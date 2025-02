Energetičtí experti: Mařiče energií jsou důsledkem dlouhodobě chybějící legislativy, řešením je podpora flexibility a akumulace

Honza Honza 6.2.2025 07:04

Mařiče energie nejsou nějaké pochybení, zanedbání vlády, je to čistý důsledek toho, na co upozorňovali tkzv. dezoláti, lidé, kteří tkzv. nechápají progresivitu vývoje.

Je to přesně a úplně to samé jako násilná kolektivizace za socializmu, revoluční zcelování polí- topte čím chcete, jezděte do práce jak chcete, že zbankrotujete? To nás progresivní ekology vůbec nezajímá. Jdete proti pokroku, proti státu!



Bez akumulce, bez efektivní regulace, aby FV měla odběr, přeci vždy musí přijít mařiče. Při odstavení současných fungujících zdrojů a nahrazení za nefungující, vždy přijde kolaps.



Prostě nesmyslně dotovat FV bez promyšleného programu je cesta ke zkáze. To ekolog. aktivisté nevěděli, to vláda ještě neví? Na to někdo přišel až s mařiči? Kam se to proboha řítíme?



Podpora výstavby FV je naprosto nesmyslná, za chvíli FV budou všude a maříče prostě n u t n ě budou muset být.

Žádná regulace, akumulace tomu zabránit nemůže! Je třeba proto podporovat akumulaci, ne FV, distribuci - el. vedení, regulaci, vymýšlet programy využití elektřiny, ne nejdříve rozsáhlé FV parky a pak vymýšlet, co s tím! Není možné bezhlavě podporovat připojování FV parků do sítě!

Je třeba mít peníze na JE, rychle budovat plyn elektrárny, abychom mohli odstavovat uhelné, ne opět nesmyslně nelogicky naopak- odpojit uhlí a nemít plyn.

Obyčejný člověk musí mít pozemek, přístup na pozemek, pak teprve může začít stavět. Nemůže to dělat naopak!

Jak takto vůbec může fungovat vláda, jak EU?

