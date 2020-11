Akademici: Otevřený dopis vládě České republiky: Demonstrace a protesty za lepší klimatickou politiku naší země mají naší podporu Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Terry Dennis / Flickr Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V posledním roce probíhají v mnoha zemích protesty a demonstrace proti malé aktivitě vlád států v souvislosti se změnou klimatu na Zemi i ohledně neudržitelného využívání přírodních zdrojů. Množí se zprávy o vlnách horka, nedostatku vody, stoupající hladině oceánů, tání ledovců, vymírání rostlinných i živočišných druhů (1–3). Vzrůstají obavy o budoucnost současné podoby života na Zemi i o budoucnost naší civilizace. Jako vzdělanci a odborníci obeznámeni s vědeckou prací se domníváme, že tyto obavy jsou odůvodněné. Současné změny klimatu i biodiverzity na Zemi vážně ohrožují obyvatelnost rozsáhlých území a celosvětově ohrožují vyhlídky na mírový a udržitelný rozvoj současných i příštích generací. Přesto, že zastupujeme rozdílné akademické disciplíny, stojíme za probíhajícími protesty a demonstracemi a tímto otevřeným dopisem vyzýváme vládu naší země k rozhodnějším a efektivnějším krokům proti změnám klimatu a snižování biodiverzity. Připojujeme se k podobné podpoře od akademiků v dalších zemích (4–7) i k výzvě Aliance vědců světa (8). Stanoviska v tomto dokumentu jsou stanoviska jeho signatářů, nikoliv jejich pracovišť. Expertní vědecká obec se shoduje na tom, že klima se otepluje v důsledku lidské činnosti (9,10). Naše civilizace každoročně vypustí do atmosféry desítky miliard tun skleníkových plynů a tím ovlivňuje jejich přirozený koloběh (11). Navzdory tomu, že vědecká komunita již několik desetiletí varuje před globálním oteplováním způsobeným člověkem (12,13), celosvětově jsou zatím opatření k zastavení nárůstu emisí skleníkových plynů a k řešení ztrát biologické rozmanitosti nedostatečná a neúčinná. Pokud nezasáhneme, tyto změny se budou urychlovat a jejich důsledky budou ještě výraznější. V současné době je průměrná teplota vzduchu vyšší o 1°C než v před-industriální době (14). Podle klimatických modelů a závěrů nezávislého Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC) (15,16) nastane při oteplení o více než 1,5°C dramatický nedostatek vody v subtropických oblastech, včetně Středomoří, a velkou část světové populace zasáhnou vlny extrémního horka. Navíc bude stále těžší stoupání teploty zastavit kvůli pozitivním zpětným vazbám, jako je rozmrzání ledovců a půdy bohaté na uhlík v polárních oblastech. Při stávajícím tempu nárůstu emisí se planetární klima do konce století pravděpodobně oteplí o 3-4 °C a tropické a subtropické pásy planety se zřejmě stanou pro člověka dlouhodobě neobyvatelnými (17,18). Pařížská dohoda z roku 2015, kterou ratifikovala i Česká republika, ukládá zemím udržet globální oteplování výrazně pod úrovní 2 °C s úsilím omezit oteplování na 1,5 °C (19,20). Abychom toho dosáhli, musíme rychle snížit emise skleníkových plynů a dosáhnout uhlíkové neutrality během 20 až 30 let. Při současné úrovni emisí překročíme oteplení o 1,5°C velice pravděpodobně již do roku 2040 (14). Na základě doporučení a scénářů ve zprávě panelu IPCC z roku 2018 prosazuje Evropská unie strategii redukci emisí skleníkových plynů alespoň o 40% a vzrůstu podílu obnovitelných zdrojů energie na alespoň 32% do roku 2030 (21) a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Přestože se česká vláda na posledním zasedání EU připojila k závazku uhlíkové neutrality v roce 2050, ještě před několika týdny tyto snahy odmítala (22). Vláda zatím oddaluje ukončení provozu uhelných elektráren (23), přitom ČR má v Evropské unii čtvrté nejvyšší emise na jednoho obyvatele (24). Pro dosažení uhlíkově neutrální ekonomiky se chystá spoléhat na spornou a drahou jadernou energii. Je potřeba ale také zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, odstranit dotace způsobující poškozování klimatu a prosazovat úspory energie (25). Máme k dispozici technologie, které to mohou umožnit, ale pouze pokud budeme jednat rychle (26,27). Zatímco za posledních 10 let klesly české emise oxidu uhličitého o necelých 10%, podle poslední zprávy OSN potřebujeme nastartovat celosvětový pokles o 7.6 % každý rok (28). Jako akademici, obeznámení s prací s exaktními fakty a současně znepokojení změnou klimatu a vývojem celosvětového stavu životního prostředí, považujeme za svoji společenskou odpovědnost poukázat tímto způsobem na důsledky současné environmentální politiky. Nemůžeme ignorovat přírodní zákony, které zajišťují regulaci klimatu na planetě Zemi. Naše vláda zatím nepřevzala dostatečně svou odpovědnost chránit své občany před narůstající klimatickou změnou (29). Očekávané závažné změny klimatu se budou dít za života našich dětí, v některých částech světa se dějí už nyní (30). Chápeme proto obavy mladých lidí o jejich budoucnost. Občané státu mají právo a povinnost upozorňovat vládu na její odpovědnost nenásilnými způsoby, včetně demonstrací a stávek. Pouze pokud budeme jednat rychle a důsledně, máme šanci omezit globální oteplování, zachovat příznivé podmínky života na Zemi, zamezit masovému vymírání druhů a připravit budoucnost srovnatelnou s naší i příštím generacím. Je potřeba také zvýšit povědomí obyvatel naší republiky o klimatické změně a její souvislosti s činností člověka. Mnoho organizací v České Republice pracuje na tom, aby se pravda o ekologické krizi stala společenským tématem. Upozorňují na to organizátoři a účastníci klimatických stávek a demonstrací. Mají náš respekt a naší plnou podporu. Mgr. Kamil Vlček, PhD., Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., neurovědec

doc. RNDr. Marek Špinka, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, etolog

Mgr. Alexander Ač, PhD, Ústav výzkumu globální změny, v.v.i., ekolog

Mgr. Adam Eckhardt, PhD., Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., biochemik Citace: 1. Radomír Dohnal. Ledovce tají. A Asii to bude nejspíš hodně bolet [Internet]. Ekolist.cz. [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ledovce-taji.v-asii-to-bude-nejspis-hodne-bolet

2. Laybourn-Langton L. Už nezažíváme klimatickou změnu, ale ekologický kolaps [Internet]. A2larm. 2019 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://a2larm.cz/2019/02/uz-nezazivame-klimatickou-zmenu-ale-ekologicky-kolaps/

3. Carrington D. Extreme sea level events ‘will hit once a year by 2050’. The Guardian [Internet]. 25. září 2019 [citován 2. listopad 2019]; Dostupné z: https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/25/extreme-sea-level-events-will-hit-once-a-year-by-2050

4. Warren M. Thousands of scientists are backing the kids striking for climate change. Nature [Internet]. 14. březen 2019 [citován 29. říjen 2019];567:291–2. Dostupné z: http://www.nature.com/articles/d41586-019-00861-z

5. Statement of scientists and scholars concerning the protests for more climate protection [Internet]. Scientists 4 Future. 2019 [citován 29. říjen 2019]. Dostupné z: https://www.scientists4future.org/stellungnahme/statement-text/

6. „We declare our support for Extinction Rebellion": an open letter from Australia’s academics. The Guardian [Internet]. 19. září 2019 [citován 29. říjen 2019]; Dostupné z: https://www.theguardian.com/science/2019/sep/20/we-declare-our-support-for-extinction-rebellion-an-open-letter-from-australias-academics

7. School climate strike children’s brave stand has our support | Letter. The Guardian 2 [Internet]. 13. únor 2019 [citován 29. říjen 2019]; Dostupné z: https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/13/school-climate-strike-childrens-brave-stand-has-our-support

8. Ripple WJ, Wolf C, Newsome TM, Barnard P, Moomaw WR. World Scientists’ Warning of a Climate Emergency. BioScience [Internet]. [citován 13. listopad 2019]; Dostupné z: https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806

9. The 97% consensus on global warming [Internet]. Skeptical Science. [citován 2. listopad2019]. Dostupné z: https://skepticalscience.com/global-warming-scientific-consensus-basic.htm

10. Climate Science Special Report, Chapter 3: Detection and Attribution of Climate Change [Internet]. U.S. Global Change Research Program; 2017 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://science2017.globalchange.gov/chapter/3/

11. Michon Scott, Rebecca Lindsey. Which emits more carbon dioxide: volcanoes or humanactivities? | NOAA Climate.gov [Internet]. Climate.gov. 2016 [citován 16. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.climate.gov/news-features/climate-qa/which-emits-more-carbon-dioxide-volcanoes-or-human-activities

12. National Research Council. Energy and Climate: Studies in Geophysics [Internet]. Washington, DC: The National Academies Press; 1977 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.nap.edu/catalog/12024/energy-and-climate-studies-in-geophysics 13. History com Editors. Climate Change History [Internet]. HISTORY. 2017 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.history.com/topics/natural-disasters-and-environment/history-of-climate-change

14. Anna Kárníková, Kateřina Davidová. Zvláštní zpráva IPCC ke globálnímu oteplení o 1,5 °C [Internet]. Centrum pro dopravu a energetiku; 2018. Dostupné z: https://cde.ecn.cz/uploads/ipcc_infolist_web_2.pdf 15. Hoegh-Guldberg O, Jacob D, Taylor M, Bolaños TG, Bindi M, Brown S, et al. The human imperative of stabilizing global climate change at 1.5 °C. Science [Internet]. 20. září 2019 [citován 2. listopad 2019];365(6459). Dostupné z: https://science.sciencemag.org/content/365/6459/eaaw6974

16. IPCC. Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Internet]. World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland; 2018 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/

17. Vince G. The heat is on over the climate crisis. Only radical measures will work. The Guardian [Internet]. 18. květen 2019 [citován 2. listopad 2019]; Dostupné z: https://www.theguardian.com/environment/2019/may/18/climate-crisis-heat-is-on-global-heating-four-degrees-2100-change-way-we-live

18. Joachim H. Vše, co teď bereme jako samozřejmost, bude minulostí. Týdeník Respekt [Internet]. 25. duben 2019 [citován 2. listopad 2019];2019(16). Dostupné z: https://www.respekt.cz/tydenik/2019/16/klima-vstupujeme-do-temneho-veku

19. Schellnhuber HJ, Rahmstorf S, Winkelmann R. Why the right climate target was agreed in Paris. Nature Climate Change [Internet]. 23. červen 2016 [citován 2. listopad 2019];6:649–53. Dostupné z: https://www.nature.com/articles/nclimate3013

20. The Paris Agreement | UNFCCC [Internet]. 2015 [citován 3. listopad 2019]. Dostupné z: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

21. Climate change and you [Internet]. Climate Action - European Commission. 2016 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_en 3

22. Rankin J. Central European countries block EU moves towards 2050 zero carbon goal. The Guardian [Internet]. 20. červen 2019 [citován 29. říjen 2019]; Dostupné z: https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/20/eu-leaders-to-spar-over-zero-carbon-pledge-for-2050

23. Jan Freidinger. Ne, pane premiére! Pařížskou dohodu skutečně neplníme [Internet]. Greenpeace Česká republika. 2019 [citován 29. říjen 2019]. Dostupné z: https://www.greenpeace.org/czech/clanek/4520/ne-pane-premiere-parizskou-dohodu-skutecne-neplnime

24. ČR má v EU nadprůměrné emise skleníkových plynů na obyvatele [Internet]. Ekolist.cz.[citován 16. listopad 2019]. Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cr-ma-v-eu-nadprumerne-emise-sklenikovych-plynu-na-obyvatele

25. Václav Hořejší. Díky moderní vědě by klimatické problémy mělo být možné vyřešit | Téma [Internet]. Česká pozice. 2019 [citován 18. listopad 2019]. Dostupné z: http://ceskapozice.lidovky.cz/tema/diky-moderni-vede-by-klimaticke-problemy-melo-byt-mozne-vyresit.A190820_184648_pozice-tema_lube

26. 2021: znovunastartování obnovitelných zdrojů v ČR? [Internet]. Komora obnovitelných zdrojů energie. 2018 [citován 29. říjen 2019]. Dostupné z: https://www.komoraoze.cz/?fullpage=1&clanek=125

27. Ministerstvo průmyslu v klimaticko-energetickém plánu ignoruje potenciál obnovitelných zdrojů, průmyslu i obcí. A paroduje veřejnou konzultaci [Internet]. Hnutí DUHA. 2019 [citován 29. říjen 2019]. Dostupné z: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministerstvo-prumyslu-v-klimaticko-energetickem-planu-ignoruje-potencial-obnovitelnych

28. Barbora Chaloupková, Viktor Daněk. Proč máme řešit teď, 31 let dopředu, rok 2050?‘ Evropská média zaujal Babišův výrok o emisích [Internet]. iROZHLAS. [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/andrej-babis-ochrana-zivotniho-prostredi-summit-eu-emise-zavery-prohlaseni_1906212107_cha

29. Tim McDonnell. Climate change creates a new migration crisis for Bangladesh [Internet]. National Geographic. 2019 [citován 18. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/01/climate-change-drives-migration-crisis-in-bangladesh-from-dhaka-sundabans/ 1. Radomír Dohnal. Ledovce tají. A Asii to bude nejspíš hodně bolet [Internet]. Ekolist.cz. [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ledovce-taji.v-asii-to-bude-nejspis-hodne-bolet2. Laybourn-Langton L. Už nezažíváme klimatickou změnu, ale ekologický kolaps [Internet]. A2larm. 2019 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://a2larm.cz/2019/02/uz-nezazivame-klimatickou-zmenu-ale-ekologicky-kolaps/3. Carrington D. Extreme sea level events ‘will hit once a year by 2050’. The Guardian [Internet]. 25. září 2019 [citován 2. listopad 2019]; Dostupné z: https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/25/extreme-sea-level-events-will-hit-once-a-year-by-20504. Warren M. Thousands of scientists are backing the kids striking for climate change. Nature [Internet]. 14. březen 2019 [citován 29. říjen 2019];567:291–2. Dostupné z: http://www.nature.com/articles/d41586-019-00861-z5. Statement of scientists and scholars concerning the protests for more climate protection [Internet]. Scientists 4 Future. 2019 [citován 29. říjen 2019]. Dostupné z: https://www.scientists4future.org/stellungnahme/statement-text/6. „We declare our support for Extinction Rebellion": an open letter from Australia’s academics. The Guardian [Internet]. 19. září 2019 [citován 29. říjen 2019]; Dostupné z: https://www.theguardian.com/science/2019/sep/20/we-declare-our-support-for-extinction-rebellion-an-open-letter-from-australias-academics7. School climate strike children’s brave stand has our support | Letter. The Guardian 2 [Internet]. 13. únor 2019 [citován 29. říjen 2019]; Dostupné z: https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/13/school-climate-strike-childrens-brave-stand-has-our-support8. Ripple WJ, Wolf C, Newsome TM, Barnard P, Moomaw WR. World Scientists’ Warning of a Climate Emergency. BioScience [Internet]. [citován 13. listopad 2019]; Dostupné z: https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/56108069. The 97% consensus on global warming [Internet]. Skeptical Science. [citován 2. listopad2019]. Dostupné z: https://skepticalscience.com/global-warming-scientific-consensus-basic.htm10. Climate Science Special Report, Chapter 3: Detection and Attribution of Climate Change [Internet]. U.S. Global Change Research Program; 2017 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://science2017.globalchange.gov/chapter/3/11. Michon Scott, Rebecca Lindsey. Which emits more carbon dioxide: volcanoes or humanactivities? | NOAA Climate.gov [Internet]. Climate.gov. 2016 [citován 16. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.climate.gov/news-features/climate-qa/which-emits-more-carbon-dioxide-volcanoes-or-human-activities12. National Research Council. Energy and Climate: Studies in Geophysics [Internet]. Washington, DC: The National Academies Press; 1977 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.nap.edu/catalog/12024/energy-and-climate-studies-in-geophysics 13. History com Editors. Climate Change History [Internet]. HISTORY. 2017 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.history.com/topics/natural-disasters-and-environment/history-of-climate-change14. Anna Kárníková, Kateřina Davidová. Zvláštní zpráva IPCC ke globálnímu oteplení o 1,5 °C [Internet]. Centrum pro dopravu a energetiku; 2018. Dostupné z: https://cde.ecn.cz/uploads/ipcc_infolist_web_2.pdf 15. Hoegh-Guldberg O, Jacob D, Taylor M, Bolaños TG, Bindi M, Brown S, et al. The human imperative of stabilizing global climate change at 1.5 °C. Science [Internet]. 20. září 2019 [citován 2. listopad 2019];365(6459). Dostupné z: https://science.sciencemag.org/content/365/6459/eaaw697416. IPCC. Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Internet]. World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland; 2018 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/17. Vince G. The heat is on over the climate crisis. Only radical measures will work. The Guardian [Internet]. 18. květen 2019 [citován 2. listopad 2019]; Dostupné z: https://www.theguardian.com/environment/2019/may/18/climate-crisis-heat-is-on-global-heating-four-degrees-2100-change-way-we-live18. Joachim H. Vše, co teď bereme jako samozřejmost, bude minulostí. Týdeník Respekt [Internet]. 25. duben 2019 [citován 2. listopad 2019];2019(16). Dostupné z: https://www.respekt.cz/tydenik/2019/16/klima-vstupujeme-do-temneho-veku19. Schellnhuber HJ, Rahmstorf S, Winkelmann R. Why the right climate target was agreed in Paris. Nature Climate Change [Internet]. 23. červen 2016 [citován 2. listopad 2019];6:649–53. Dostupné z: https://www.nature.com/articles/nclimate301320. The Paris Agreement | UNFCCC [Internet]. 2015 [citován 3. listopad 2019]. Dostupné z: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement21. Climate change and you [Internet]. Climate Action - European Commission. 2016 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_en 322. Rankin J. Central European countries block EU moves towards 2050 zero carbon goal. The Guardian [Internet]. 20. červen 2019 [citován 29. říjen 2019]; Dostupné z: https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/20/eu-leaders-to-spar-over-zero-carbon-pledge-for-205023. Jan Freidinger. Ne, pane premiére! Pařížskou dohodu skutečně neplníme [Internet]. Greenpeace Česká republika. 2019 [citován 29. říjen 2019]. Dostupné z: https://www.greenpeace.org/czech/clanek/4520/ne-pane-premiere-parizskou-dohodu-skutecne-neplnime24. ČR má v EU nadprůměrné emise skleníkových plynů na obyvatele [Internet]. Ekolist.cz.[citován 16. listopad 2019]. Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cr-ma-v-eu-nadprumerne-emise-sklenikovych-plynu-na-obyvatele25. Václav Hořejší. Díky moderní vědě by klimatické problémy mělo být možné vyřešit | Téma [Internet]. Česká pozice. 2019 [citován 18. listopad 2019]. Dostupné z: http://ceskapozice.lidovky.cz/tema/diky-moderni-vede-by-klimaticke-problemy-melo-byt-mozne-vyresit.A190820_184648_pozice-tema_lube26. 2021: znovunastartování obnovitelných zdrojů v ČR? [Internet]. Komora obnovitelných zdrojů energie. 2018 [citován 29. říjen 2019]. Dostupné z: https://www.komoraoze.cz/?fullpage=1&clanek=12527. Ministerstvo průmyslu v klimaticko-energetickém plánu ignoruje potenciál obnovitelných zdrojů, průmyslu i obcí. A paroduje veřejnou konzultaci [Internet]. Hnutí DUHA. 2019 [citován 29. říjen 2019]. Dostupné z: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministerstvo-prumyslu-v-klimaticko-energetickem-planu-ignoruje-potencial-obnovitelnych28. Barbora Chaloupková, Viktor Daněk. Proč máme řešit teď, 31 let dopředu, rok 2050?‘ Evropská média zaujal Babišův výrok o emisích [Internet]. iROZHLAS. [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/andrej-babis-ochrana-zivotniho-prostredi-summit-eu-emise-zavery-prohlaseni_1906212107_cha29. Tim McDonnell. Climate change creates a new migration crisis for Bangladesh [Internet]. National Geographic. 2019 [citován 18. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/01/climate-change-drives-migration-crisis-in-bangladesh-from-dhaka-sundabans/ Seznam signatářů:

1. Mgr. Kamil Vlček, PhD.; Fyziologický ústav AV ČR; neurovědy; 6.12.20192. doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně; dendrochronolog; 6.12.20193. PhDr. Jan Vávra, Ph.D.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Environmentální sociologie; 6.12.20194. doc. Mgr. Martin Šlachta, Ph.D.; Jihočeská univerzita v ČB; Regionální management. ekologie; 7.12.20195. Mgr. Ondřej Simon, PhD.; FŽP ČZU; hydrobiolog ; 7.12.20196. RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.; Univerzita Karlova; environmentální vědy, pedagogika; 7.12.20197. RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.; Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita; ekologická ekonomie; 7.12.20198. doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.; Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; kulturní geograf, kartograf a kulturní antropolog; 7.12.20199. RNDr. Petr Daněk, Ph.D.; Masarykova univerzita; sociální geografie; 8.12.201910. Petr Gibas, Ph.D.; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i; geograf, antropolog; 8.12.20194 11. Mgr. Stanislav Lhota, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze; zoolog, ekolog; 9.12.201912. Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.; Masarykova univerzita; pedagogika; 9.12.201913. Mgr. Kristýna Pešáková, Ph.D.; Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií (Katedra environmentálních studií); sociální politika a sociální práce; 9.12.201914. Dana Kapitulčinová, Ph.D.; Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova;environmentální vědy; 9.12.201915. Marek Stibal, PhD; Univerzita Karlova; ekologie; 9.12.201916. Ing. Ludek Praus, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně; Arboristika; 9.12.201917. Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D.; Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita; Environmentální antropologie a sociologie; 9.12.201918. Doc. Roman Gebauer; Mendelova univerzita; lesnictví; 9.12.201919. Ing. Tomáš Kolář, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně, Czech Globe; Dendrochronologie; 9.12.201920. Doc. Ivan Foletti, M.A., Ph.D.; Masarykova Univerzita; Dějiny Umění; 9.12.201921. PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; sociologie; 9.12.201922. Mgr. Michal Bílý, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze; hydrobiolog; 9.12.201923. doc. Ing. Jan Weinzettel, Ph.D.; Univerzita Karlova; Environmentální vědy; 9.12.201924. Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.; Univerzita Hradec Králové; kulturologie; 10.12.201925. Mgr. Jakub Žárský, Ph.D.; PřF UK; ekologie; 10.12.201926. Mgr Eva Fraňková, Phd; Masarykova univerzita; Ekologická ekonomka; 10.12.201927. Mgr. David Heyrovský, PhD; Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova; teoretická fyzika; 10.12.201928. Ing. Vojtěch Čada, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze; ekologie lesa; 11.12.201929. Mgr. Šárka Šímová, Ph.D.; Ústav molekulární genetiky AV ČR; chemická biologie; 13.12.201930. Lenka Doubravská, PhD.; Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy; biologie; 13.12.201931. Mgr. Ladislav Šigut, Ph.D.; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.; Biogeochemie; 13.12.201932. doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.; Univerzita Karlova, MFF; teoretická fyzika; 13.12.201933. Adam Eckhardt, PhD; FGÚ AVČR; biochemie; 13.12.201934. Doc. Ing. Ondrej Vojacek, Ph.D.; Univerzita J.E. Purkyne v Usti nad Labem; Vysoka skola ekonomicka v Praze, Moravska vysoka skola Olomouc; Environmentalni ekonomie a energetika; 13.12.201935. Prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D.; Univerzitní nemocnice Umeå, Švédsko; lékař; 14.12.201936. RNDr. Michal Dovčiak, Ph.D.; Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.; astrofyzik; 15.12.201937. Mgr. Martin Kováč, PhD; SPADIA Lab; Imunologie; 16.12.201938. doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D.; Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., a Česká zemědělská univerzita v Praze; etologie; 16.12.201939. Mgr. Martina Zíková, CSc.; Ústav molekulární genetiky; molekulární biolog; 17.12.201940. doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.; Česká zemědělská univerzita; etologie; 19.12.201941. doc. Ing. Karolína Brandlová, PhD.; Česká zemědělská univerzita v Praze; ochrana biodiverzity v tropech; 20.12.201942. Ing. Jan Macháč, Ph.D.; Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Environmentální 5 ekonomie; 20.12.201943. Doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.; Masarykova univerzita; Fyziologie; 20.12.201944. Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.; LF UP a FN Olomouc; lékař; 20.12.201945. RNDr. Adam Dušek, PhD.; Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.; Etologie; 20.12.201946. Doc. Jitka Lindová, Ph.D.; Fakulta humanitních studií UK; etolog; 20.12.201947. RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D.; Přírodovědecká fakulta UK; ekologie; 28.12.201948. Mgr. Kateřina Klapilova, Ph.D.; Národní Ústav Duševního Zdraví a FHS Univerzita Karlova; Výzkum, sexuologie; 5.1.202049. RNDr. František Šusta, PhD.; Soukromý konzultant; Etologie, Ekologie; 5.1.202050. Ing. Jiří Louda, Ph.D.; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; Ekonomie životního prostředí; 6.1.202051. Ing. Miloš Buřič, Ph.D.; Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářstvía ochrany vod; Hydrobiologie, rybářství; 6.1.202052. Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Akvakultura;6.1.202053. RNDr. Blanka Kalinová, CSc.; FLD CZU Praha; čichová fyziologie; 6.1.202054. Ing. Radek Gebauer, Ph.D.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Rybářství; 6.1.202055. Viktoriya Dzyuba, MSc, PhD; University of South Bohemia in Ceske Budejovice; Fisheries; 6.1.202056. RNDr. Mgr. Bořek Drozd, Ph.D.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod; Ekologie, Zoologie, Ichtyologie; 6.1.202057. Ing. Andrea Vlačihová, PhD.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ; Administrativa ; 6.1.202058. doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Rybářství; 6.1.202059. Ievgen Lebeda, PhD, MSc; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Rybářství; 6.1.202060. Ievgeniia Gazo, MSc, PhD; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Fakulta rybářství a ochrany vod; 6.1.202061. prof. RNDr. František Sedláček, CSc.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Zoologie, ekologie; 6.1.202062. RNDr. Pavel Linhart, PhD.; Adam Mickiewicz University; Etologie, Zoologie, Ekologie;7.1.202063. Mgr. Barbora Fričová, PhD.; ÚOCHB AV ČR; etologie, PR; 8.1.202064. prof. Pavel Jungwirth; UOCHB AV ČR; fyzikální chemik; 8.1.202065. MUDr. Karel Ježek, PhD.; UK; Medicína; 9.1.202066. MUDr. Kateřina Seltenreichová, Ph.D.; Nemocnice Na Homolce; neurologie, somnologie; 10.1.202067. Mgr. Michal Vavrecka, PhD.; CIIRC CVUT; Humanoidni robotika; 10.1.202068. Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, NUDZ; neurovědec, psychiatr; 10.1.202069. PhDr. Natálie Švarcová, PhD.; FSV UK; ekonomie; 12.1.202070. doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.; AV ČR a FHS UK; Psychologie; 13.1.202071. Kateřina Chládková, MA, PhD; Psychologický ústav AV ČR a Filozofická fakulta UK; kognitivní psychologie; 13.1.202072. Mgr. Ing. Eva Dubovská, Ph.D.; Psychologický Ústav AVČR a PVŠPS; Psychologie; 13.1.20206 73. Martin Modrák, PhD; Mikrobiologický ústav AV ČR; Bioinformatika; 13.1.202074. Mgr. et. Mgr Filip Děchtěrenko, Ph.D.; Psychologický ústav AV ČR; Psychologie, Informatika; 13.1.202075. Mgr. Miroslav Filip, Ph.D.; Psychologický ústav AV ČR; psychologie; 14.1.202076. RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.; Univerzita Karlova; Zoologie; 17.1.202077. Mgr. Jiří Křížan, Ph.D.; nezaměstnaný, hledám: od ledna mám AKK; imunologie; 20.1.202078. doc. Karel Kleisner, Ph.D.; PřF UK; Biologie; 20.1.202079. Mgr. Klára Kostovčíková, Ph.D.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.; Imunologie; 20.1.202080. RNDr. Jan Hollan, Ph.D.; důchodce; fyzik a environmentalista; 21.1.202081. MUDr. Karel Blahna, PhD; Universita Karlova; Vědecký pracovník; 23.1.202082. Mgr. Vojtech Pravda, Ph.D., DSc.; Matematický ústav AV ČR; matematická fyzika; 23.1.202083. RNDr. Marek Vrbacký, Ph.D.; Fyziologický ústav AV ČR; biochemie; 23.1.202084. prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.; PřF UK, Praha; ekologie; 23.1.202085. Zdenek Kamenik, PhD.; Mikrobiologický ústav AVČR; analytický chemik; 24.1.202086. doc. Tereza Stockelová, PhD.; Sociologický ústav AV ČR; sociologie; 24.1.202087. Mgr Jan Hladký, PhD; Matematický ústav AV ČR; matematika; 25.1.202088. prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.; ÚVGZ AV ČR; ekolog; 26.1.202089. prof. RNDr. Libor Grubhoffer; Biologické centrum AV ČR, v.v.i.; biochemie a mikrobiologie; 26.1.202090. Gudrun Illmann, Dr., CSc.; Výzkumný ústav živočišné výroby ; etologie; 26.1.202091. doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.; FF UK; filosofie; 26.1.202092. prof. Mgr. Ondřej Slavík; Česká zemědělská univerzita v Praze; Behaviorální ekologie; 26.1.202093. Petr Šimeček, PhD; CEITEC MU; Biostatistika / Genetika / Strojové učení; 26.1.202094. Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D.; Platforma pro sociální bydlení; Sociologie; 27.1.202095. prof. Ing. Ivana Jankovska, PhD.; ČZU v Praze; Zoologie; 27.1.202096. Ing. Kouba Marek, Ph.D.; ČZU; EKOLOGIE; 27.1.202097. RNDr. Hana Ripkova, PhD.; Komise J. Williama Fulbrighta v ČR; vzdělávání; 27.1.202098. PhDr Kateřina Kloubová; Fulbrightova komise v CR; historie; 27.1.202099. prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.; Univerzita Karlova; dějiny umění; 27.1.2020100. Mgr. Martin Macek; Botanický ústav AVČR v.v.i.; ekologie rostlin; 27.1.2020101. RNDr. Petr Jan Juračka, Ph.D.; PřF UK; ekologie; 27.1.2020102. Ing. Ilona Stěhulová, PhD.; OSVČ; zemědělství, etologie; 27.1.2020103. prof. RNDr. František Marec, CSc.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i.; genetika hmyzu; 27.1.2020104. RNDr. Jiří Porkert, Ph.D., DiS.; soukromá firma; lesnictví, ornitologie; 27.1.2020105. Doc. RNDr. David Hořák, PhD.; PřF UK, Praha; Ekologie; 27.1.2020106. Vojtěch Hladký, PhD; PřF UK, Praha; filosof; 27.1.2020107. Mgr. Lenka Bittová, Ph.D.; BC AV ČR; molekulární biologie; 27.1.2020108. doc. Jakub Sirovátka, Dr.phil.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; filosofie; 27.1.2020109. Doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze; etolog; 27.1.2020110. doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze; Lesnictví, 7 myslivost; 27.1.2020111. Ing. Tomáš Bušina, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze; etolog; 27.1.2020112. Ing. Radim Kotrba, Ph.D.; Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i.; Etologog, zemědělství; 27.1.2020113. Mgr. Jaroslava Valentova, PhD.; University of Sao Paulo; Antropologie, Psychologie; 27.1.2020114. Mgr. Martina Vašutová, PhD.; Ústav výzkumu globální změny, v.v.i.; mykolog; 27.1.2020115. Mgr. Michaela Másílková, Ph.D.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; zoologie; 27.1.2020116. Ing. Jano Topercer, CSc.; Univerzita Komenského; ekológia, ornitológia; 27.1.2020117. Mgr. Petr Voříšek, Dr.; Česká společnost ornitologická; ornitolog; 27.1.2020118. Mgr. Vít Herynek, Ph.D.; 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova; biofyzika; 28.1.2020119. Mgr. Ondřej Votava, Ph.D.; AVČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i.; chemická fyzika; 28.1.2020120. Ing. Kristýna Machová, PhD.; Česká zemědělská univerzita; Zoorehabilitace; 28.1.2020121. Mgr. Pavel Němec, PhD.; PřF UK; zoologie; 29.1.2020122. RNDr. David Levčík, PhD.; Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.; neurofyziolog; 30.1.2020123. RNDr. Jiří Flousek, PhD.; Správa KRNAP; zoologie; 30.1.2020124. Mgr. Ladislav Naďo, PhD.; Freelance scientist; Biology, Statistics; 30.1.2020125. Mgr. Marie Leváková, PhD; University of Copenhagen; matematika; 31.1.2020126. PhDr. Marek Halbich, Ph.D.; Univerzita Karlova; sociální antropologie; 1.2.2020127. MUDr. Mgr. Helena Janíčková, Ph.D.; Fyziologický ústav AVČR; Neurovědy; 2.2.2020128. JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.; Ústav státu a práva AV ČR, Centrum pro klimatické právo a udržitelnost; klimatické právo, právo životního prostředí; 3.2.2020129. Mgr Alexander Ač, PhD; Ústav výzkumu globální změny, AV ČR; Aplikovaná ekologie; 3.2.2020130. Mgr Michael Komm, Ph.D.; Akademie věd; Fyzika plazmatu; 3.2.2020131. Mgr. Petr Brož, PhD.; Geofyzikální ústav AV ČR v. v. i.; planetární geolog; 3.2.2020132. RNDr. Lenka Špičáková, Ph.D.; GFÚ AV ČR; geologie; 3.2.2020133. Mgr. et Bc. Michal Vokurka; Historický ústav AV ČR; historická geografie; 3.2.2020134. Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D.; Univerzita Karlova; informatika; 3.2.2020135. RNDr. Alexandr Kazda, PhD.; Univerzita Karlova; matematika; 4.2.2020136. Mgr. Zuzana V. Harmáčková, PhD; Ústav výzkumu globální změny AV ČR; sustainability science; 4.2.2020137. JUDr. Monika Feigerlová, Ph.D., LL.M.; Ústav státu a práva, AV ČR; Právo; 4.2.2020138. RNDr. Marie Prchalová, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR; ekologie ryb; 4.2.2020139. Ivan Jaric, PhD; Biologické centrum AV ČR, v.v.i.; Hydrobiologický ústav; 4.2.2020140. Mgr. Vladimir Kusbach, PhD.; GFÚ AVČR; geofyzika; 4.2.2020141. Jakub Záhora, PhD.; FSV UK; Mezinárodní vztahy; 4.2.2020142. Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D.; MFF UK; matematická lingvistika; 4.2.2020143. Mgr. Michal Ferov, Ph.D.; University of Newcastle; Matematika; 4.2.2020144. doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav; hydrobiologie, hydrochemie; 5.2.2020145. Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.; Technická Univerzita v Liberci; Ústav pro nanomateriály, 8 pokročilé technologie a inovace; 5.2.2020146. prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.; Technická univerzita v Liberci; fyzikální chemie; 5.2.2020147. Mgr. Petr Janšta, Ph.D.; Přírodovědecká fakulta Praha; Zoologie; 9.2.2020148. Mgr Barbora Kuběnová, PH.D.; Česká zemědělská univerzita; Zoologie; 9.2.2020149. Ing. Helena Zahradníčková, PhD.; Biologické centrum AVČR; Analytická chemie a biochemie; 10.2.2020150. doc. Francisco Ceacero, PhD.; Česká zemědělská univerzita v Praze; Animal Science; 16.2.2020151. Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.; PřF UP Olomouc; ekolog, environmentalista; 17.2.2020152. Mgr. Adam Emmer, Ph.D.; Ústav výzkumu globální změny AV ČR; fyzická geografie; 17.2.2020153. Ing. Jitka Šilerová, Ph.D; Ústav organické chemie a biochemie AVČR; etologie, projektová podpora; 19.2.2020154. Mgr. Nikola Jajcay, Ph.D.; Ústav informatiky, AV ČR, v.v.i.; neurověda; 12.3.2020155. Prof. RNDr. Jan Kubečka; BC AV ČR; Hydrobiologie; 12.3.2020156. JUDr. Michal Koukal, Ph.D.; Ministerstvo zahraničních věcí; Právo; 12.3.2020157. JUDr. Věra Honusková, Ph.D.; Právnická fakulta UK; právo; 12.3.2020158. Mgr. Veronika Rollová, Ph.D.; Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze; dějiny umění; 12.3.2020159. doc. PhDr. Zdeněk Pinc; FHS UK Praha; filosifie; 12.3.2020160. doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; botanička; 12.3.2020161. PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.; Fakulta architektury ČVUT; dějiny architektury, kulturní antropologie; 13.3.2020162. Prof. Ing. Petr Vorlík, Ph.D.; FA ČVUT v Praze; dějiny architektury; 13.3.2020163. Mgr. Zuzana Mikulková, Ph.D.; UPOL; Imunologie; 13.3.2020164. RNDr. Michaela Pixova, Ph.D.; Centrum pro dopravu a energetiku, FSV UK; sociální geografie ; 16.3.2020165. Mgr. Lukáš Synek, PhD.; ÚEB AVČR; Biologie; 24.6.2020166. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci; Algologie; 24.6.2020167. Mgr. Eva Dvorak Tomastikova, Ph.D.; Ustav experimentalni botaniky, AVCR ; genetika, molekularni biologie rostlin ; 24.6.2020168. Mgr. Tomáš HLUSKA, PhD; ÚEB AVČR; Fyziologie rostlin; 24.6.2020169. Ing. Vratislav Filler, Ph.D.; Vúzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.; geodézie; 24.6.2020170. MUDr. Jan Hrudka, Ph.D.; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Patologická anatomie a histologie; 24.6.2020171. Mgr. et Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.; FF UK; bohemistika; 24.6.2020172. Mgr. Jana Čížková, Ph.D.; ÚEB AVČR; Molekulární biologie rostlin; 24.6.2020173. doc. MUDr. Frantisek Duska, Ph.D.; Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta; Anesteziologie a intenzívní medicína; 24.6.2020174. doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc.; důchodce; historická geografie, environmentální dějiny; 24.6.2020175. Ing Hana Pakostova, Ph.D; Exbio; Biotechnologie; 24.6.2020176. RNDr. Petr Jehlička, PhD.; Open University; Geografie životního prostředí; 24.6.2020177. Prof. PhDr Milena Bartlová, CSc; Vysoká škola uměleckoprůmyslová; historička umění; 24.6.2020178. MUDr. Jana Tuková, PhD.; VFN Praha; Pediatrie; 24.6.20209 179. doc. Ing. Jan Weinzettel, Ph.D.; Univerzita Karlova; Environmentální vědy; 25.6.2020180. Mgr. Andran Abramjan, Ph.D.; PřF UK; zoologie; 25.6.2020181. Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.; Ústav hudební vědy FF UK; Hudební věda; 25.6.2020182. doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.; CELLO FHS UK; gerontologie; 25.6.2020183. Dr.-Ing. Ludek Pitra; žádný; energetika; 25.6.2020184. Prof. Karel Thein, PhD.; FF UK; filosofie; 25.6.2020185. RNDr. Erik Schwarzbach, Dr.agr.habil.; emeritus; genetika rostlin, statistika, ; 26.6.2020186. RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.; Člověk v tísni, o.p.s.; migrační studia; 26.6.2020187. Ing. Anna Koslova, PhD; Max-Planck Institute for Medical Research, Heidelberg; Virologie; 28.6.2020188. Mgr. Jakub Gemperle, PhD.; Univerzity of Manchester; Buněčná biologie; 28.6.2020189. Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.; Masarykova univerzita; didaktika fyziky; 29.6.2020190. Mgr. Jan Urban, Ph.D.; Univerzita Karlova; Environmentální psychologie; 6.7.2020191. Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.; Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí; Environmentální sociologie ; 4.8.2020192. Dagmar Lorenz-Meyer, Ph.D.; Univerzita Karlova; gender studies; 15.8.2020193. RNDr. Kristýna Boušová, Ph.D.; ÚOCHB AVČR; Protein engineering; 29.8.2020194. prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.; UK Praha; infekční lékařství; 29.8.2020195. Mgr. et Mgr. Anna Vernerová, Ph.D.; Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy; Počítačová lingvistika; 30.8.2020196. Doc. Mgr. Jan Šobotník, PhD.; FTZ ČZU; Tropická ekologie; 30.8.2020197. Prof. RNDr. Julius Lukes, CSc.; AVCR; parazitologie; 9.9.2020198. Mgr. Eva Balounová, LL.M., Ph.D.; Ústav státu a práva AV CR; Klimatické právo; 16.9.202010 reklama 1. Mgr. Kamil Vlček, PhD.; Fyziologický ústav AV ČR; neurovědy; 6.12.20192. doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně; dendrochronolog; 6.12.20193. PhDr. Jan Vávra, Ph.D.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Environmentální sociologie; 6.12.20194. doc. Mgr. Martin Šlachta, Ph.D.; Jihočeská univerzita v ČB; Regionální management. ekologie; 7.12.20195. Mgr. Ondřej Simon, PhD.; FŽP ČZU; hydrobiolog ; 7.12.20196. RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.; Univerzita Karlova; environmentální vědy, pedagogika; 7.12.20197. RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.; Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita; ekologická ekonomie; 7.12.20198. doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.; Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; kulturní geograf, kartograf a kulturní antropolog; 7.12.20199. RNDr. Petr Daněk, Ph.D.; Masarykova univerzita; sociální geografie; 8.12.201910. Petr Gibas, Ph.D.; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i; geograf, antropolog; 8.12.20194 11. Mgr. Stanislav Lhota, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze; zoolog, ekolog; 9.12.201912. Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.; Masarykova univerzita; pedagogika; 9.12.201913. Mgr. Kristýna Pešáková, Ph.D.; Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií (Katedra environmentálních studií); sociální politika a sociální práce; 9.12.201914. Dana Kapitulčinová, Ph.D.; Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova;environmentální vědy; 9.12.201915. Marek Stibal, PhD; Univerzita Karlova; ekologie; 9.12.201916. Ing. Ludek Praus, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně; Arboristika; 9.12.201917. Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D.; Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita; Environmentální antropologie a sociologie; 9.12.201918. Doc. Roman Gebauer; Mendelova univerzita; lesnictví; 9.12.201919. Ing. Tomáš Kolář, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně, Czech Globe; Dendrochronologie; 9.12.201920. Doc. Ivan Foletti, M.A., Ph.D.; Masarykova Univerzita; Dějiny Umění; 9.12.201921. PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; sociologie; 9.12.201922. Mgr. Michal Bílý, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze; hydrobiolog; 9.12.201923. doc. Ing. Jan Weinzettel, Ph.D.; Univerzita Karlova; Environmentální vědy; 9.12.201924. Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.; Univerzita Hradec Králové; kulturologie; 10.12.201925. Mgr. Jakub Žárský, Ph.D.; PřF UK; ekologie; 10.12.201926. Mgr Eva Fraňková, Phd; Masarykova univerzita; Ekologická ekonomka; 10.12.201927. Mgr. David Heyrovský, PhD; Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova; teoretická fyzika; 10.12.201928. Ing. Vojtěch Čada, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze; ekologie lesa; 11.12.201929. Mgr. Šárka Šímová, Ph.D.; Ústav molekulární genetiky AV ČR; chemická biologie; 13.12.201930. Lenka Doubravská, PhD.; Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy; biologie; 13.12.201931. Mgr. Ladislav Šigut, Ph.D.; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.; Biogeochemie; 13.12.201932. doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.; Univerzita Karlova, MFF; teoretická fyzika; 13.12.201933. Adam Eckhardt, PhD; FGÚ AVČR; biochemie; 13.12.201934. Doc. Ing. Ondrej Vojacek, Ph.D.; Univerzita J.E. Purkyne v Usti nad Labem; Vysoka skola ekonomicka v Praze, Moravska vysoka skola Olomouc; Environmentalni ekonomie a energetika; 13.12.201935. Prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D.; Univerzitní nemocnice Umeå, Švédsko; lékař; 14.12.201936. RNDr. Michal Dovčiak, Ph.D.; Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.; astrofyzik; 15.12.201937. Mgr. Martin Kováč, PhD; SPADIA Lab; Imunologie; 16.12.201938. doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D.; Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., a Česká zemědělská univerzita v Praze; etologie; 16.12.201939. Mgr. Martina Zíková, CSc.; Ústav molekulární genetiky; molekulární biolog; 17.12.201940. doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.; Česká zemědělská univerzita; etologie; 19.12.201941. doc. Ing. Karolína Brandlová, PhD.; Česká zemědělská univerzita v Praze; ochrana biodiverzity v tropech; 20.12.201942. Ing. Jan Macháč, Ph.D.; Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Environmentální 5 ekonomie; 20.12.201943. Doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.; Masarykova univerzita; Fyziologie; 20.12.201944. Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.; LF UP a FN Olomouc; lékař; 20.12.201945. RNDr. Adam Dušek, PhD.; Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.; Etologie; 20.12.201946. Doc. Jitka Lindová, Ph.D.; Fakulta humanitních studií UK; etolog; 20.12.201947. RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D.; Přírodovědecká fakulta UK; ekologie; 28.12.201948. Mgr. Kateřina Klapilova, Ph.D.; Národní Ústav Duševního Zdraví a FHS Univerzita Karlova; Výzkum, sexuologie; 5.1.202049. RNDr. František Šusta, PhD.; Soukromý konzultant; Etologie, Ekologie; 5.1.202050. Ing. Jiří Louda, Ph.D.; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; Ekonomie životního prostředí; 6.1.202051. Ing. Miloš Buřič, Ph.D.; Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářstvía ochrany vod; Hydrobiologie, rybářství; 6.1.202052. Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Akvakultura;6.1.202053. RNDr. Blanka Kalinová, CSc.; FLD CZU Praha; čichová fyziologie; 6.1.202054. Ing. Radek Gebauer, Ph.D.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Rybářství; 6.1.202055. Viktoriya Dzyuba, MSc, PhD; University of South Bohemia in Ceske Budejovice; Fisheries; 6.1.202056. RNDr. Mgr. Bořek Drozd, Ph.D.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod; Ekologie, Zoologie, Ichtyologie; 6.1.202057. Ing. Andrea Vlačihová, PhD.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ; Administrativa ; 6.1.202058. doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Rybářství; 6.1.202059. Ievgen Lebeda, PhD, MSc; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Rybářství; 6.1.202060. Ievgeniia Gazo, MSc, PhD; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Fakulta rybářství a ochrany vod; 6.1.202061. prof. RNDr. František Sedláček, CSc.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Zoologie, ekologie; 6.1.202062. RNDr. Pavel Linhart, PhD.; Adam Mickiewicz University; Etologie, Zoologie, Ekologie;7.1.202063. Mgr. Barbora Fričová, PhD.; ÚOCHB AV ČR; etologie, PR; 8.1.202064. prof. Pavel Jungwirth; UOCHB AV ČR; fyzikální chemik; 8.1.202065. MUDr. Karel Ježek, PhD.; UK; Medicína; 9.1.202066. MUDr. Kateřina Seltenreichová, Ph.D.; Nemocnice Na Homolce; neurologie, somnologie; 10.1.202067. Mgr. Michal Vavrecka, PhD.; CIIRC CVUT; Humanoidni robotika; 10.1.202068. Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, NUDZ; neurovědec, psychiatr; 10.1.202069. PhDr. Natálie Švarcová, PhD.; FSV UK; ekonomie; 12.1.202070. doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.; AV ČR a FHS UK; Psychologie; 13.1.202071. Kateřina Chládková, MA, PhD; Psychologický ústav AV ČR a Filozofická fakulta UK; kognitivní psychologie; 13.1.202072. Mgr. Ing. Eva Dubovská, Ph.D.; Psychologický Ústav AVČR a PVŠPS; Psychologie; 13.1.20206 73. Martin Modrák, PhD; Mikrobiologický ústav AV ČR; Bioinformatika; 13.1.202074. Mgr. et. Mgr Filip Děchtěrenko, Ph.D.; Psychologický ústav AV ČR; Psychologie, Informatika; 13.1.202075. Mgr. Miroslav Filip, Ph.D.; Psychologický ústav AV ČR; psychologie; 14.1.202076. RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.; Univerzita Karlova; Zoologie; 17.1.202077. Mgr. Jiří Křížan, Ph.D.; nezaměstnaný, hledám: od ledna mám AKK; imunologie; 20.1.202078. doc. Karel Kleisner, Ph.D.; PřF UK; Biologie; 20.1.202079. Mgr. Klára Kostovčíková, Ph.D.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.; Imunologie; 20.1.202080. RNDr. Jan Hollan, Ph.D.; důchodce; fyzik a environmentalista; 21.1.202081. MUDr. Karel Blahna, PhD; Universita Karlova; Vědecký pracovník; 23.1.202082. Mgr. Vojtech Pravda, Ph.D., DSc.; Matematický ústav AV ČR; matematická fyzika; 23.1.202083. RNDr. Marek Vrbacký, Ph.D.; Fyziologický ústav AV ČR; biochemie; 23.1.202084. prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.; PřF UK, Praha; ekologie; 23.1.202085. Zdenek Kamenik, PhD.; Mikrobiologický ústav AVČR; analytický chemik; 24.1.202086. doc. Tereza Stockelová, PhD.; Sociologický ústav AV ČR; sociologie; 24.1.202087. Mgr Jan Hladký, PhD; Matematický ústav AV ČR; matematika; 25.1.202088. prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.; ÚVGZ AV ČR; ekolog; 26.1.202089. prof. RNDr. Libor Grubhoffer; Biologické centrum AV ČR, v.v.i.; biochemie a mikrobiologie; 26.1.202090. Gudrun Illmann, Dr., CSc.; Výzkumný ústav živočišné výroby ; etologie; 26.1.202091. doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.; FF UK; filosofie; 26.1.202092. prof. Mgr. Ondřej Slavík; Česká zemědělská univerzita v Praze; Behaviorální ekologie; 26.1.202093. Petr Šimeček, PhD; CEITEC MU; Biostatistika / Genetika / Strojové učení; 26.1.202094. Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D.; Platforma pro sociální bydlení; Sociologie; 27.1.202095. prof. Ing. Ivana Jankovska, PhD.; ČZU v Praze; Zoologie; 27.1.202096. Ing. Kouba Marek, Ph.D.; ČZU; EKOLOGIE; 27.1.202097. RNDr. Hana Ripkova, PhD.; Komise J. Williama Fulbrighta v ČR; vzdělávání; 27.1.202098. PhDr Kateřina Kloubová; Fulbrightova komise v CR; historie; 27.1.202099. prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.; Univerzita Karlova; dějiny umění; 27.1.2020100. Mgr. Martin Macek; Botanický ústav AVČR v.v.i.; ekologie rostlin; 27.1.2020101. RNDr. Petr Jan Juračka, Ph.D.; PřF UK; ekologie; 27.1.2020102. Ing. Ilona Stěhulová, PhD.; OSVČ; zemědělství, etologie; 27.1.2020103. prof. RNDr. František Marec, CSc.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i.; genetika hmyzu; 27.1.2020104. RNDr. Jiří Porkert, Ph.D., DiS.; soukromá firma; lesnictví, ornitologie; 27.1.2020105. Doc. RNDr. David Hořák, PhD.; PřF UK, Praha; Ekologie; 27.1.2020106. Vojtěch Hladký, PhD; PřF UK, Praha; filosof; 27.1.2020107. Mgr. Lenka Bittová, Ph.D.; BC AV ČR; molekulární biologie; 27.1.2020108. doc. Jakub Sirovátka, Dr.phil.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; filosofie; 27.1.2020109. Doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze; etolog; 27.1.2020110. doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze; Lesnictví, 7 myslivost; 27.1.2020111. Ing. Tomáš Bušina, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze; etolog; 27.1.2020112. Ing. Radim Kotrba, Ph.D.; Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i.; Etologog, zemědělství; 27.1.2020113. Mgr. Jaroslava Valentova, PhD.; University of Sao Paulo; Antropologie, Psychologie; 27.1.2020114. Mgr. Martina Vašutová, PhD.; Ústav výzkumu globální změny, v.v.i.; mykolog; 27.1.2020115. Mgr. Michaela Másílková, Ph.D.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; zoologie; 27.1.2020116. Ing. Jano Topercer, CSc.; Univerzita Komenského; ekológia, ornitológia; 27.1.2020117. Mgr. Petr Voříšek, Dr.; Česká společnost ornitologická; ornitolog; 27.1.2020118. Mgr. Vít Herynek, Ph.D.; 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova; biofyzika; 28.1.2020119. Mgr. Ondřej Votava, Ph.D.; AVČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i.; chemická fyzika; 28.1.2020120. Ing. Kristýna Machová, PhD.; Česká zemědělská univerzita; Zoorehabilitace; 28.1.2020121. Mgr. Pavel Němec, PhD.; PřF UK; zoologie; 29.1.2020122. RNDr. David Levčík, PhD.; Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.; neurofyziolog; 30.1.2020123. RNDr. Jiří Flousek, PhD.; Správa KRNAP; zoologie; 30.1.2020124. Mgr. Ladislav Naďo, PhD.; Freelance scientist; Biology, Statistics; 30.1.2020125. Mgr. Marie Leváková, PhD; University of Copenhagen; matematika; 31.1.2020126. PhDr. Marek Halbich, Ph.D.; Univerzita Karlova; sociální antropologie; 1.2.2020127. MUDr. Mgr. Helena Janíčková, Ph.D.; Fyziologický ústav AVČR; Neurovědy; 2.2.2020128. JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.; Ústav státu a práva AV ČR, Centrum pro klimatické právo a udržitelnost; klimatické právo, právo životního prostředí; 3.2.2020129. Mgr Alexander Ač, PhD; Ústav výzkumu globální změny, AV ČR; Aplikovaná ekologie; 3.2.2020130. Mgr Michael Komm, Ph.D.; Akademie věd; Fyzika plazmatu; 3.2.2020131. Mgr. Petr Brož, PhD.; Geofyzikální ústav AV ČR v. v. i.; planetární geolog; 3.2.2020132. RNDr. Lenka Špičáková, Ph.D.; GFÚ AV ČR; geologie; 3.2.2020133. Mgr. et Bc. Michal Vokurka; Historický ústav AV ČR; historická geografie; 3.2.2020134. Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D.; Univerzita Karlova; informatika; 3.2.2020135. RNDr. Alexandr Kazda, PhD.; Univerzita Karlova; matematika; 4.2.2020136. Mgr. Zuzana V. Harmáčková, PhD; Ústav výzkumu globální změny AV ČR; sustainability science; 4.2.2020137. JUDr. Monika Feigerlová, Ph.D., LL.M.; Ústav státu a práva, AV ČR; Právo; 4.2.2020138. RNDr. Marie Prchalová, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR; ekologie ryb; 4.2.2020139. Ivan Jaric, PhD; Biologické centrum AV ČR, v.v.i.; Hydrobiologický ústav; 4.2.2020140. Mgr. Vladimir Kusbach, PhD.; GFÚ AVČR; geofyzika; 4.2.2020141. Jakub Záhora, PhD.; FSV UK; Mezinárodní vztahy; 4.2.2020142. Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D.; MFF UK; matematická lingvistika; 4.2.2020143. Mgr. Michal Ferov, Ph.D.; University of Newcastle; Matematika; 4.2.2020144. doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav; hydrobiologie, hydrochemie; 5.2.2020145. Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.; Technická Univerzita v Liberci; Ústav pro nanomateriály, 8 pokročilé technologie a inovace; 5.2.2020146. prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.; Technická univerzita v Liberci; fyzikální chemie; 5.2.2020147. Mgr. Petr Janšta, Ph.D.; Přírodovědecká fakulta Praha; Zoologie; 9.2.2020148. Mgr Barbora Kuběnová, PH.D.; Česká zemědělská univerzita; Zoologie; 9.2.2020149. Ing. Helena Zahradníčková, PhD.; Biologické centrum AVČR; Analytická chemie a biochemie; 10.2.2020150. doc. Francisco Ceacero, PhD.; Česká zemědělská univerzita v Praze; Animal Science; 16.2.2020151. Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.; PřF UP Olomouc; ekolog, environmentalista; 17.2.2020152. Mgr. Adam Emmer, Ph.D.; Ústav výzkumu globální změny AV ČR; fyzická geografie; 17.2.2020153. Ing. Jitka Šilerová, Ph.D; Ústav organické chemie a biochemie AVČR; etologie, projektová podpora; 19.2.2020154. Mgr. Nikola Jajcay, Ph.D.; Ústav informatiky, AV ČR, v.v.i.; neurověda; 12.3.2020155. Prof. RNDr. Jan Kubečka; BC AV ČR; Hydrobiologie; 12.3.2020156. JUDr. Michal Koukal, Ph.D.; Ministerstvo zahraničních věcí; Právo; 12.3.2020157. JUDr. Věra Honusková, Ph.D.; Právnická fakulta UK; právo; 12.3.2020158. Mgr. Veronika Rollová, Ph.D.; Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze; dějiny umění; 12.3.2020159. doc. PhDr. Zdeněk Pinc; FHS UK Praha; filosifie; 12.3.2020160. doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; botanička; 12.3.2020161. PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.; Fakulta architektury ČVUT; dějiny architektury, kulturní antropologie; 13.3.2020162. Prof. Ing. Petr Vorlík, Ph.D.; FA ČVUT v Praze; dějiny architektury; 13.3.2020163. Mgr. Zuzana Mikulková, Ph.D.; UPOL; Imunologie; 13.3.2020164. RNDr. Michaela Pixova, Ph.D.; Centrum pro dopravu a energetiku, FSV UK; sociální geografie ; 16.3.2020165. Mgr. Lukáš Synek, PhD.; ÚEB AVČR; Biologie; 24.6.2020166. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci; Algologie; 24.6.2020167. Mgr. Eva Dvorak Tomastikova, Ph.D.; Ustav experimentalni botaniky, AVCR ; genetika, molekularni biologie rostlin ; 24.6.2020168. Mgr. Tomáš HLUSKA, PhD; ÚEB AVČR; Fyziologie rostlin; 24.6.2020169. Ing. Vratislav Filler, Ph.D.; Vúzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.; geodézie; 24.6.2020170. MUDr. Jan Hrudka, Ph.D.; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Patologická anatomie a histologie; 24.6.2020171. Mgr. et Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.; FF UK; bohemistika; 24.6.2020172. Mgr. Jana Čížková, Ph.D.; ÚEB AVČR; Molekulární biologie rostlin; 24.6.2020173. doc. MUDr. Frantisek Duska, Ph.D.; Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta; Anesteziologie a intenzívní medicína; 24.6.2020174. doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc.; důchodce; historická geografie, environmentální dějiny; 24.6.2020175. Ing Hana Pakostova, Ph.D; Exbio; Biotechnologie; 24.6.2020176. RNDr. Petr Jehlička, PhD.; Open University; Geografie životního prostředí; 24.6.2020177. Prof. PhDr Milena Bartlová, CSc; Vysoká škola uměleckoprůmyslová; historička umění; 24.6.2020178. MUDr. Jana Tuková, PhD.; VFN Praha; Pediatrie; 24.6.20209 179. doc. Ing. Jan Weinzettel, Ph.D.; Univerzita Karlova; Environmentální vědy; 25.6.2020180. Mgr. Andran Abramjan, Ph.D.; PřF UK; zoologie; 25.6.2020181. Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.; Ústav hudební vědy FF UK; Hudební věda; 25.6.2020182. doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.; CELLO FHS UK; gerontologie; 25.6.2020183. Dr.-Ing. Ludek Pitra; žádný; energetika; 25.6.2020184. Prof. Karel Thein, PhD.; FF UK; filosofie; 25.6.2020185. RNDr. Erik Schwarzbach, Dr.agr.habil.; emeritus; genetika rostlin, statistika, ; 26.6.2020186. RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.; Člověk v tísni, o.p.s.; migrační studia; 26.6.2020187. Ing. Anna Koslova, PhD; Max-Planck Institute for Medical Research, Heidelberg; Virologie; 28.6.2020188. Mgr. Jakub Gemperle, PhD.; Univerzity of Manchester; Buněčná biologie; 28.6.2020189. Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.; Masarykova univerzita; didaktika fyziky; 29.6.2020190. Mgr. Jan Urban, Ph.D.; Univerzita Karlova; Environmentální psychologie; 6.7.2020191. Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.; Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí; Environmentální sociologie ; 4.8.2020192. Dagmar Lorenz-Meyer, Ph.D.; Univerzita Karlova; gender studies; 15.8.2020193. RNDr. Kristýna Boušová, Ph.D.; ÚOCHB AVČR; Protein engineering; 29.8.2020194. prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.; UK Praha; infekční lékařství; 29.8.2020195. Mgr. et Mgr. Anna Vernerová, Ph.D.; Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy; Počítačová lingvistika; 30.8.2020196. Doc. Mgr. Jan Šobotník, PhD.; FTZ ČZU; Tropická ekologie; 30.8.2020197. Prof. RNDr. Julius Lukes, CSc.; AVCR; parazitologie; 9.9.2020198. Mgr. Eva Balounová, LL.M., Ph.D.; Ústav státu a práva AV CR; Klimatické právo; 16.9.202010 Akademici



tisknout poslat Sdílet

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz Dále čtěte | Ani nulová produkce skleníkových plynů neznamená konec globálního oteplování Projekt Fakta o klimatu vyhrál v klimatickém akceleračním programu Climate Challenge Obří pračky vzduchu vyrobí třikrát víc emisí, než vyčistí

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.