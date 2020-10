Andrej Repiský: Mýty a fakta o fotovoltaice

Jako člověka několik let působícího ve fotovoltaice mě často fascinuje, jak jednoduše si mladá generace z řad Fridays for Future představuje dekarbonizaci energetiky pomocí obnovitelných zdrojů energie (OZE). Domnívají se, že uhelné elektrárny jsou nadbytečné a jejich odstavení je pouze otázka politické vůle. Soláry a větrníky považují za zdroje se zanedbatelnou ekologickou stopou. Jejich závislost na počasí, a tudíž nespolehlivost, nepovažují za problém, protože v možnostech ukládání energie „děláme pokroky“. Bohužel mnozí ekologičtí aktivisté na základě těchto domněnek blokují skutečná řešení, která už několik desetiletí fungují a chrání planetu. Na západě to už teď vede ke zbytečným emisím stamilionů tun CO₂ a mnohým dalším ekologickým škodám.

Solární články z písku

Fotovoltaické elektrárny (FVE) sice vyrábějí energii „zadarmo“, nicméně hustota energie je nízká. Jejich ekologická stopa spočívá v energetických a surovinových nárocích jejich výroby a údržby, které se přepočítávají na množství vyrobené energie za celou jejich životnost. Mnoho laiků se domnívá, že výroba solárních článků není příliš náročná, protože jsou z křemíku a toho máme na Zemi spoustu, konkrétně v písku. Je to však omyl. Solární články se nevyrábí z běžného písku. Na to, aby křemík fungoval jako polovodič, musí být totiž extrémně čistý. Vyrábí se z křemene, který zůstal po dobu několika milionů let pod zemí bez přístupu nečistot a vody. Nachází se pouze na několika málo místech na Zemi.

Celý postup výroby polovodiče z křemene je dále hodně energeticky a procesně náročný, zejména některé jeho kroky jako je redukce SiO₂ na Si, čištění křemíku nebo implantace iontů pro vytvoření PN přechodu. Například typická redukční pec má elektrický příkon 45 MW. Ještě víc energie vyžadují reaktory pro kondenzaci polykrystalického křemíku (175 MWh/t) a pece pro tažení ingotu (100 MWh/t). Musí to být vysoce centralizovaná a spolehlivá elektřina, takže nemůže pocházet z fotovoltaiky a větrné energie. U každého z těchto kroků se navíc značná část materiálu musí vyhodit. To platí i pro řezání výsledného válcového ingotu na tenké hranaté desky, kde řezací nástroj odstraní asi 60 % křemíku (zdroj). Tyto skutečnosti vstupují do výpočtů celkových emisí skleníkových plynů, které se používají pro porovnání s jinými zdroji, například v tabulce 1.

Tabulka 1: Emise různých zdrojů energie – zdroj (str. 21)

Tabulka říká, že emise FVE jsou v závislosti na typu článků a lokality v Německu 80 až 160 g CO₂/kWh. Novější zdroje uvádějí hodnoty od 50 g CO₂/kWh. I tak je nápadné, že je to víc než jiné nízkouhlíkové zdroje. Tabulka však neříká celou pravdu. Porovnává totiž stabilní a nestabilní zdroje, což je nefér. Emise FVE a VTE v tabulce nezohledňují emise záložních elektráren, bez kterých se tyto zdroje neobejdou, a které jsou skoro výlučně na uhlí nebo na plyn.

Neférovost tabulky je možno vysvětlit i jinak. Emise uvedené v tabulce platí pro případ, že využijeme všechnu energii, kterou FVE za celou svoji životnost vyrobí. Pokud například polovinu času elektřinu neodebíráme, emise na kilowatthodinu jsou dvojnásobné. Solární elektrárna stárne stejně rychle. Třeba většina domácností s FVE tuto elektřinu zdaleka na 100 % nevyužívá, protože během dne jsou obyvatelé domu v práci a spotřebiče neběží. Navíc je spotřeba domácností typicky nejnižší v létě, kdy FVE vyrábí nejvíc.

Ani u velkých FVE, které prodávají elektřinu do sítě, není samozřejmé, že jsou plně vytíženy. Zejména v zemích s vysokým podílem nestabilních OZE (Německo) nastává často situace, kdy celkový okamžitý příkon všech spotřebičů je menší než výkon zdrojů. FVE pak musí omezovat svůj výkon pro zachování stability sítě. Paradox je, že provozovatel pak dostane zaplaceno za elektřinu, kterou nedodal, protože ji „mohl dodat“. Tato elektřina se nazývá Geisterstrom – duchový proud.

V tabulce č. 1 mimochodem chybí porovnání se solárními kolektory, které vyrábějí pouze teplo. Jelikož se tyto panely vyrábějí z běžných materiálů (žádných polovodičů), jejich ekologická stopa je daleko nižší. Navíc přeměna světla na teplo je mnohem účinnější než na elektřinu, takže je zapotřebí menší plocha. Tento zdroj uvádí, že kolektor o maximálním výkonu 1 kW vyžaduje při výrobě asi 1 000 kWh, zatímco u FVE je to asi 15-násobek. Zajímavé by bylo taky porovnání likvidace. Hliník a sklo kolektorů jsou mnohem snadněji recyklovatelné než elektronický šrot z fotovoltaiky. V Německu se odhaduje, že v nejbližších letech bude potřeba zlikvidovat fotovoltaický odpad o celkové hmotnosti 200 000 tun (zdroj). Ani v Německu, ani v ČR náklady na likvidaci nejsou započítané do ceny solárního proudu. Na rozdíl od jiných zdrojů, provozovatelé FVE nejsou ze zákona nuceni si na to odkládat peníze ze zisku (zdroj).

Ekologická stopa úložišť

Zelení aktivisté často odmítají vzít na vědomí skutečnost, že OZE potřebují fosilní paliva na pokrytí výpadků. Argumentují, že to lze vyřešit bateriemi. U domácích FVE baterie často zásadně zvyšuje míru využití elektřiny pro vlastní spotřebu. Nicméně ekologická stopa každé takto uložené kilowatthodiny je obrovská, jak ukážu v následujícím výpočtu.

Nejběžnější typ baterie používané s domácími FVE je lithium-železo-fosfátový akumulátor (LŽF). Má ze všech alternativ nejvyšší životnost a je nejvíc „ekologický“. Vydrží přibližně 5 000 nabití. Dle Wikipédie dokáže baterie o hmotnosti 1 kg pojmout 90 Wh energie a obsahuje 4,5 hmotnostních procent lithia. Lithium nelze z vysloužilé baterky ekonomicky získat zpět (zdroj). Za celou její životnost tedy v takové baterce lze uložit 5 000 × 90 Wh = 450 kWh. Spotřeba lithia je tedy 45 g/450 kWh = 0,1 g/kWh.

Zajímavé je srovnání s uranem, který je potřeba na výrobu stejného množství energie v jaderné elektrárně. Energetická hustota přírodního uranu jako paliva dnešních elektráren je 56 MWh/kg (zdroj). Pro 1 kWh tedy potřebujeme 0,018 g uranu.

uran Tabulka 2: Porovnání nároků na těžbu pro baterie a JE. Zdroj dat pro vydatnost rudy lithium

Není to fascinující? Jenom lithium v baterce vyžaduje 366-krát větší těžbu, než uran pro výrobu stejného množství elektřiny v JE. Důsledky těžby jsou haldy s hlušinou, odčerpání podzemní vody a použití agresivních chemických louhů. Přitom uran lze na rozdíl od lithia ekonomicky těžit z mořské vody nebo jako odpad z těžby jiných kovů. Rychlé množivé reaktory dokážou z přírodního uranu „vydolovat“ až 60-krát více energie než běžné elektrárny (zdroj), takže baterie by byly až 21 960-krát horší. To však nebrání firmám z oboru ve spolupráci se „zelenými“ politiky a neziskovkami prohlašovat takto uloženou energii za „čistou“:

Jako jiné OZE vyžaduje i fotovoltaika vzhledem k nízké hustotě energie rovněž velké množství jiných materiálů. Mnohonásobně víc než klasické zdroje. Platí to i pro měď. Zde na Ekolistu o tom pojednávají další články, například tento.

Existují samozřejmě i další metody ukládání energie, jako vodík, které však na tom nejsou s ekologickou stopou o moc lépe. Obvykle mají nízkou účinnost (u vodíku kolem 40 %), čímž se znásobují specifické emise uvedené v tabulce 1, a samozřejmě i úložiště samotná představují ekologickou a ekonomickou zátěž (zdroj, viz str. 18).

„Solární panely patří na střechy“

Další z environmentálních vlivů FVE představuje záběr plochy na úkor zemědělských ploch nebo divoké přírody. Mnozí lidé kritizují fakt, že v ČR máme panely na polích, zatímco třeba v Rakousku jsou hlavně na rodinných domech. Zdá se, že střechy řeší problém se záběrem plochy. Ve skutečnosti to bohužel není tak jednoznačné. Elektřina ze střešních FVE má obecně větší ekologickou stopu. Tato analýza zjistila, že cena elektřiny ze střech je 160-267 USD/MWh, zatímco u velkých solárních parků je to 40-46 USD/MWh.

Podobně je to s ekologickou stopou. Je to zejména z těchto důvodů:

● Střechy budov obvykle nejsou postaveny s ohledem na maximální výnos ze slunce, takže nemají optimální sklon a orientaci na jih. Někdy jsou navíc během části dne ve stínu.

● Je důležité, aby se na jeden střídač nebo regulátor připojovaly pouze panely, které jsou stejně osvětlené a mají stejný úhel dopadu světla. Pro vysvětlení viz např. tento článek. Střechy mají typicky mnohem menší plochu než velké FVE, takže na jeden střídač je připojeno menší množství panelů. Malé FVE obsahují na jednotku instalovaného výkonu větší množství elektroniky.

Existují samozřejmě smysluplné aplikace fotovoltaiky na střechách, ale nelze obecně prohlašovat, že střechy řeší její prostorovou náročnost.

Matení veřejnosti

Bohužel se stalo běžnou praxí, že firmy a jednotlivci působící v OZE rozšiřují polopravdy a nepravdy o FVE. Hlavně na Západě jim to vláda a většinová společnost toleruje, protože s OZE sympatizuje. Příklady:

● Politici otevírají novou FVE nebo větrný park a prohlašují: „Tato elektrárna bude pokrývat spotřebu x-tisíc domácností.“ Ve skutečnosti pouze za rok vyrobí stejné množství elektřiny, jaké uvedený počet domácností spotřebuje, ale ne v době, kdy je potřeba. Takže taková elektrárna nepokryje spotřebu žádné domácnosti.

● Některé obce a regiony v Rakousku, které provozují FVE, o sobě hrdě prohlašují, že jsou soběstačné ve výrobě elektřiny. Ve skutečnosti jejich OZE pouze za rok vyrobí stejné množství elektřiny, jaké spotřebují. Taková obec je pořád ještě závislá na síti a klasických zdrojích.

● Celé Rakousko prohlašuje, že do roku 2040 dosáhne klimatickou neutralitu ve výrobě elektřiny (zdroj). Háček je v tom, že to bude pouze „bilanční“ neutralita. To znamená, že bude exportovat přebytky OZE do sousedních zemí a v případě jejich výpadků (hlavně v zimě) stejné množství elektřiny dovážet. Rakousko tak bude ve skutečnosti závislé na fosilních a jaderných zdrojích v zahraničí, protože tlaková níže a tma zasahují obvykle celou střední Evropu najednou.

Výše uvedené příklady ještě laik dokáže selským rozumem prokouknout. Existují však ještě rafinovanější:

● V dubnu 2020 Německo hrdě hlásí, že v období od ledna do dubna OZE pokryly 52 procent německé spotřeby. Ve skutečnosti pouze vyrobily množství energie, která odpovídá 52 % spotřeby. Značná část byla vyrobena v době, kdy o ten proud nebyl zájem, takže byl zlikvidován exportem. Často za nulovou nebo negativní cenu. „Kdybychom stejným způsobem počítali podíl značek na německém automobilovém trhu, zjistili bychom, že VW má 120 %“, řekl o tom Dr. Detlef Ahlborn z organizace Vernunftkraft (síla rozumu). Tady je jeho komentář.

● Výrobci FVE obvykle zpřístupňují data o vyráběné energii provozovateli prostřednictvím nějakého rozhraní, které se jmenuje Solar Web, Sunny Portal apod. Vypadá to asi takto:

Ukazatel vpravo nahoře je míra soběstačnosti. Pokud vaše domácí FVE vyrábí právě 1 kW a pouštíte rychlovarnou konvici o stejném příkonu, je vaše míra soběstačnosti 100 % a všechny ukazatele jsou zelené. Pokud jste fanoušek OZE, máte dobrý pocit, že „jedete“ na zelený proud. Bohužel to obvykle není pravda. Třífázové domácí FVE umí generovat proud pouze symetricky. Na všech fázích dodávají stejný výkon. Takže ve skutečnosti posíláte do sítě na dvou fázích 333 W a na třetí fázi odebíráte 667 W. Vaše domácnost je plně závislá na síti a klasických turbinových zdrojích.

Závěr

Celý tento článek vlastně popisuje problémy, které mají příčinu v základní vlastnosti solární energie – v její nahodilosti. Ukazuje, proč kilowatthodina energie z FVE nemá stejnou hodnotu jako kilowatthodina z klasických zdrojů. Ukazuje, že ekologická stopa solárního proudu není zanedbatelná a mnohdy převyšuje klasické zdroje. FVE mají mnoho smysluplných aplikací, například na horských chatách bez přístupu sítě. Klidně i jako součást sítě, pokud je v síti dostatek stabilních zdrojů. Ale pokoušet se nahradit klasické elektrárny nestabilními zdroji je ekologické a ekonomické šílenství.

