Kampaň pro ježky slaví úspěch, dostala na svou stranu velkou stavební firmu

Britské sdružení pro ochranu ježků (BHPS) slaví úspěch. V rámci své rozsáhlé vzdělávací kampaně, zacílené na majitele domů a ježky, dokázala proměnit veřejné mínění a na svou stranu získala i „národní" stavební firmu.

Britské sdružení pro ochranu ježků (BHPS) slaví úspěch. V rámci své rozsáhlé vzdělávací kampaně, zacílené na majitele domů a ježky, dokázala proměnit veřejné mínění a na svou stranu získala i „národní“ stavební firmu. Společně se pak zavázali k tomu, že zlepší průchodnost zastavěné krajiny pro pichlavé hmyzožravce. Píše o tom Ecologist

Ve Velké Británii bychom prý v 70. letech minulého století napočítali 36,5 milionů kusů. To skoro vypadá, jako by na každém hektaru postávali dva ježci. Jenže tohle číslo už dávno neplatí. Změna způsobu hospodaření v krajině, intenzivnější formy zemědělství a hlavně rozparcelování souše silnicemi si na ježcích vybralo svou daň. Dnes žije v Anglii zhruba 1,1 milionů ježků, 300 000 ve Skotsku a 140 000 na území Walesu. Se snížením populační hustoty o 25 % každých pět let to s nimi opravdu vypadalo bledě. Jenže pak se do věci vložila BHPS, tedy Britské sdružení pro ochranu ježků.

Tahle země není pro ježky

Ti identifikovali jeden z podstatných problémů. Omezení prostupnosti britské krajiny, respektive jejích příměstských zastavěných regionů. Právě tady existuje pro ježky potenciálně zajímavá oblast: klidné zahrady kolem domů, relativní dostatek potravy, úkryty a místa k zimování. Tedy věci, které se ježkům silně nedostávají. Neduhem všech těch předzahrádek, záhonků, ozdobných křovin a trávníků je to, že mezi nimi existuje spousta bariér. Plotů a zdí, se kterými si ježci poradit nedokáží. BHPS tedy zorganizovala poměrně rozsáhlou kampaň, cílenou na majitele obytných nemovitostí, aby své zahrady otevřely ježkům. Třeba dírou v plotě, nic náročného.

„Vytvoření jedné malé díry v plotě při zemi může mít opravdu hodně velký dopad na dostupnost habitatů pro ježky,“ říká Fy Vassová, ředitelka BHPS. Ježci nemají problém žít v blízkosti člověka, nejsou s ním v konfliktu. Zahrady a zeleň v okolí lidských sídel jim nabízí perspektivní prostor k osídlení. Chybí jim ale konektivita, napojení takových lokalit, které by mohli osídlovat a kde by mohli vyhledávat partnery k rozmnožování. „Ježek urazí za noc až dva kilometry, pokud jej tedy nezastaví plot,“ dodává Vassová. A vzdělávací kampaň, následovaná peticí s 622 000 podpisů, teď slaví úspěch.

To by mohl udělat každý

Kromě řady lidí, kteří své pozemky na příchod ježků připravili, se totiž oficiálně připojila i stavební společnost Bovis Homes. Jeden z největších stavitelů domů v Británii. Ti kromě sponzoringu BHPS přislíbili zařadit „ježčí otvory“ do každého nově realizovaného projektu zdi a oplocení, s cílem vytvořit v britské krajině „ježčí dálnice“. Průchodné koridory. Louise Macrae, marketingový manažer Bovis Homes k tomu poznamenal jen asi tolik, že začlenění tohoto „detailu“ do stavebních plánů nepředstavuje pro stavitele žádnou zátěž a přitom může mít zásadní pozitivní dopad.

„Vlastně tedy není důvod, proč by to nemohli začít dělat i ostatní,“ říká Hugh Warwick, ekolog, spisovatel a jedna z tváří pro-ježčí kampaně. „Možná by se tohle opatření mohlo stát automatickou součástí plánování staveb, kdyby se do věci ještě vložila vláda.“ Ježků zatím v Británii není víc. Ale tam, kde se lidé snaží, nebo staví Bovis Homes, mají rozhodně větší šance, že narazí na potravu, úkryt nebo potenciálního partnera.

