Hana Hermová a Tomáš Kvasnička: Jak to udělat, aby naše příroda přežila velké davy lidí?

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Dění okolo koronaviru v minulém roce naplno odhalilo fenomén, který v české společnosti narůstá již delší dobu, a to stoupající návštěvnost přírodních oblastí a s tím spojené problémy. Článek Jana Lenarta: Overturismus v české přírodě. A co dál? publikovaný v polovině ledna na Ekolist.cz je zatím posledním z řady příspěvků do debaty, která na toto téma již nějakou dobu probíhá. Problematikou rekreačního managementu se velmi podrobně zabýváme již více než deset let v praxi i teorii, a proto považujeme za svou povinnost do této debaty přispět, zpřesnit ji a nastínit některá možná východiska. Chápeme, proč Jan Lenart použil chytlavého a veřejnosti dobře srozumitelného termínu “overturismus”. Pro preciznější, a nakonec možná plodnější analýzu tohoto problému by ale bylo lepší na tento termín zapomenout. Byl totiž formulován pro popis “turismu”, zatímco v článku se jedná o fenomén “rekreace v přírodě” nebo také “pobytu v přírodě”. Nechceme popírat, že pobyt v přírodě může nabývat takové povahy i intenzity, že je turismu velmi podobný. Avšak není to totéž, a pokud bychom tyto rozdíly zanedbávali, znamenalo by to ignoraci tradic a hodnot českého pobytu v přírodě. Domníváme se, že zaměňování termínů “turismus” a “turistika” je způsobeno tím, že se jedná o slova se stejným kořenem. Následující výklad termínů je poněkud složitější, ale věříme, že pozorný čtenář v tom smysl najde. Jak se tedy liší “turistika” od “turismu”? Turistika je forma pobytu v přírodě s akcentovanou poznávací složkou, byť je možné za ní cestovat a může se tak stát náplní turismu. Naproti tomu turismus je cestovní ruch, souhrn cestovních pobytů a služeb, i když důvodem toho, proč se na něm lidé podílejí, může být jejich přání rekreovat se v přírodě, například věnovat se turistice. Situaci navíc komplikuje fakt, že v češtině je za turismus považován také exkurzionismus, tedy “turismus bez přenocování”. V následujících odstavcích popíšeme náš pohled na současné problémy s návštěvností přírodních území. Rozhodně přitom nechceme nijak snižovat závažnost současného stavu a naprosto chápeme nepříjemné situace, v nichž se ocitají správci krajiny. Domníváme se, že problémy s přelidněním přírodních oblastí jsou celospolečenská záležitost, nikoli pouze záležitost správy krajiny, a že nestačí pouze nasadit regulace a ekovýchovu. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vratislav Vozník / Hnutí DUHA Jednou z velmi oblíbených a značně frekventovaných turistických tras je stezka mezi Keprníkem a Šerákem. Počet lidí, kteří se začínají věnovat nějakým formám pobytu v přírodě, zjevně stoupá. Nemají však osvojené metody a postupy pobytu v přírodě, protože se jim nedostalo a nedostává v tomto směru patřičné výchovy a vzdělání. To se projevuje nejen tím, že nedodržují etiketu chování v přírodě (odhazují odpadky, chovají se neohleduplně, vědomě i nevědomě poškozují přírodu i infrastrukturu), ale také tím, že nevědí, jak v přírodě přežít (volí nevhodné oblečení a obuv, nemají dostatečné vybavení, podceňují nebezpečí, přeceňují své síly a nedokáží vyhodnotit různé situace), ale také tím, že si neumí sami naplánovat zajímavé trasy a cíle v přírodě, takže se drží osvědčených míst, která mají vyzkoušená, nebo která jsou propagovaná, dobře značená a popsaná, takže se nakonec všichni hromadí na stejných trasách. Předpokládáme však, že v základu hodnoty pobytu v přírodě uznávají, jinak by se do přírody vůbec nevydávali. Zároveň je to však v Česku nastaveno tak, že správci krajiny (lesníci a ochránci přírody) rezignují na funkci managementu návštěvnosti. Velcí veřejní vlastníci lesů mají problém sundat mysliveckou kamizolu, která je vůči rekreačnímu užívání, řekněme, “méně vstřícná”. V ekonomické a provozní krizi způsobené kůrovcovou kalamitou nechávají projekty pro rekreaci v přírodě realizovat a nově i financovat jiné partnery. Pracovníci ochrany přírody zase tvrdí, že nemají řešení rekreace v popisu práce a že jej musí dělat jaksi navíc. Jenže management návštěvnosti nakonec ve skutečnosti dělají, avšak jako pouhý přívažek (nebo přítěž) k ochraně přírody. To se, podle našeho názoru, děje částečně proto, že ani lesnictví, ani ochrana přírody nejsou v českém prostředí (narozdíl třeba od USA či Velké Británie) zarámovány péčí o lidi. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Region-tour.cz Nestačí pouze nasadit regulace a ekovýchovu. Ilustrační snímek. Populárně by se to dalo popsat tak, že v Česku se jedni starají o stromy a druzí o tetřívka. V tomto přístupu pak do Česka proniklo jen malé povědomí o vědecké disciplíně, která se vlivu rekreace na přírodní prostředí věnuje - o rekreační ekologii. A to, co k nám proniklo, má tendenci být zkreslené ve snaze podpořit stávající diskurs. Za tu dobu, co se věnujeme rekreačním stezkám a managementu návštěvnosti, jsme potkali mnoho osvícených lesníků a ochranářů, kteří tuší, kde je zakopaný pes. Avšak chyba je v matrixu, a ten můžeme změnit jen systémově. Česko má velmi bohatou tradici pobytu v přírodě. Pomineme-li starší doby, kdy rekreace v přírodě byla výsadou nejvyšších vrstev, zde máme od začátku 19. století velmi silné vlivy a inspirace německým turistickým hnutím, výstavby stezek speciálně pro turistiku, rozhleden a horských chat. O něco později přišlo značení tras a kolektivní výpravy městských dělníků a mládeže do přírody. Již v roce 1888 byl založen dodnes vlivný Klub českých turistů spojující sportovní výkony s poznáváním krajiny. Začátkem 20. století se objevili svobodomyslní trampové, okouzlení divokou přírodou Ameriky a Kanady, a také velmi pevně hodnotově ukotvené skautské hnutí a jeho odvozeniny. Za zmínku stojí i česká posedlost houbařením i outdoorově orientovaná velká část střední třídy obyvatel. Správci krajiny by neměli být vůči této tradici pohrdliví. Foto | Hana Hermová / Singltrek Na snímku Riegrova stezka. Byla vybudována v roce 1909 v do té doby takřka neprostupném údolí řeky Jizery. Okamžitě se stala velmi oblíbenou, a to jí vydrželo dodnes. Krajina České republiky je obecně velmi malebná, avšak obsahuje jen málo extrémních krajinných jevů. To málo extrémních krajinných jevů, které u nás jsou, je logicky přetíženo, protože lidé jsou k jejich návštěvě vedeni nejen touhou po výjimečném zážitku, ale zejména společenským tlakem, turistickým marketingem, vzděláním a výchovou. Mimochodem, už jste byli na Sněžce? Na Řípu? Na Radhošti? Nebyli? Cože? Symbolická, výjimečně esteticky či sportovně atraktivní místa v naší krajině budou mít tendenci k přetížení vždycky. Je potřeba s tím proaktivně počítat a bylo by prozíravější lidem kvůli tomu nenadávat. Omezit tlak na přetížené atraktivní lokality je ale možné. Tím, že budou v české krajině cíleně vytvářeny nové kvalitní příležitosti. Je třeba přitom sáhnout po širším rejstříku řešení, než je tradiční "proznačování", a odborně plánovat a realizovat infrastrukturu pro pobyt v přírodě. A tím rozhodně nemyslíme nové megalomanské stavby, ani vytvářet z národních parků parky zábavní. Jakožto experti na projektování přírodě blízkých stezek upřímně věříme, že jedna z velkých příležitostí zlepšit současný stav leží právě ve stezkách. Foto | Hana Hermová / Singltrek Po zbytcích nejstarší turistické stezky u Plzně, vybudované v roce 1893, dnes vede Naučná stezka Po stopách Františka Malocha. Zpřístupňuje prudké skalnaté svahy nad Berounkou a dodnes potenciálně může poskytovat výjimečně atraktivní rekreační zázemí velkého města. Ostatně je možné se inspirovat u našich předků a stavět krásné stezky pro turistiku. Za příklad můžeme dát třeba známou Riegrovu stezku u Semil, která by dnes s největší pravděpodobností nezískala povolení ke stavbě, avšak i po více jak 110 letech od zhotovení zprostředkovává krásy přírody a přináší radost mnoha tisícům lidí ročně, aniž by přitom působila zásadní environmentální problémy. V naší krajině je ale mnoho dalších dochovaných starých turistických stezek v místech, která ze své podstaty nejsou až tak výjimečná a krásu do nich vnesla právě stezka. Můžeme se také inspirovat ideou příměstských rekreačních lesoparků, jako byl například Debř u Mšena. Rovněž jsme přesvědčeni, že pomocí kvalitně provedené infrastruktury lze vytvářet krásná a pro pobyt v přírodě cenná místa třeba i v ochranných zónách národních parků a odlehčit tak přetíženým, nejpřísněji chráněným územím. Samozřejmě, umění projektovat a stavět krásné, kvalitní a udržitelné stezky je řemeslo, které neumí každý. V Česku opravdu dobrých projektantů stezek moc není, ale to je věcí poptávky a je od koho se učit. Je také důležité, aby sami lesníci a pracovníci ochrany přírody zvýšili své povědomí o rekreační ekologii, aby mohli o stezkách kvalifikovaně rozhodovat. Foto | Hana Hermová / Singltrek V roce 2010 vybudovaný Singltrek pod Smrkem, stavěný pro terénní cyklistiku. Pro pěší turisty v současné době bohužel nové kvalitní stezky nevznikají. Ale ani stezky nejsou všechno. Kromě “hardwaru” (infrastruktury) je potřeba soustředit se i na “software”. My osobně jsme experti na poli “hardwaru”, tedy stezek a rekreačního managementu, a nikoli na měkká řešení, jako je výchova k pobytu v přírodě. Následující řádky jsou proto jen stručným zamyšlením, které nám vyplývá z našich profesních i životních zkušeností. Asi si jako společnost budeme muset připustit, že tradiční metody výchovy k pobytu v přírodě v dnešní době již moc nefungují. Turistické kluby a organizované turistické akce fungují pro generace, které jsou na ně zvyklé, ale neoslovují dost nováčků. Mládežnické organizace skautského typu trpí výlučností a uzavřeností do sebe, což je z velké části jejich podstatou, ale nešíří vztah k pobytu v přírodě mimo své oddané členy. Ukazuje se, že efektivně nefunguje ani snaha zásobit lidi množstvím informací o přírodě pomocí vzdělávacích infocenter či naučných stezek. Možnosti jsou, ale také vyžadují hlubší strukturální změny a odvahu hledat řešení ve spolupráci mezi školstvím, zájmovými organizacemi, ochranou přírody a lesnictvím, ale také s výrobci a prodejci vybavení pro pobyt v přírodě, neboť ti nejlépe a nejrychleji dokáží vnímat společenské trendy. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | TEREZA Děti jsou jako jediná ze všech věkových skupin formovány institucionálně prostřednictvím školy a volnočasových aktivit. Ilustrační snímek. Domníváme se, že snaha zvýšit povědomí o kultuře pobytu v přírodě musí směřovat zejména na děti, které jsou jako jediná ze všech věkových skupin formovány institucionálně prostřednictvím školy a volnočasových aktivit. Vnímáme zde tři směry, kam směřovat úsilí, ale jistě to není úplný výčet příležitostí. Obrovská příležitost je podle našeho názoru ve větší propojenosti škol s pobytem v přírodě a venkovní výukou. Není třeba vytvářet sofistikované environmentální programy (někdy to může být spíše až na škodu). Většinou stačí pouze být venku a zkušenosti z pobytu v přírodě získávat mimoděk, poslouchat a sdílet příběhy. Velkou inspirací může být například norské školství. Další velkou příležitostí je propojení s příměstskými tábory. Mnohé z nich dětem již nyní nabízejí “soft” verzi pobytu v přírodě spolu s dalšími jinými zajímavými aktivitami. A představují tak okolnosti, které u jejich účastníků dokážou nastartovat celoživotní zájem. A třetí příležitost lze podle nás objevit u mládežnických hnutí pobytu v přírodě. Skautská hnutí jsou poměrně uzavřené společnosti vyžadující od svých členů oddanost a značnou časovou investici. Aniž bychom na tomto osvědčeném principu chtěli něco měnit, představujeme si vedle toho potenciálně značný "osvětový" vliv jednorázových (nenáborových) akcí pro děti, které z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí být jejich stálými členy. V našem příspěvku do debaty o přetížení přírodních oblastí rekreačním užíváním jsme tento problém rozebrali z pohledu a zkušeností expertů na plánování, realizaci a správu přírodě blízkých rekreačních stezek. Vnímáme obtížnou situaci, v níž se nacházejí pracovníci ochrany přírody a lesnictví. Velice si vážíme české tradice pobytu v přírodě a jsme znepokojeni tím, že se postupně vytrácí, ač by mohla být se správou krajiny v souladu. Problém vysoké návštěvnosti nevnímáme jako problém správců krajiny, ale jako problém společenský a veřejný, k nalezení jehož řešení je třeba vést kultivovanou debatu mezi aktéry a disciplínami. Velice se těšíme na další příspěvky do této, podle nás extrémně důležité debaty. reklama Hana Hermová a Tomáš Kvasnička Autoři pracují pro Singltrek.cz

