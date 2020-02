Ochrana půdy je dostatečná. A proti erozi pomohou technologie, tvrdí Zemědělský svaz

Zdeněk Zobač 11.2.2020 17:16 Reaguje na Jiří Daneš

Jo jo , v Americe 1ks na 1ha asi vtip ne ?? Těžké traktory a Amerika to už vůbec nejde dohromady(John Deere 9620RX,.Challenger MT 875E atd..... Používání pesticidů - no to vůbec neznají(Monsanto). Mimo jiné jste jistě "znalec" agrochemie jinak by jste jistě věděl že insekticid je pesticid, že ? (Pesticid = insekticid, herbicid, fungicid, rodenticid .....atd.)Škoda že sem píší jen málo zemědělci. Mě by nikdy nenapadlo někomu kafrat do to toho jak má například učit, soustružit, soudit apod. - ale zemědělství zde rozumí všichni.(škoda, že si to nejdou někdy alespoň zkusit -nejnižší mzdy za odpracované hodiny, soboty neděle.Potom ale kritizovat po projížďce na horském kole za 5O tisíc ,to umí).Dokud naše společnost nebude brát zemědělce jako ty kdo je živí tak se zde nic nezmění. Aut, rozsudků, ani šroubováků se nenajíte.















