STEM/MARK: Lidem chybí informace o provozu elektroaut

Výzkumná agentura STEM/MARK zjistila, že s elektroauty má přímou zkušenost jen malá skupina lidí. Jen úzká skupina také uvažuje o koupi elektroauta. Většina lidí nemá představu o provozních nákladech elektroaut ve srovnání s auty se spalovacím motorem. Lidé vnímají budoucí zákaz prodeje spalovacích aut jako omezení svobody volby.Je pravda, že část lidí bude vždy citlivá na nařízené změny některých spotřebitelských zvyklostí. Už několikrát jsme zažili nejprve velké obavy, následované „hoaxovým“ zněním těchto změn až po jejich přirozené uplatnění. Ať už se jednalo o stahování žárovek se žhavícím vláknem, regulaci příkonu vysavačů, limity akrylamidů při přípravě hranolek, brambůrek, kávy a chleba nebo schválení prodeje prášku z potemníka moučného.

Slovy Arthura Schopenhauera, každá nová myšlenka je nejdřív zesměšňována, pak agresivně vyvracena, a nakonec přijata jako samozřejmost. S auty je to ale komplikovanější v tom, že jednak pro některé lidi představují jedinou jistotu kontaktu se světem, a tudíž jsou obavy o jejich stoprocentní spolehlivost pochopitelné a za druhé proto, že česká i evropská ekonomika na autoprůmyslu stojí.

Elektroautem se svezla pětina lidí

Dlouhodobě u nás přetrvává malá přímá zkušenost s elektroauty. Má ji u nás jen každý pátý člověk. Tato pětina lidí zahrnuje jak řidiče elektroaut (7 % lidí), tak spolujezdce v elektroautech (19 %) s tím, že téměř všichni řidiči mají i zkušenost ze spolujízdy. Zkušenost s elektroauty mají častěji muži, lidé do 30 let, lidé z Prahy a velkoměst, lidé s vyšším příjmem a lidé, kteří by aktuálně volili SPOLU, Piráty nebo Motoristy.

Zdroj | STEM/MARK

Ani aktuální nákupní preference lidí nehrají elektromobilům do karet. Jen 6 % řidičů by nyní, pokud by kupovali auto pro soukromé účely, zvolilo elektroauto jako svou první volbu. Lehce častější je tato preference u mladých řidičů do 30 let, řidičů s VŠ vzděláním (a potažmo vyšším příjmem) a řidičů, kteří mají nějakou zkušenost s jízdou v elektroautě. U většiny řidičů (75 %) je naopak na prvním místě nákup auta se spalovacím motorem.

Kritické vnímání provozu elektroaut

Elektroauta jsou podle většiny lidí (82 %) finančně nedostupná. Za dostupná je považují častěji lidé 31-49 letí a lidé, kteří jízdu v nich vyzkoušeli. Podle většiny lidí (68 %) se elektroauta hodí hlavně pro městský provoz. Myslí si to častěji muži, lidé s VŠ vzděláním a řidiči. Víc než polovina lidí (52 %) si myslí, že elektroauta nemají úspornější provoz než auta se spalovacím motorem, jen pětina lidí si myslí opak a čtvrtina neví. Úsporný provoz elektroaut zpochybňují častěji lidé ve věku 50-64 let.

„Lidé nemají dostatečné informace o provozu elektroaut. Nevědí, jaká je cenová relace nabíjení vůči spotřebě pohonných hmot, jaké jsou nároky na servis u obou typů vozidel např. nutnost výměny oleje nebo opotřebení součástek, jaká je potenciální životnost baterie a celkový nájezd elektroauta proti vozu se spalovacím motorem,“ říká Zuzana Švalbová z agentury STEM/MARK.

Negativní vnímání dopadů elektroaut

Většina lidí (70 %) se obává dopadů elektromobility na český automobilový průmysl, většina lidí (75 %) považuje zákaz výroby spalovacích aut po roce 2035 za špatný krok a přechod na elektroauta v ČR je podle poloviny lidí (54 %) moc rychlý – častěji si to myslí lidé ve věku 50-64 let a lidé bez maturity.

Zdroj | STEM/MARK

Velká část lidí (66 %) také považuje politické omezení spalovacích motorů za omezení svobody. Důvodem může být i to, že podle většiny lidí (73 %) se emise spalovacích motorů hodně snížily a podle značné části lidí (62 %) přechod na elektroauta v boji proti změnám klimatu moc nepomůže – myslí si to hlavně muži, lidé ve věku 50-64 let a lidé bez VŠ vzdělání.

Ekologický dopad vozu je při nákupu důležitý pro dvě pětiny lidí (pro dvě pětiny není a ostatní nevědí). Ekologii by zohlednili častěji lidé ve věku 31-49 let, lidé s VŠ vzděláním a lidé z velkoměst.

„Opatrný přístup k elektromobilitě je pochopitelný. Lidé řeší jiné palčivé problémy, než je klima. Zvlášť ve stínu válečné hrozby, doznívající energetické krize a poklesu kupní síly, jsou obavy o automobilový průmysl v ČR i Evropě srozumitelné,“ dodává Zuzana Švalbová z agentury STEM/MARK.

Podle výše uvedených výroků, můžeme populaci rozdělit na 3 skupiny: příznivce elektroaut, neutrály a jejich odpůrce. Příznivci elektroaut (představují 20 % lidí ve věku 18-64 let) si nepřejí zpomalovat přechod na elektromobilitu (ani kvůli automobilovému průmyslu), nepovažují cenu elektroaut za příliš vysokou (ač neznají provozní náklady elektroaut), nevadí jim politické omezení spalovacích motorů, emise spalovacích motorů se podle nich tolik nezlepšily, elektromobilita je podle nich klíčová pro řešení klimatu a mají větší zájem o koupi elektroauta. Patří sem častěji ženy a mladí do 30 let.

Zdroj | STEM/MARK

Neutrálové (představují 8 % lidí ve věku 18-64 let) nemají názor nebo nedokážou odpovědět na žádnou zjišťovanou oblast spojenou s elektromobilitou.

Odpůrci elektroaut (představují 72 % lidí ve věku 18-64 let) považují zákaz výroby vozů se spalovacím motorem za špatný krok, politický zákaz spalovacích motorů chápou jako omezení svobody, emise spalovacích motorů se podle nich zlepšily a elektromobilita podle nich klima nezlepší. Elektroauta jsou podle nich vhodná hlavně do města a příliš drahá. Patří sem častěji muži, lidé ve věku 50-64, lidé s vyšším příjmem, lidé z Prahy a lidé, kteří by nyní volili SPOLU.

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 500 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku 18 až 64 let. Šetření probíhalo od 27.1. do 31.1. 2025.

