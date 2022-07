Edvard Sequens: Jaderný greenwashing nakonec zvítězil

Ladislav Metelka 8.7.2022 08:19

On je tam od začátku podvod v terminologii. Všichni se odvolávají na obnovitelné zdroje, ale ve skutečnosti jde o bezuhlíkové zdroje. Chceme přeci snížit emise, ne? Tak bychom měli podporovat vše, co neprodukuje skleníkové plyny, ať je to obnovitelné nebo ne (jinou možnost v současnosti nemáme). Jaderná energetika do obnovitelných zdrojů jistě nepatří, ale do bezuhlíkových ano. Navíc potřebujeme stabilní zdroje a to vítr a slunce prostě nejsou...

Odpovědět