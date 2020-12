Anna Kšírová: Uhlí škodí zdraví, jádro není lék

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | JVrublevskaya / Shutterstock Uhlí potřebujeme opustit opravdu velmi rychle. Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Už brzy bude Uhelná komise rozhodovat o tom, jaké datum ukončení spalování uhlí v Česku doporučí vládě. Jako lékařku mě tato otázka velmi zajímá i z hlediska ochrany našeho zdraví.

Uhlí musíme kvůli změně klimatu i znečištěnému ovzduší opustit co nejdříve. Nedávno publikovaná studie německých vědců upozornila na to, že špinavý vzduch zvyšuje riziko úmrtí na COVID. Kromě toho spalování uhlí významně přispívá ke klimatické změně, která je, jak upozorňuje zpráva Expertní rady evropských akademií věd, největší riziko pro lidské zdraví ve 21. století.

Pokud vás to zaráží a přemýšlíte, jak by mohla klimatická změna ohrozit naše zdraví, nabízím několik příkladů. Vzhledem k oteplování se oblasti, kde je riziko nákazy tropickými chorobami, posouvají na sever. Na jižní Moravě již zemřela žena na západonilskou horečku, kterou se nakazila doma. Do budoucna lze očekávat malárii a další zdánlivě nemyslitelné infekce. Změna klimatu představuje také ohrožení pro skupinu léků, bez které se neobejdeme, totiž antibiotika. S rostoucí teplotou jsou proti nim bakterie odolnější. Nebezpečné jsou ale i vlny veder, které jsme v posledních letech opakovaně zažili. Ty ohrožují zejména seniory, malé děti a těhotné ženy. Častěji během nich umírají také lidé s depresí. Kromě toho, že během nich hrozí kolapsy a roste riziko mrtvice nebo infarktu, také vzrůstá agresivita. To je vidět i na českých silnicích, kdy při vyšších teplotách stoupá počet tragických nehod.

Je tedy zjevné, že se spalováním uhlí musíme skončit. Čím ho ale nahradit? Řada lidí se domnívá, že nejlepší je jaderná energie. Ale stavět odklon od uhlí na ní je z vícero důvodů nesmysl. Tak především: spalování uhlí potřebujeme opustit během několika málo let. To není doba, za kterou by bylo možné nové jaderné bloky postavit jinde než v bujné fantazii.

Za druhé jaderná energetika potřebuje palivo, kterým je uran. Svůj uran jsme si vytěžili a levně vyvezli do Ruska. Teď ho mnohem dráž kupujeme zpět; kromě toho budeme ještě desítky let platit desítky miliard za sanace miliónů tun kyseliny sírové, která se v bývalých uranových dolech stále nachází a ohrožuje pitnou vodu.

Za třetí, jaderné elektrárny potřebují ke svému provozu vodu na chlazení. Ještě máme v živé paměti suchá a horká léta, která vyvrcholila v roce 2019 vyprahlými koryty řek. Nejsme na tom tak špatně jako Francie, která v loňském létě během vln veder své elektrárny odstavovala, ale velké rezervy také nemáme.

Za čtvrté, z jaderných elektráren zůstává vyhořelé radioaktivní palivo. Stále jsme nepřišli na nic moc lepšího, než ho zakopat hodně hluboko do země. Ovšem i to se ukazuje jako příliš velká výzva pro řadu zemí, protože sklad jaderného paliva ve svém okolí nechce v podstatě nikdo. Materiál, který bude jedovatý i za miliony let, je danajský dar dalším generacím. Zpráva o bezohledných generacích, které se nedržely indiánského pořekadla „Zemi si půjčujeme od svých dětí.“

Pátý důvod je ten, který nakonec rozhoduje. Jádro se podle analýzy Lazard stává nejdražším zdrojem energie. Stavba všech elektráren na světě se prodlužuje a prodražuje. Neexistuje důvod, proč by naše předlužená země měla volit ten nejdražší způsob, jak topit a svítit.

Na jaké palivo tedy svítit a topit? Jak říká Sherlock Holmes: když vyloučíme nemožné, zůstane nám pravda. A tou je v případě energetiky slunce doplněné větrem. Pole fotovoltaických panelů nejsou právě krásná věc, v první řadě je tedy namístě osázet jimi střechy. Fotovoltaika se dnes ale osvědčuje i v kombinaci se zemědělstvím, panely mohou být pro rostliny zdrojem potřebného stínu a v případě plazivých rostlin i opory. Možná si říkáte, že to ve svém sousedství stejně nechcete. OK, ale chtěli byste raději jadernou elektrárnu? Nebo sklad vyhořelého paliva?

Podle důvěryhodných analýz je možné energetiku budoucnosti na obnovitelných zdrojích postavit. Znovu připomínám, že jinou možnost v zásadě nemáme, protože uhlí potřebujeme opustit opravdu velmi rychle. Na začátku textu jsem zmiňovala, že znečištěný vzduch zvyšuje riziko úmrtí na koronavirus. Napsáno takhle v textu to působí odtažitě a teoreticky, jako lékařka pracující na covid jednotce ale musím myslet na všechny ty lidi, kteří vedou vyčerpávající souboj o každý dech. Ten trvá dlouhé dny, a bohužel často končí smrtí. Naší povinností v takové chvíli je co nejvíc ulevit utrpení. Musíme ale také usilovat o to, aby k němu vůbec nedocházelo.

Řada mých kolegů z těchto důvodů žádá lidi, aby nosili roušky a dodržovali další opatření. Vláda ale může dělat mnohem víc. Jedna z těch věcí je právě co nejrychlejší ukončení spalování uhlí a přechod na využívání energie z větru a slunce. Doporučí ji to Uhelná komise vedená ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem?

Jedině tak můžeme odvést svůj díl práce v ochraně klimatu. Je to skvělá investice do vlastní budoucnosti, do ekonomiky i do zdraví nás všech.

Přečtěte si také | Josef Šedlbauer: Co nejrychlejší proměna energetiky je nutná i výhodná

reklama