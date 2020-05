Anna  Kárníková: Má zrovna tato vláda zájem podporovat ekologičtěji hospodařící zemědělce, aby zemi pomohla proti suchu?

3.5.2020 18:18 Reaguje na Pavel Hanzl

Naše energetická soustava není izolovaná, naopak je propojená :-) Kdyby se vypnula kterákoliv z našich uhelných elektráren, musel by se výkon jinde v Evropě zvýšit a do Německa nebo Rakouska nebo kamkoliv by vyvážel elektřinu jiný stát. Samozřejmě vyrobenou z uhlí, maximálně tak ještě z kanadského dříví, protože nic jiného není pohotově k dispozici. Naopak kdybychom vyváželi do Německa elektřinu z Temelína 3 a 4, tak by se třeba nespustil Datteln 4. A ten se musí spustit, protože Němci prostě tu elektřinu potřebují.

