Edvard  Sequens: Rozhoduje se o Dukovanech, ale bez věrohodné ekonomické analýzy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministr Havlíček informoval, že je vláda rozhodnuta sama si půjčit a úvěrovat takto obrovské náklady plánu na nový reaktor v Dukovanech. Kromě toho Ministerstvo průmyslu zpracovalo návrh zákona , kterým má poskytnout garantovanou výkupní cenu elektřiny z nového bloku na nejméně 30 let. Tu zaplatí české domácnosti a firmy v ceně za elektřinu. ČEZ má navíc právo předat celý projekt státu v okamžiku, kdyby se některé parametry dohodnuté ve smlouvách mezi vládou a firmou ČEZ, které nebyly zveřejněny, změnily. Zásadním problémem jsou chybějící vládní ekonomické analýzy, které by věrohodně ukázaly na skutečné náklady, které by měli zaplatit jak spotřebitelé elektřiny, tak i daňoví poplatníci.

Ekologické organizace upozorňují, že:

• Udávané investiční náklady v rozmezí 140-160 miliard korun (tzv. overnight costs) neodpovídají reálnému stavu porovnatelných projektů jako je Olkiluoto, Flamanville, Hinkley Point, Vogtle či Akkuyu. To znamená pro blok o výkonu 1 200 MW zhruba 8,4 až 9,6 miliardy eur, při současném kurzu tedy přibližně 232 až 265 miliardy Kč.

• Udávaná doba stavby 7 let je nadmíru optimistická a není obvyklá ani v Číně. Každé zpoždění pak s sebou nese výrazné navýšení původně předpokládaných nákladů, které vedlo až ke krachu velkých, dříve silných firem - Westinghouse a Areva. V případě krachu projektu a nesplácení státem poskytnutého úvěru pak půjdou náklady na vrub daňových poplatníků.

• Udávaná výše garantované výkupní ceny 50-60 eur/MWh, kterou má dostat ČEZ, je nerealisticky nízká a jsou to citace z propočtů z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky z ledna 2015, které byly kritizovány již tehdy. Klíčovým parametrem, který určí výši garantované výkupní ceny, je vnitřní výnosové procento. Akcionářům ČEZ s výjimkou ministerstva financí se určitě nebude líbit hodnota IRR kolem 5 % (i v rozhovoru pro Hospodářské noviny říká generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, že přiměřený zisk pro ČEZ lze „srovnávat s podobnými projekty, tedy kolik dostali jiní od svých vlád”.).

Podle výpočtů ekonoma Jana Ondřicha může výše garantované ceny dosáhnout 138 eur/MWh. Pak by ovšem spotřebitelné elektřiny museli zaplatit cca 20 miliard ročně rozdílu po dobu nejméně 30 let.

reklama