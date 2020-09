V Nizozemsku pochovali prvního člověka v rakvi z podhoubí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

V tradiční rakvi se lidské tělo může rozkládat deset či více let, jelikož proces zpomaluje syntetické oblečení nebo lakované dřevo použité na výrobu rakve. Přírodní sarkofág z podhoubí podle Hendrikxe aktivně k rozkladnému procesu přispívá. Půda rakev absorbuje během měsíce až šesti týdnů a ostatky se prý plně rozloží do dvou či tří let.