Dalibor Dostál: Poslední krok k záchraně divokých koní. Ten nejtěžší

Rezervace divokých koní ve středočeských Milovicích se stala za pět let své existence nepřehlédnutelným fenoménem. Během této krátké doby dokázala stáda velkých kopytníků přeměnit rozsáhlé porosty agresivních trav na desítky, a v posledním roce již na stovky hektarů rozkvetlých přírodních luk.

Projekt kromě jiného ukázal, jak málo stačí k tomu, aby se v krajině obnovily původní přírodní procesy. Začaly se vracet vzácné hořce, tůně osídlili ohrožení korýši listonozi a žábronožky, vrátil se druh motýla vyhubený v těchto místech před desítkami let, na pastvinách začali poskakovat jinak mizející dudci. Projekt nadchl veřejnost, takže ročně do těchto míst přijede na sto tisíc návštěvníků. Ti se mohou těšit z toho, že v krajině, kde jinak mizí nejen vzácné, ale i ty dříve zcela běžné druhy, vnikl ostrůvek, kde příroda našla místo pro pozitivní zprávy.

Zároveň se ale ukázalo, jak je všechno, co se podařilo vytvořit, křehké a zranitelné. Zatímco v sousedním Německu rozloha podobných rezervací dosahuje i více než 1800 hektarů, a v Nizozemsku dokonce 5000 hektarů (s jasnou perspektivou, kam se budou vyvíjet za rok, za dva, za deset let), v České republice se v obrovských bolestech rodí již jen první, pilotní projekt s rozlohou pouhých 240 hektarů. Celou dobu s nulovou jistotou, co bude zítra, pozítří, za deset dní.

A tak se kvůli soudním sporům bývalého nájemce pozemků potřebných pro dokončení rezervace s jejich vlastníkem opozdilo rozšíření pastvin o dva roky, kvůli pomalé přípravě smluv pak o dalších několik měsíců. Proto jsme se v srpnu loňského roku obrátili se žádostí o pomoc na vedení Středočeského kraje, aby proces maximálně urychlil a zpoždění se dále nezvyšovalo. Jinak by bylo nutné zhruba třetina zvířat utratit. Vedení kraje poté o zapůjčení pozemků rozhodlo, za což mu patří i na tomto místě výrazné poděkovaní.

Zdánlivě banální zdržení má však vážné důsledky. Dotační program, ze kterého se mělo dokončení rezervace financovat, se uzavřel v říjnu loňského roku. Stojíme proto před těžkým úkolem, sehnat během několika týdnů potřebný jeden a půl milionu na dokončení rezervace.

Podobně, jako samotná rezervace, je totiž křehké i její financování. Většina činností, které děláme, provádíme bezplatně. Zdarma zapůjčujeme přírůstky do rezervací založených jinými neziskovkami, žádné vstupné neplatí ani návštěvníci, kteří si přijedou stáda unikátních kopytníků prohlédnout.

Divocí koně pět let pomáhali uzdravovat nemocnou krajinu. Pět let pomáhali zachraňovat v přírodě druhy, které by bez nich v těchto místech vyhynuly. Pět let pomáhali desítkám tisíc lidí vracet naději v to, že ještě existují příběhy s dobrým koncem.

Teď divocí koně sami pomoc potřebují. Tohle je to jediné, co sami nezvládnou. Pomozte jim prosím, a přispějte dárcovskou zprávou ve tvaru DMS KRAJINA 90 na číslo 87 777, a podpoříte je tak částkou 90 korun, nebo pošlete jakoukoli částku na sbírkový účet 2100540679/2010. Bez vaší pomoci tento příběh do šťastného konce nedospěje.

Moc děkuji za podporu.

