Vizionář udržitelné budoucnosti by oslavil 80 let. Kdo byl Josef Vavroušek?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Archiv Evy a Josefa Vavrouškových Josef Vavroušek za svým stolem na Federálním výboru pro životní prostředí.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Archiv Evy Vavrouškové Po revoluci stál Vavroušek po boku Havla při zakládání Občanského fóra.

Dnes je 80. výročí narození jednoho z nejvýraznějších československých myslitelů a vizionářů, Josefa Vavrouška. První federální ministr životního prostředí, ekolog, publicista, horolezec a pedagog zanechal nesmazatelnou stopu nejen na československé, ale i světové ekologické a politické scéně. Narodil se 15. září 1944 v Praze, tragicky zahynul v roce 1995, kdy ho společně s jeho dcerou zavalila lavina v Západních Tatrách.Josef Vavroušek byl jednou z mála vysoce vzdělaných osobností, které dokázaly argumentačně čelit skeptikům, jako byl Václav Klaus. Vavroušek se nebál prosazovat odvážné reformy, včetně návrhu na reformu OSN, a zasazoval se o cestu trvale udržitelného rozvoje pro Československo i celou Evropu.

Ačkoliv byl původním zaměřením technik a systémový analytik, jeho životním posláním byla ochrana životního prostředí. Zlomovou událostí pro něj byla humanitární cesta do Afriky.

Africká expedice, která změnila život

V roce 1968 se jako člen studentské Expedice Lambaréné vydal na devítiměsíční cestu napříč Afrikou, během níž navštívil 14 zemí. Tato zkušenost Vavrouška hluboce ovlivnila a pomohla formovat jeho filozofii trvale udržitelného života. Svědectví o devastaci přírodních zdrojů v Africe, které tam tehdy viděl, mu dalo jasně najevo, jak snadno lze zničit podmínky k životu.

Cesta do vysoké politiky a tragický konec

Po Sametové revoluci se Vavroušek stal prvním federálním ministrem životního prostředí. Ve své funkci uspořádal první evropskou konferenci o životním prostředí v Dobříši, která se stala významným milníkem pro českou i evropskou environmentalistiku. Zúčastnilo se jí 31 ministrů životního prostředí ze zemí Evropské hospodářské komise.

I když musel Vavroušek po volbách v roce 1992 opustit politiku, zůstal nadále aktivní a zasazoval se o ochranu přírody až do své tragické smrti v roce 1995, kdy zahynul pod lavinou ve slovenských Roháčích spolu se svou dvacetiletou dcerou Petrou.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Archiv Nadace Partnerství Jedna z posledních fotografií zachycujících Josefa Vavrouška.

Odkaz, který žije dál

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Archiv Evy a Josefa Vavrouškových Josef Vavroušek jako průvodce prince Charlese na zámku Jezeří v severních Čechách, spolu s P. Pakostou, I. Dejmalem, J. Stoklasou a dalšími.

Na počest Josefa Vavrouška byla v roce 1996 založena Environmentální cena Josefa Vavrouška, kterou dnes udílí Nadace Partnerství za významné činy v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Jeho odkaz nadále inspiruje nové generace, aby se zasazovaly o lepší a udržitelnější budoucnost.

Citace Josefa Vavrouška:

Udržitelný rozvoj je způsob života, který hledá rovnováhu mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako celku, a to včetně odpovědnosti vůči budoucím generacím.

Měli bychom přijmout zásadu, že svoboda každého jednotlivce končí nejen tam, kde začíná svoboda druhého, ale také tam, kde dochází k ničení přírody.

Jsem přesvědčen o tom, že hledání a prosazování hodnot, které by nás přivedly k harmonii vztahů mezi člověkem a přírodou, je společným údělem lidí nábožensky věřících i těch, kteří věří v člověka . Měli bychom podporovat to, co nás spojuje, nikoli to, kde se naše názory liší.

Je třeba ukazovat lidem, že jsou běžně k dispozici metody a postupy, jak snížit spotřebu, aniž by to znamenalo nějaké trpění. Podpořit rozvoj těch firem, které se zabývají úsporami a obnovitelnými zdroji energie, a výzkum v této oblasti. Zároveň je třeba dát najevo, že energie je drahá.

Vzpomínky přátel a spolupracovníků

Chartista Jiří Müller: Když jsem byl v letech 1971–76 ve vězení, spolužák z vysoké školy vozil mé rodiče na návštěvy do věznice a posílal jim peníze. Jmenoval se Josef Vavroušek. Nebyl nikdy naléhavým ekologickým aktivistou. Byl však naléhavým filosofem hodnot. Kvůli nim se ve vládě střetával se svým kolegou Václavem Klausem.

Horolezec Jiří Klíma: Pepa byl velkorysý a skvělý člověk. Když jste chtěli, aby s vámi oslavil narozeniny, museli jste mu zatajit večírek a místo toho zmínit, že byste potřebovali s pomoct nasekat dřevo.

Pedagog a spisovatel Pavel Nováček: Při prvním setkání s Josefem se mi potvrdila jedna stará moudrost: „Lidé mohou zapomenout, co jste říkali, mohou dokonce zapomenout, co jste dělali, ale nikdy nezapomenou, jak se vedle vás cítili.“ Ten pocit otevřenosti a srdečnosti vůči neznámému studentovi, který za ním přišel s poněkud obskurním zájmem o budoucnost, mi nikdy nevymizí z paměti.

Maďarský velvyslanec György Varga: Josef Vavroušek byl z mála těch, kteří vědí, co je opravdu důležité a co je nepodstatné. Přitom se netvářil jako mnozí jiní, jako vševědoucí, jako neomylný. Byl vždy připraven – paradoxně jako dobrý politik – ke kompromisu. Bude nám moc chybět.

Miroslav Kundrata, strategický ředitel Nadace Partnerství: Josef měl vzácnou schopnost spojovat v sobě excelentního analytika, politicky myslící a zároveň velmi skromnou, empatickou osobnost. Propojoval neuvěřitelné množství zájmových skupin a měl velký respekt i u svých názorových protivníků. Osobnost jeho formátu nám v rozhádané republice dodnes chybí.

