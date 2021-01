Jan Lenart: Overtourismus v české přírodě. A co dál?

Lukas B. 14.1.2021 08:16

diskuse na ekolistu je takové akvárko. to že se třeba pan Kašpárek s panem Šimůnkem (abych náhodně vytáhl dva extrémy) na spoustě věcí neshodnou a šijou do sebe ještě neznamená, že by se na spoustě jiných a zásadnějších věcech neshodli, v perspektivě pohledu zvenčí oba mají "přírodu" rádi a jejich pojetí turistiky se asi nijak zásadně lišit nebude. v té naší bublině si tak nějak svorně postěžujeme, že nechápeme, jak někdo může do přírody přinést tatranku a neodnést obal, proč někdo potřebuje stánky s langoši a suvenýry a proč má kdo potřebu chodit v zástupu nešťastníků na nejprovařenější atrakce. nicméně většinová poptávka je jinde. dost veliká kupní síla pojetí přírody jako velkého lunaparku potřebuje a vyžaduje, a možná (a to nejspíš spekuluji z neznalosti) se tam projevuje stejný princip, jako proč lidi chodí sledovat fotbal na stadiony a koncerty popových hvězd naživo, místo aby si to shlédli v televizi nebo pustili na hifině - že jako cítí tu energii davu.



overtutistovaná (to je pěkný novotvar) příroda má v zásadě několik možných řešení:

1. nelámat si s tím hlavu a nechat ji zdupat a zlunaparkovat. někde to prostě jinak nejde. vrchol sněžky či lysé hory, jakož i grossglockner jsou holt obětované.

2. zakázat a hlídat. to je ovšem rozumné udělat jen u pár nejcenějších lokalit, provedeme-li to plošně, zdiskredituje ochranu přírody a nebude to dlouhodobě udržitelné a první schopnější populista na tom udělá desítky procent.

3. placené permity rezervované dlouho dopředu. z pohledu pravicově konzervativního je to fér, ale v dnešní většinově levicové evropě je to neobhajitelné. a je tam samozřejmě riziko, že všechny přeplatí pár zazobaných motokrosařů. touhle cestou jde obecně švýcarsko, výstup na matterhorn s poviným a kurevsky drahým noclehem na hörnlihütte (nově přejmenované na hotel matterhorn) rezervovaným rok dopředu je typickým příkladem.

4. regulace návštěvnosti nepohodlím. návštěva přírody musí stát pár deci potu a pár hodin štrapáce bez bufetů. zaparkuješ v údolí a dál jen pěšky/na kole/na lyžích. když je horský masiv dostatečně rozlehlý, tak to má šanci fungovat. u nás dost problematické; nedovedu si představit vykoupení a rozboření 95% horských bud/chalup a přeměna 5% zbylých na stanici horské služby s prodejem čaje z okénka. v mokrých snech vidím ve vrchlabí u kruháče a v dolném maršově odstavné parkoviště a dál jen po svých - ale jen tak se to nepodaří.

