Hladovkáři z Extinction Rebellion: Otevřený dopis vládě České republiky

Jaroslav Olšanský 20.12.2019 17:02 Reaguje na Richard Vacek

Vymírajíci by měli dokázat že to s tou hladovkou není jen tyjátr a konečně vymřít, což by byl jejich nejlepší přínos k boji s klimatem. Ale máte pravdu, že kdyby měli všední starosti dolních pěti a půl miliardy lidí- shánění obživy resp. prostředků na ni, tak by je klimahysterie přešla.

