Trofejní lov likviduje jednotlivce, ale chrání celé území. Africká příroda doplácí na tzv. Cecilův efekt

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | paula french / Shutterstock Lev Cecil v zimbabwském národním parku Hwange se smečkou v listopadu roku 2012.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Názory veřejnosti na trofejní lov se diametrálně rozchází. Momentálně hlasitější většina zabíjení zvířat pro sport či zábavu jednoznačně odsuzuje, zatímco poznámky o případných pozitivech loveckých safari parků se už dnes dohledávají hůře. Za tímto výrazným posunem v donedávna ještě vyvážených vcelku debatách je třeba hledat tzv. Cecilův efekt. Co znamená a jak se odrazil na ochraně přírody?

Když v noci 1. července 2015 vystřelil Walter Palmer na průvodci dosledovaného lva Cecila, byla to velmi drahá rána. Ne snad proto, že za možnost skolit lva zaplatil 54 000 dolarů (cca 1,25 milionů korun) nebo proto, že jej lovil lukem. Ne proto, že by tím porušil nějaký zákon: disponoval potřebnými povoleními, řádnou licencí. A dokonce ani ne proto, že by tím nějak popudil místní obyvatele. Ti o existenci tohoto konkrétního lva, stejně jako o stovkách dalších exemplářů určených a chovaných k odlovu platícími střelci, měli vesměs shodné povědomí. Tedy prakticky žádné. Přesto to všechny vyšlo hodně draho. Nejen lví farma Gwayi, národní park Hwange, kde se lovilo, nebo stát Zimbabwe, který potřebná povolení vydal. Účet za lva Cecila totiž platila celá Afrika. A platí dodnes.

Lev, o kterém se Afrika dozvěděla ze Západu

První problémy se vyjevily poté, co americký rekreační lovec zveřejnil snímek lva Cecila na sociálních sítích a zvedla se tím ohromná vlna nevole. Ne v Africe, ale v zámoří. V Evropě, ve Spojených státech amerických, kde jsou lvi se štěstím k vidění jen v zoologických zahradách. Právě tady se nejvýrazněji postavily stovky tisíc lidí za ulovené zvíře, kterému lidé v Zimbabwe nemohli ani přijít na jméno. Dobře to dokládá situace z tiskové konference konané v Harare 29. 7 2015, na níž se ministryně informací Priscy Mupfumira zahraniční novináři snažili doptat patřičné reakce. „Jakého lva?“ odvětila s úplným nepochopením situace. „Máte na mysli nějakou konkrétní šelmu?“ Reakce to ale byla nejspíš upřímná. Skutečně totiž nedávalo smysl, proč by v zemi, která se ještě před deseti lety potýkala s 80 % nezaměstnaností, hyperinflací, porušováním lidských práv, diktaturou a obludnou korupcí, měl být zásadním tématem zahraniční žurnalistiky jakýsi ulovený lev.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | paula french / Shutterstock Za trofejním lovem si alespoň ti Afričané, kteří na vlastní divoká zvířata lákají devizové lovce z ciziny, dost neochvějně stojí.

Zimbabwský novinář Kennedy Mavhumashava se k zahraniční mediální bouři rozepsal obšírněji: „Pět britských celostátních deníků, televize Sky News, BBC, CNN, mnoho amerických zpravodajských studií. Ty všechny zařadili lva Cecila do hlavního zpravodajství. Proč ten pláč a dojetí Západu? Určitě to není první úspěšný lov na lva v Africe, ani ne poslední… Dá se bez přehánění říct, že 99,99 % obyvatel Zimbabwe doteď nemělo o tomto zvířeti sebemenší ponětí. Ale naštěstí jsme se teď ze zahraničních zpráv poučili, jaká lví ikona s námi po celou dobu žila.“ Podobných ironizujících textů byly noviny na africkém kontinentě plné, ale v Evropě ani USA se o nich nereferovalo. Což je trochu škoda.

Za trofejním lovem si totiž alespoň ti Afričané, kteří na vlastní divoká zvířata lákají devizové lovce z ciziny, dost neochvějně stojí. Tedy kromě toho, že jej řečí západních sociologů vnímají jako postkoloniální privilegia bílého muže, které jim je upíráno. Jean Kapata, zambijský ministr cestovního ruchu, tehdy velmi trefně poznamenal: „Zdá se, že Západ se víc stará o blahobyt lvů v Zimbabwe než o Afričany samotné.“ A jistou prozíravost nelze upřít ani jeho ministerskému protějšku z Namibie, Pohambu Shifetovi: „Pokud v důsledku takového mezinárodního tlaku dojde k omezení licenčního lovu, bude to konec ochrany přírody v Namibii.“ Protože přesně to se začalo dít.

Cecilův efekt nabírá na síle

Americká on-line petice proti trofejnímu lovu instantně sesbírala přes 400 000 podpisů, hned 1,2 milionu podpisů se sešlo pod výzvou Spravedlnost pro Cecila, o barbarství a krutosti lovců se rozhovořila nejedna celebrita, zpěváci skládali smuteční písně, kondolence za lva Cecila skládal britský premiér Cameron, američtí senátoři a kongresmani. Demonstrovalo se v ulicích za zákaz dovozu loveckých trofejí, proti leteckým společnostem takový transfer safari-suvenýrů umožňujících. A také třeba za to, aby Afričané bezpodmínečně přijali zákaz pro lov lukem. Četné výhrůžky smrtí pro lovce Palmera tu raději zmiňovat nebudeme.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Katie (alaskahokie) / Flickr „Na jedné straně nepochybně rekreační lov snižuje počty jednotlivých zvířat v populaci,“ říká profesor Corey Bradshaw. „Ale na druhé straně současně brání tomu, aby se půda nejrůznějších safari parků a rezervací stala půdou zemědělskou, zastavěnou nebo jinak využívanou.

Společenské hnutí pro zákaz trofejního lovu bylo tehdy mimo Afriku velmi silné. Možná ale hnané více emocemi než informacemi. Je například pravdou, že z 16 milionů dolarů, které ročně v Zimbabwe vydělali na trofejních lovcích, šlo k místním komunitám jen 5 %. Nikdo už ale neupozornil na to, že bez trofejního lovu by tedy místní komunity byly o 800 000 dolarů chudší, a to bez další alternativy.

Reakce se nicméně brzy dostavila: dovoz loveckých trofejí zakázalo Holandsko, Francie a v Británii se znovu dostal k projednání. Američané zpřísnili ochranu všech poddruhů lvů, čímž znemožnili americkým občanům případný lov v zahraničí. Německo a Gabon se v OSN zasadily o zpřísnění legislativy lovu, pytláctví a pašování. Botswana na rok stáhla licence na lov lvů a nějaká omezení byla přijata skoro ve všech 107 zemích, které trofejní lov umožňují … vypadalo to jako úspěch. Dá se říct, že zabitý lev Cecil tak v konečném důsledku prospěl světové ochraně přírody víc, než kdyby zůstal naživu.

Dvě tváře téže mince

Jenže tento veskrze potěšující Cecilův efekt se brzy začal obracet. Zahraniční lovci už nestáli o negativní publicitu, jaká byla věnována Američanovi Palmerovi. A tak začali jezdit nejen do Zimbabwe, ale i do celé Afriky, méně. Méně bylo i peněz, zatímco praktických starostí neubývalo. Konkrétně třeba v zimbabwské stanici Bubye Valley, kde byli chováni „lvi na odstřel“, se místní populace šelem rozrostla na 500 jedinců. A 200 z nich muselo být utraceno, jinak by kompletně vylovili všechna ostatní zvířata. Těch 200 utracených lvů se teoreticky mohlo přetavit na devizový zisk (další milion dolarů), ale takhle byli usmrceni zbytečně. Podobná situace byla i v jiných afrických „chovných stanicích“ a safari.

Ještě než se ale dokázala naplno projevit neudržitelnost chovu pro lov bez lovců, přišla pandemie covid-19, která zahraniční turistiku a africkou ekonomiku nadobro zmrazila. Nejsou tu ani turisté bažící po živých zvířatech, ani lovci usilující o jejich skolení. Celá Afrika zůstala na své problémy sama, prve tolik pohoršený Západ o ni a její lvy momentálně zájem nemá.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Vince O'Sullivan / Flickr Ještě než se dokázala naplno projevit neudržitelnost chovu pro lov bez lovců, přišla pandemie covid-19, která zahraniční turistiku a africkou ekonomiku nadobro zmrazila.

Paradox ochrany: lov chrání celé území

A v tomto současném stavu – krajně neradostném pro lvy, veškerou chráněnou i běžnou faunu afrického kontinentu, včetně jejích lidských obyvatel – se rozhodli finští výzkumníci provést rozsáhlou rešerši (více než tisícovky) studií zaměřených na to, zda a jak rekreační lov ovlivňuje ochranu přírody a blahobyt místních. Závěry jejich práce jsou podstatné už proto, že mohou vést k rozhodnutí o tom, jakou cestou by se Afrika mohla, až se černé mraky přeženou, vydat. Je to skutečně netradiční vhled do problematiky.

„Na jedné straně nepochybně rekreační lov snižuje počty jednotlivých zvířat v populaci,“ říká profesor Corey Bradshaw, spoluautor studie. „Ale na druhé straně současně brání tomu, aby se půda nejrůznějších safari parků a rezervací stala půdou zemědělskou, zastavěnou nebo jinak využívanou. Tudíž úplně bez života. Tyto oblasti, dokud jsou využívány pro trofejní lov, představují vitální přínos pro celé ekosystémy.“ V subsaharské Africe je přitom momentálně trofejnímu lovu vyhrazeno území 1 394 000 kilometrů čtverečních. „Pokud se nebudeme vyloženě soustředit jen na druhy charismatické, trofejní, ale zacílíme pozornost na možná budoucí ohrožení těch obyčejných a necharismatických druhů, uvidíme, že regulovaný lov dává dlouhodobě z hlediska ochrany přírody smysl, jakkoliv paradoxní se to jeví,“ uzavírá Bradshaw.

Když se post-covidový svět sál nechá unášet na vlně Cecilova efektu, třicetina celé rozlohy afrického kontinentu pozbude svůj význam a dosavadní statut ochrany přírodního území, byť lovného teritoria. Což nakonec nebude dobrou zprávou pro nikoho. Výstřel na lva Cecila byl opravdu velmi drahá rána a Afrika by za ni už možná měla přestat platit.

reklama