Jakub Hruška: Jak původně dobrou myšlenku ošvejkovat do téměř nefunkčního nesmyslu?

Zbyněk Šeděnka 28.4.2023 07:55

Je jasné, že tohle si agrolobby dokázala ošéfovat. Když mohla na Babišův pokyn finanční správa doslova zlikvidovat prosperující firmu tím, že jim obstavila veškeré účty (záminkou bylo to, že by MOHLI neplatit daně), tak vyřešení takové prkotiny, na to ani nemusí být příliš tučné obálky.

