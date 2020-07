Produkce kokosového oleje ohrožuje pětkrát více druhů než je tomu u palmového oleje

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Forest and Kim Starr / Forest and Kim Starr / Flickr.com To kokosový olej v posledních dvou dekádách přispěl k tomu, že bylo na Červený seznam ohrožených zapsáno 66 druhů.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na světě se v současnosti nachází kolem 18,9 milionů hektarů plantáží osetých palmou olejnou. A palmový olej je z hlediska své produkce, jak už ví každý environmentálně poučený, špatný pro životní prostředí. Problém přírodních olejů by se ale neměl omezovat jen na palmy olejné. Jsou tu i plantáže palmy kokosové. A ty ohrožují až pětkrát více druhů živočichů. Píše o tom Conversation

Proti palmovému oleji se podepisují petice, environmentálně uvědomělí spotřebitelé jej vyřazují z konzumace a výrobky z něj jsou v důsledku tlaku rozhořčené veřejnosti stahovány z trhu. A že jich je. Kokosový olej si zatím stojí o poznání lépe, ve srovnání spotřebitelských hodnocení je vyzvedávána jeho prospěšnost pro zdraví a nezávadnost. O negativním vlivu plantáží kokosových palem na životní prostředí se už většinou nehovoří. Přestože jsou dnes pěstovány na ploše 12,5 milionu hektarů. Jak to? Zásadní rozdíl mezi palmou olejnou a kokosovou je v tom, kde jsou komerčně pěstovány.

Palmy olejné se pěstují obvykle na místě vyklučených pralesů (což přispívá k jejich děsivé reputaci), kokosové pak na izolovaných tropických ostrovech. A z těch se obvykle zprávy o zničené krajině a zbídačelých orangutanech do světa nedostanou. Přitom ostrovy často hostí unikátní faunu a flóru, která – ani teoreticky – nemá možnost, kam před zakládáním kokosové plantáže utéct. Devastace zprostředkovaná kokosovou plantáží je tedy totální. Což se odráží i v počtu druhů, které už má na svědomí. Kritizované plantáže palmy olejné významně přispívají „jen“ k ohrožení druhů, ale k jejich úplnému vyhubení zatím nikoliv.

Zajímavé srovnání v tomto ohledu nabízí Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN), respektive jejich aktuální studie. Ta porovnává počet ohrožených druhů živočichů připadající na každý milion tun vyprodukovaného oleje. Sójový olej, v nepoměru k tomu, že sója je dnes pěstován na 122 milionech hektarů, ohrožuje na každý milion vyprodukovaných tun 1,3 živočišných druhů. Palmový olej pak 3,8 druhů, olivový (pěstovaný na 10 milionech hektarů) 4,1 druhů. A nakonec populární palma kokosová: ta má na svědomí 20,2 druhů, na každý vyprodukovaný milion tun oleje. Je tedy pětkrát škodlivější, než palma olejná. V posledních dvou dekádách přispěl kokosový olej k tomu, že bylo na Červený seznam ohrožených zapsáno 66 druhů.

Jak zmiňuje Erik Meijaard, profesor ekologie z univerzity v Kentu, paradoxně k tomu přispěl i odklon spotřebitelů od palmového oleje. Protože hledali alternativu a zvolili kokosový olej. Což vedlo k nastartování poptávky a zakládání dalších plantáží. „Pokud chtějí lidé bojkotovat palmový olej, protože přispívá k odlesnění pralesů, měli by pravděpodobně také zapudit kávu, čokoládu, a samozřejmě také kokos. Jde o to, že všechny potraviny by měly být pěstovány udržitelně. Jenže to chce celosystémovou změnu. A jiný, komplexní pohled na věc, který se nesoustředí jen na pár zkažených jablek.“

reklama