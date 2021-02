Autorem kritizovaného návrhu snižujícího ochranu ohrožených druhů je Zemědělský svaz

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vladimír Gahura / Facebook ČSO Čápi živící se polními hlodavci na poli u Olomouce.

Zemědělský svaz se postavil za návrh poslance Josefa Kotta (ANO) vyškrtnout silně ohrožené druhy živočichů z ochrany při aplikaci rodenticidů a jiných opatření na ochranu zemědělských plodin . Autorem návrhu je ostatně právě Zemědělský svaz, za nějž ho Josef Kott ve sněmovně předložil, uvedl předseda svazu Martin Pýcha na dnešní tiskové konferenci. Hlavním motivem pozměňovacího návrhu je ochrana před hrabošem polním.

„Stávající legislativa neumožňuje rychlou, okamžitou, operativní reakci. Podle našeho názoru je to špatně, je to hazard a riziko pro celou naši krajinu,“ uvedl Martin Pýcha důvod, proč tuto změnu zákona o ochraně přírody a krajiny Zemědělský svaz inicioval.

Návrh vyvolal odmítavou reakci ochránců přírody. Podle Agentury pro ochranu přírody a krajiny, České společnosti ornitologické (ČSO), Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) a Hnutí DUHA návrh ohrožuje chráněné druhy živočichů, protože umožňuje nezohledňovat jejich výskyt při zemědělském, lesnickém a vodním hospodaření.

„Pokud by byl návrh skutečně začleněn do invazní novely, znamenalo by to, že zemědělci, lesníci a vodohospodáři nemusí brát ohledy na druhy, jako je například čáp černý, ledňáček říční, křepelka polní, skřivan lesní, rosnička zelená, chřástal polní a mnoho dalších, a to ani při jejich hnízdění či vyvádění mláďat,“ uvedl Jiří Beneš z Hnutí DUHA.

Martin Pýcha s tímto výkladem nesouhlasí, prý došlo k nepochopení jejich návrhu a úmyslu. „Pokud je ten návrh špatný, což já si nemyslím, tak se pojďme pobavit, jak to uděláme jinak,“ uvedl.

Podle Pýchy by se měl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) dohodnout s orgány ochrany přírody na krajských úřadech na podmínkách, které začlení do mimořádného rostlinolékařského opatření, kterým se použití hubícího přípravku povoluje. Zemědělec pak bude tyto povinnosti respektovat.

Hraboš podle něj ukázal, že zemědělci nemohli reagovat na výskyt hraboše polního kvůli střetu dvou zákonů, rostlinolékařského a zákona na ochranu přírody a krajiny.

Vyřízení žádosti na povolení zásahu proti hrabošovi podle Zemědělského svazu trvalo krajským úřadům měsíce, někdy i déle než půl roku. Mimořádné použití jedu na hraboše mohl mezitím povolit Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. „Nám se stalo v mnoha případech i to, že krajské orgány naopak použití zakázaly a najednou se zemědělec dostal do střetu dvou orgánů a každý mu nařizoval něco jiného,“ komentuje problémy zemědělců Martin Pýcha.

„V konečném důsledků to znamenalo pro zemědělce škody větší než 2,5 miliardy Kč,“ sumarizuje Pýcha.

Zemědělský výbor pozměňovací návrh připojený k invazní novele schválil ve středu minulý týden, poslanecká sněmovna o něm bude hlasovat na některém z dalších zasedání.

„Doufám, že Poslanecká sněmovna tento pozměňovací návrh zamítne. V opačném případě bychom se brzy dočkali toho, že se silně ohrožené druhy v lepším případě přesunou do kategorie kriticky ohrožené, v tom horším vyhynou úplně. Většina z nich je totiž ohrožena právě proto, že jim současný běžný způsob hospodaření vadí,“ komentoval návrh Karel Kříž z ČSOP.

Spojení s tzv. invazní novelou zákona o ochraně přírody a krajiny, k níž byl tento návrh připojen, vidí Zemědělský svaz v tom, že podobně jako hraboš by mohli působit i nové invazní druhy organismů. Proto by si přál vidět flexibilnější postup orgánů, když zemědělci budou muset přistoupit k mimořádným opatřením pro ochranu své úrody.

