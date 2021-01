Fantastický objev může znamenat velkou změnu v byznysu s palmovým olejem

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | CIFOR / Flickr Když v 80. letech začali lékaři upozorňovat na rizika trans-mastných tuků a hydrogenovaných olejů, nastartovala se tím poptávka po palmovém oleji. Jeho výhody byly zřejmé: byl produktivnější než slunečnice. A také disponoval vysokým podílem nasycených tuků, takže byl schopen zůstat v tuhém stavu i při pokojové teplotě.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kanadští inženýři přichází s objevem nového částečně syntetického konzumního rostlinného tuku, který má potenciál nahradit v potravinách ten pocházející z palem olejných. Po dekádách sporů o ekonomickou a environmetální závadnost či prospěšnost palmového oleje by to mohla být smysluplná alternativa, terá by pomohla vyřešit jedno zásadní spotřebitelské dilema.

Všechno dobré je k něčemu zlé. Když v 80. letech minulého století začali lékaři a výživoví poradci na západě upozorňovat na rizika trans-mastných tuků a hydrogenovaných olejů, nastartoval se tím rapidní nástup plantáží palmového oleje. Jeho výhody byly zřejmé: s výnosem až o 500 % na hektar vyšším byl produktivnější než slunečnice. Také disponoval vysokým podílem nasycených tuků, takže byl schopen zůstat v tuhém stavu i při pokojové teplotě. Byl zdravější a dal se využít kromě potravinářského průmyslu i technicky. Navíc to byl po všech stránkách vynikající přírodní produkt pocházející přímo z lůna čistých a neposkvrněných pralesů. Dnes už zpětně můžeme vidět, že to úplně šťastný nápad nebyl.

Za olej pro nás platíme jejich pralesy

Ano, produkční monokultury olejných palem se sice nachází jen na 10 % světové rozlohy stávajících plantáží olejovin a přitom pokrývají 35 % poptávky po olejích. Ale prakticky 84 % této produkce se odehrává jen na území dvou států, Indonésie a Malajsie, takže za jinak vynikající olej platíme všichni jejich tropickými pralesy. Své přitom udělala environmentální iniciativa zemí Evropské unie, která palmový olej zhodnotila jako biopalivo, a poptávkou tak akcelerovala zřizování dalších plantáží a klučení dalších pralesů a rašelinišť. Reakce vyspělého světa na vzniklý stav byla poněkud zpozdilá a nevyvážená, protože spotřebitelský bojkot produktů s palmovým olejem pokrýval spíše běžné potraviny a kosmetiku, nikoliv biopaliva a krmivářství, které tvořili přes 70 % dovozu. Bojkot také nahrával ne zrovna ekologickým alternativám palmového oleje a ušlechtilé snahy o certifikaci plantáží olejových palem se také z principu své existence míjely účinkem.

Situace dospěla do patu, kdy palmový olej vzhledem k jeho environmentálním dopadům spíše nechceme, ale nemáme jej dost dobře čím smysluplně nahradit. Tedy, až dosud. Tým chemiků a inženýrů z univerzity v kanadském Guelphu nyní přichází s alternativou, potenciální náhražkou, která by spotřebitele ani tropickou přírodu tolik bolet nemusela. Základním principem jejich inovativní práce je stimulovaný proces enzymatické glycerolýzy, štěpení běžně dostupných rostlinných olejů na strukturální tuky, z nichž by bylo možné vytvořit efektní náhražku palmového oleje v potravinářských a kosmetických produktech. Inspirovali se přitom reakcemi, jakými si i lidské tělo vytváří triglyceridy. Postačily jim k tomu enzymy a glycerol, aby vznikl rostlinný olej téměř bez nasycených tuků.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ratchapoln / Shutterstock.com Zatímco evropská spotřeba palmového oleje v potravním průmyslu a krmivářství poklesla o 11 %, v roce 2018 bylo 65 % dovezeného palmového oleje v Evropě zužitkováno v energetice.

Dobré zprávy? Reed A. Nicholson a Alejandro G. Marangoni, kteří za objevem stojí, si pochvalují, že jimi popsaný proces může být bezezbytku využit v průmyslovém měřítku výrobci potravin a kosmetiky, pokud se chtějí vyhnout destrukci přírody spojené s palmovými plantážemi. Proces je přitom provozně levnější. Doplňují také, že vzniklý rostlinný olej je ve své podstatě díky nižší koncentraci nasycených tuků zdravější. Špatné zprávy? Stejné jako u všech objevů a velkých myšlenek je lze vyjádřit otázkou: Bude i nadále kosmetický a potravinářský průmysl hledat výmluvy anebo řešení? Bude i nadále pracovat s palmovým olejem, anebo dá přednost šetrnější alternativě? Zapracování objevu kanadských vědců do praxe by nás totiž mohlo zbavit prvního ze dvou velkých spotřebitelských dilemat palmového oleje.

Je třeba vyřešit druhé, zásadní dilema

A to druhé dilema? To už je drobet složitější, protože souvisí s politikou Evropské unie a biopalivy. „Trvá to už desetiletí a trend je každý rok horší. Současná politika biopaliv EU prakticky vyváží odlesnění pralesů do světa, výměnou za palmový olej,“ říká Laura Buffetová, ředitelka energetické sekce T&E. Návrhy na změnu ale prozatím vytrvale blokuje Španělsko, Itálie a Holandsko, které se společně podílí na 82 % evropské produkce dieselových biopaliv z dovozového palmového oleje.

Kvůli nim Evropané projedí každý rok méně palmového oleje, ale o to více ho projezdí a protopí. Zatímco evropská spotřeba palmového oleje v potravním průmyslu a krmivářství poklesla o 11 %, v roce 2018 bylo 65 % dovezeného palmového oleje v Evropě zužitkováno v energetice. Hned 53 % (4 miliony tun) zamířily do rafinérií, aby se z nich stalo biopalivo, dalších 12 % bylo využito k výrobě elektřiny a vytápění. Jak ve své tiskové zprávě uvádí Evropská federace pro dopravu a životní prostředí, je neúnosné, aby se potravinami, tedy i oleji včetně toho palmového, poháněla osobní auta a náklaďáky a zatápělo se s ním.

Objev kanadských badatelů dává jistou šanci, že by se producenti i spotřebitelé mohli začít počínat ve vztahu k palmovému oleji ekonomicky i ekologicky. Skutečnou změnu ale přinese, až se s nezdravou závislostí na palmovém oleji vypořádá i sama Evropská unie.

reklama