Záporožská jaderná elektrárna byla dnes ráno na pokraji blackoutu. Opět

Při dnešním rozsáhlém raketovém útoku na Ukrajinu došlo v 5:10 hodin k odpojení vnějšího nadzemního elektrického vedení 750 kV. Toto vedení spojuje ruskými vojáky obsazenou Záporožskou jadernou elektrárnu s energetickou soustavou Ukrajiny. O incidentu informuje ukrajinská státní společnost Energoatom, potvrzuje jej i generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Mariano Grossi. Podle aktuálních informací od agentury se podařilo elektrické vedení opravit.Po dobu asi pěti hodiny byla největší evropská jaderná elektrárna připojena k ukrajinské energetické síti pouze prostřednictvím přenosového vedení 330 kV.

„Tato situace byla mimořádně nebezpečná a hrozilo, že povede k mimořádné události,“ varoval generální ředitel společnosti Energoatom Petro Kotin.

Pokud by došlo k odpojení posledního zbývajícího vedení spojujícího zařízení s národní energetickou sítí, dostane se jaderná elektrárna do blackoutu. „To je závažné porušení podmínek bezpečného provozu elektrárny,“ vysvětluje Kotin.

Podle jeho slov by Záporožská jaderná elektrárna měla okamžitě přejít pod plnou kontrolu Ukrajiny coby legitimního majitele a provozovatele a Rusko by mělo z elektrárny stáhnout své vojáky a vojenskou techniku.

Od začátku ruské okupace zažila Záporožská jaderná elektrárna osm úplných a jeden částečný výpadek elektřiny. Vždy začaly fungovat nouzové dieselové generátory a bezpečnostní systémy. V případě jejich selhání hrozí vznik jaderné a radiační havárie.

Petro Kotin dodává, že aktuální situace v obsazené Záporožské jaderné elektrárně je nebezpečná kvůli velkému množství jaderného paliva umístěného v areálu.

„Všech šest reaktorů je zavezeno jaderným palivem. V budově pro čerstvé palivo je čerstvé palivo a v bazénech pro vyhořelé palivo v reaktorech je vyhořelé palivo. V suchém skladu vyhořelého paliva je také více než 150 sudů s vyhořelým palivem. Jedná se o obrovské množství jaderného materiálu,“ říká Petro Kotin.

Podle Petro Kotina má ruská armáda v areálu Záporožské jaderné elektrárny těžkou techniku a munici. „To představuje značné riziko pro jadernou a radiační bezpečnost celého evropského kontinentu,“ říká Kotin.

