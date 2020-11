Kde si pořídit živý stromek, který nemusíte po Vánocích vyhodit?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Rezekvítek / facebook.com Vánoční jedlička po svátcích obohatí české lesy.

Vánoční stromky v květináči, které můžete po Vánocích zasadit, dnes nabízí řada zahradnictví. Stačí se zeptat vašeho oblíbeného internetového vyhledávače. V Praze, Brně a Jablonci nad Nisou ale nabízejí lesy a ochránci přírody něco navíc. Pokud si u nich koupíte vánoční jedličku, budete ji moct vysadit do městských lesů. Nabídku vánočních stromků zpestřují i půjčovny. Ty vám stromek přivezou až domů a po Vánocích si ho opět odvezou.Vánoční stromek nemusí být věc na jedno použití. Živý strom může žít další desítky let. Jaké možnosti máte, pokud při pořízení vánočního stromku myslíte na životní prostředí?

Vánoční stromek k pronájmu.

Pronajmout, nekupovat

První půjčovna živých vánočních stromků u nás vznikla v roce 2012. O stromky byl velký zájem, a dnes si již můžete vybrat z nabídky tří půjčoven. Od 24. 11. je možné objednat strom od služby Pronájem vánočních stromků , o víkendu 28. -29. 11. můžete začít objednávat u Půjčovny vánočních stromků z Libochovic a Půjčovna stromků.cz z České Sibiře zveřejní svou nabídku 1. prosince.

V katalogu si vyberete stromek, objednáte si ho online a přivezou vám ho až domů. Nabídky jsou různé: smrky, jedle, borovice. Půjčovny se snaží mít nabídku takovou, aby uspokojili zájem všech zákazníků a přitom jim příliš stromků nezbylo. Zkušenost z minulých let říká, že není dobré moc váhat. Nabídka půjčoven byla v předchozích letech rychle rozebrána.

U živých stromků, které chcete po vánocích vysadit, je lépe vyhnout se světýlkům, která generují teplo.

Stromky se půjčují zhruba na dobu 14 dní, při delším období by už měly jen slabou šanci přežít venku. Každá z půjčoven má své rozvozové a svozové dny. Ani nemusíte být doma, stromek na vás počká přede dveřmi.

Živé vánoční stromky vyžadují více péče a ohledů, protože máte doma živou rostlinu. Stromy mají obecně rády chlad, neumisťujte je proto k topení nebo ke krbu. Stromek musíte zalévat a pomůžete mu, když mu jednou denně vodou z rozprašovače zvlhčíte jehličí. Špička stromku se nesmí seříznout, je důležitá pro další růst. Půjčovny poskytují ke stromkům návod, jak o ně pečovat, aby měly co největší šanci přežít i po Vánocích.

Kolik stromků přežije?

„Víc než 50 % to není,“ říká Jan Šikola, který provozuje www.pronajemstromku.cz . „Na některých stromcích je vidět, že jsou oschlé, už když je svážíme,“ dodává. Odrůda smrků z Vysočiny, kterou nabízí, je podle něj odolná, ale nezaručí přežití, pokud byl strom vystavený velkým teplotním výkyvům.

Jan Šikola své stromky sveze zpátky, nechá je chvíli v květináčích, a ty, které přežijí, rozdává zájemcům k zasazení. „Loni jsem jich dal asi 150 jednomu chlapíkovi, který si s nimi osázel pozemek,“ uvádí Šikola s tím, že stromky nabízí i lidem, kteří si je pronajmou.

Malá vánoční jedlička

Pokud vás netrápí doprava a chcete si stromek sami vysadit, můžete si koupit vánoční jedličku a tu do přírody vrátit. Na rozdíl od půjčoven, kde si můžete pronajmout vzrostlé stromy, jsou ale jedličky asi jen 40 cm vysoké, to je totiž ideální velikost k vysazení do lesa. Takové stromky budou mít největší šanci přežit vánoce ve vytopených bytech a po svátcích se vrátit do přírody.

Vánoční jedlička Lesů hl. města Prahy.

Jedle bělokorá byla v minulosti nejhojnějším jehličnanem v Česku, v průběhu 20. století však z českých lesů téměř vymizela. Každý rok se proto do lesů nově sází, a váš vánoční stromeček k tomu může přispět.

Vánoční jedličky v květináči můžete pořídit v Praze, Brně a v Jablonci nad Nisou v cenovém rozmezí 100 – 125 Kč. V Praze je nabízí Lesy hlavního města , v Brně vede jejich prodej ekocentrum Rezekvítek a podílí se na něm šest dalších organizací. V Jablonci nad Nisou zajišťuje prodej a vysazení vánočních jedliček ZO ČSOP Kokonín

„Při dodržení správného postupu, tedy pomalá teplotní aklimatizace, zalévání a zajišťování vzdušné vlhkosti, by stromky měly v pořádku zvládnout svůj náročný vánoční úkol ve vytopených pražských domech a bytech,“ uvádí k prodeji vánočních jedlí Lesy hl. m. Prahy

Jak pečovat o vánoční jedličku

I o vánoční jedličky je potřeba pečlivě se starat. „Den strávený zejména v přetopeném bytě je pro stromek tím, čím pro Vás noc strávená v lese bez spacáku. Snažte se proto držet stromek co nejdéle mimo byt, třeba na dvorku, na zahrádce nebo na balkóně,“ radí poradci z Ekologického institutu Veronica, které k péči o živé vánoční stromky poskytuje podrobný návod

Patří do něj postupné zvykání stromku na teplejší prostředí – dva dny by měl pobýt třeba v garáži, kočárkárně nebo na chodbě. Potom mu připravte pokoj jako hostovi: snižte na několik hodin teplotu pokoje asi na 15 stupňů. Stromek zalévejte i dvakrát denně, aby byla zemina v jeho květináči neustále vlhká, dělejte mu dobře tím, že kolem něj budete několikrát denně kroužit s rozprašovačem a zvlhčovat vzduch. V teplé místnosti mějte stromek co nejkratší dobu.

Nechcete se na stromek dívat jako na zboží na jedno použití? Pořiďte si kvalitní stromek v květináči a pečlivě se o něj starejte.

Výsadba

Tato péče se vám ale vrátí po Vánocích, kdy stromek můžete vysadit buď na vlastní zahradu. Pokud takovou možnost nemáte, můžete vánoční jedličku vysadit na společných akcích, které se v Brně, v Praze i v Jablonci budou konat na jaře.

Praha plánuje vysadit jedle v neděli 28. března 2021 ve 14 hodin v Kunratickém lese, Brno 17. dubna 2021 v lesní školce pod Babím lomem, jedličky z Kokonína u Jablonce obohatí obecní les v blízkosti ulice Dalešická.

Jestli se vám nehodí být na společných akcích a nemáte vlastní pozemek, kam byste vánoční stromek zasadili, zkuste najít majitele pozemku, který stromek uvítá výslovným souhlasem. Stromek potřebuje k životu dobré prostředí po desítky let, nevyplatí se tedy sázet ho úplně partyzánsky.

Zájem o vánoční jedličky každoročně roste. Zatímco loni měly Lesy hlavního města v Praze k prodeji určeno 350 jedliček, letos je jich 2000. Loni navíc ještě prodával vánoční jedle i Toulcův dvůr, jehož činnost je ale kvůli epidemiologické situaci omezena a letos prodej nezajišťuje.

V půjčovnách pronajmou několik stovek živých stromků.

Češi celkově spotřebují až 1,3 milionu vánočních stromků za rok. Největší zájem je o jedli (cca 75 %) a stříbrný smrk (15 %), klasického smrku a borovice asi deset procent.

