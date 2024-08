Odborníci: Za vysychání mokřadů může lidská činnost, krajině chybí vlhkost

František Dvořák 16.8.2024 08:25

Velice bych doporučil odborníkům přečíst si učebnice agrotechniky z let 1962 - 1971, kdy jsem studoval na dvou zemědělských školách. Ano tam by se dozvěděli věci. Ne jenom to, že by prospělo půdě, kdyby tam byly dvě úrody za rok. Jenom maličkost k této věci. Již jsem to tady kdysi psal. Když vyjela 613 z okresního výboru strany se zemědělský funkcionářem na kontrolu po žních, tak jsme si telefonovali do vedlejších JZD, chyť si toho blbce a zaveď ho tam, kde máš již zasetou směsku, tady řádil jak vůl. Dnes ale musím uznat, že ti chlapy byli absolventi skutečných zemědělských škol. Pravdou je, že tento stav nastal i tím, že se nikomu nechce dělat, je lepší být nějakým kaučem nebo podobně. Zda je možný návrat nevím. Nevím taky jak to dopadne, až nebude odkud potraviny dovážet.

