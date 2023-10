Judit Laura Krásná: Žádáme Evropskou komisi, aby dodržela sliby a předložila návrhy, které zlepší podmínky pro zvířata v chovech

Petr 10.10.2023 08:34 Reaguje na Richard Vacek

Jestli jsou to často nepodložené bludy, tak to znamená, že někdy jsou to i podložená fakta a sám tím uznáváte, že ke strádání a týrání zvířat dochází. A je tedy zcela správné a v pořádku, že to lidem není jedno a chtějí to změnit a řešit.

