Britské úsporné toalety vodou příliš nešetří, staré splachovače totiž neprotékaly

Jan Šimůnek 11.12.2020 08:45

Ty moderní toalety mají tu výhodu, že si je může opravit (skoro) každý sám. Oprava spočívá ve vyčištění dna nádržky. A dá se to dělat zcela bez nástrojů, byť dostávání se do toho a zase skládání zpět poněkud připomínají stavbu modelu lodě ve flašce od rumu. Návody se dají najít i na youtube.



Dalším, v článku neřešeným, problémem může být to, že lidé s možností "malého" spláchnutí je využívají po každém močení, zatímco lidé s klasickými toaletami ne.



Posledním problémem je, že alespoň někteří instalatéři poukazují na to, že "malé" spláchnutí je nedostatečné a vede k nahromadění usazenin z moče v potrubí a zanášení trubek. Řekněme, že tohle není v GB tak velký problém jako u nás, protože mají tradičně vedené kanalizační trubky po fasádě (a tudíž dostupné bez kopání stoupaček).

