Dana Balcarová: Ochranu přírody musí podpořit jasně stanovené financování

Jiří Svoboda 15.9.2020 16:16

Bylo by asi dobré nejdříve prodiskutovat, co od NP vlastně chceme.



Pokud divočina bez lidí - na to pak moc peněz nepotřebujeme.



Nebo divočina s lidmi jen na cestách - to potřebuje údržbu, ale návštěvníci by na to měli přispívat. Tím by se počet návštěvníků patřičně redukoval a mnozí by raději chodili po hospodářských lesích. Tam by se do jejich atraktivity ale také mělo investovat.



Takže by se měl řešit NP + hospodářské lesy + návštěvníci jako jeden komplexní problém.

