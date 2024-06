Judit Laura Krásná: Odpalování zábavní pyrotechniky? Buďme jako Irsko

Jaroslav Řezáč 13.6.2024 08:10

města mají vyhlášky zakazující používání pyrotechniky po celý rok až na období Silvestra, takže posun v té oblasti je a na to by sami měli příjít sami lidi.



co se týká psů v paneláku, tam by mělo dojít k narovnání, že pes se nedá domestikovat jako kočka, která se naučí na domácí toaletu, tedy není bytostně závislá na tom, jestli jí někdo vyvenčí nebo ne.

Mě by zajímalo, jak by fungoval v této souvislosti čkověk, který by se z paneláku dostal ven akorát třikrát, čtyřikrát denně na pár minut...asi by se z toho zbláznil.

