimo cílovou oblast, kde zabíjejí jiný hmyz. Což je druhý problém. Nebo se mísí se vzduchem, který dýcháme. A to je problém třetí.

Jak upozorňuje entomoložka Deborah Landau, postřiky mohou přímo hubit pouze ty komáry, kteří jsou v době aplikace na dvoře. Jenže jiní komáři nemají problém si zaletět na vaši zahradu 2 až 6 kilometrů, a pokud tam narazí na příhodné podmínky, rychle se znovu rozmnoží. Komáři jsou nejaktivnější za svítání a za soumraku, pracovníci dezinsekčních firem pak kolem poledne. V době, kdy jsou na zahradě prokazatelně víc než komáři aktivní třeba denní opylovači.

„Pokud se postřik zaměřuje na vlhké plochy, například hromady mokrého listí, je pravděpodobné, že zabije mnohem více světlušek než komárů,“ říká Landau. „Je smutné, že hmyz usmrcený insekticidy často seberou ptáci a sežerou ho nebo jím nakrmí svá mláďata.“

Chemické bombardování amerických zahrad insekticidy je výnosný podnik a Američané zatím věří tomu, že si tím prospívají. Střízlivé hlasy odborníků, varujících před drastickými následky plošného hubení hmyzu, proto nyní nepadají ve Státech na úrodnou půdu. Nechat si postříkat celou zahradu totiž znamená chránit sebe a své blízké před nemocemi z tropů, přenášenými komáry. Že na takové zahradě už nebude žít žádný hmyz, majitele zahrad zatím ještě netrápí.

