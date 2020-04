Dita L. Michaličková: Jaká je cesta z bludného kruhu utrpení na Zemi?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | OBRAZ - Obránci zvířat Denně dochází k zabíjení a masakrování stamiliónů zvířat. Na snímku klecový chov drůbeže v ČR.

Naše planeta ukazuje lidem svoji sílu. Lidstvo neplní funkci dobrého správce a ochránce života a živých tvorů na Zemi. Chová se násilně, bezohledně vůči planetě i zvířatům.

Denně dochází k zabíjení a masakrování stamiliónů zvířat jen kvůli pojídání lidmi, ročně je to 60 – 70 miliard celosvětově! Nepočítaje ryby, mořské živočichy, šneky, žáby… Země je plná násilí na zvířatech, pro konzumaci, pro kožešiny a kůži, pro pokusy, pro zábavu, pocit moci, peníze… Země je plná násilí páchaného silnějšími lidmi na těch slabších.

Svou činností ohrožuje lidstvo vlastní existenci. Produkcí masa přispívá 14 – 15% ke koncentraci skleníkových plynů (metan, oxid uhličitý, oxid dusný), (některé zdroje uvádí i 30 %) a to je více než z dopravy (14 %), maso je hlavní příčinou: likvidace pralesů a odlesňování, znečištění vody a vzduchu, nedostatku pitné vody a ztrát biodiverzity – rostlinných a živočišných druhů.

Z naší planety je to až 70 – 80 % zemědělské půdy, která jsou využita na plodiny zvířatům nebo pastvu zvířat. Pokud by byly pěstovány rostliny na přímou konzumaci lidmi, nasytí se celá planeta, nikdo nebude hladovět, ještě zbude. Je znám obecný příměr: 1 ha nasytí 2 pojídače masa nebo 20 a více osob na rostlinné stravě…samozřejmě podle druhu a výnosů plodin.

Zvířata však nepotřebují žít v tomto ohromném množství, zažívat umělou reprodukci, vysokou porodnost s velkým počtem mláďat, mrzačení, týrání, utrpení, živoření v klecích a v halách, skončit bolestivě a předčasně: buď na jatkách v zemích s křesťanským základem, kde jsou omráčena před vykrvením nebo pod rukama vyznavačů islámu, kteří jim krk přetnou za plného vědomí a týrání.

Viry pocházející z týraných, umučených zvířat na trzích, v klecích, v průmyslových koncentrovaných chovech, v laboratořích jsou odpovědí Země na brutální činy, které člověk páchá na zvířatech a přírodě po mnoho století.

Poslední dění na naší planetě snad již nemůže nikoho nechat na pochybách, že zásadní změna jednání lidstva je nutná. Pokud se lidstvo nezlepší, planeta a vesmír budou ve svých „opatřeních“ pokračovat.

Nejen třídit odpad a vytvářet ho méně, nejen omezovat plasty a nakupovat do látkových tašek, nejen omezovat chemické čistící prostředky, cesty auty a letadly, nejen zachraňovat žáby migrující přes silnice, nejen sekat trávu kosou, abychom sekačkami nerozřezali živočichy v ní ukryté… Je nutné „vzít rozum do hrsti“ a prozřít: rostlinná strava + AHIMSA (nenásilí), to je cesta z bludného kruhu utrpení na Zemi. Je známa již od pradávna.

Cesta ahimsy dodá vnitřní radost, jedinečné spojení se zvířaty, napojení na přírodu, jaké člověk konzumující živé tvory nemůže nikdy zažít. Lehkost a vnitřní čistotu.

Veganských receptů je plný internet, včetně videí s přípravou jídel a návodů, můžete projít např. www.countrylife.cz. Udělejte tak pro sebe, zvířata, planetu a mír. Děkujeme.

Poselství indiánů kmene Kogi:

