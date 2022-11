Jan Krajhanzl: Pár postřehů ke klimatické stávce

Foto | Majda Slámová Stále jsme na místě! Stále máme požadavky na vládu!

Tak jako jindy v českém prostoru, vede se diskuse primárně na linii PRO - PROTI, nanejvýš někdo zmíní PRO, ALE...Prší tu "endorsementy" pro stávkující, stejně jako "haty". Přibývá útoků za velkou/malou podporu. Informacemi/argumentací se zdržuje málokdo.

Ještě než se rozepíšu, je fér říct vlastní pohled: osobně fandím všem, kteří se angažují za budoucnost nás všech, za větší humanismus, ochranu našeho světa a zohlednění vědy v politických rozhodnutích. Přímé akce jako blokáda či stávka jsou historicky součástí tradice demokratického hnutí.

Řev na tribunách těch, kteří komentují klimatickou stávku jako fotbal, mě ale netěší... V tom křiku zanikají otázky, které mi přijdou pro českou společnost, a koneckonců i pro klima důležitější.

Osobně nemám rád černobílé pohledy, tak dál čtěte jen na vlastní nebezpečí.

Otázky, které mi běží hlavou...

Cíle stávky

Jak se pozná, že stávka byla úspěšná? Je úspěšná už ze své podstaty – jen tím, že je? Nebo hraje roli i počet zapojených, mediální odezva a politické výsledky? Bude se o tom diskutovat, např. v médiích?

Podaří se tím posunout Overtonovo okno a tím vytvořit nový prostor pro aktivity k rychlejšímu snižování emisí?

Nebo podobné akce vedou k polarizaci názorů, ostřejšímu rozdělení MY vs. ONI, event. (chybné) představě, že klima řeší jen určitý druh levicových mladých lidí?

Je případná polarizace záměrná, nebo „collateral damage“, ať už strany stávkujících, médií, nebo influencerů/-ek? Jak čím dál vyhrocenější, černobílé pohledy posilují polarizaci, a naopak?

Pokud by česká debata o klimatu šla americkou cestou, co tu bude pro ochranu klimatu znamenat?

Je okupace fakult nejlepší prostředek k dosažení těch cílů, byla by okupace jiných institucí, nebo použití jiných prostředků lepší/horší – v čem, a proč?

Ostatně, jak klimatická okupační stávka zapadá do teorie změny? Jakou viditelnou změnu organizátorky a organizátoři chtějí dosáhnout? A jak si můžeme ověřit, že se to podařilo/nepodařilo?

Fakulta sociálních studií MU

Proč se situace nejvíc hrotí právě na této fakultě?

Jaké byly potřeby obou stran? V čem se shodovaly, v čem přímo vylučovaly? Byl podobný konflikt nevyhnutelný?

Participace

Jak moc reprezentují stávky názor studentů/-ek z VŠ? Jak se daří zapojit širší studentstvo mimo okruh klimatického hnutí? Co pro to stávkující udělali?

Nekomunikují ty akce – neverbálně, nechtěně – médiím, že a) stávkujících jsou jen vyšší desítky / nižší stovky, b) že se jedná o kulturně, názorově, lifestylově, outfitově nepříliš heterogenní skupiny, což může komplikovat participaci dalších?

Média

Jak dostávat téma transformace/dekarbonizace do CZ médií?

Co jsou vhodné aktualizační momenty, pokud (pro někoho) ne klimatická stávka?

Získávají stávkující kredit u širšího populace, nebo přesvědčují přesvědčené? A jak kredit potřebný pro transformaci získávat?

Cui bono, pokud budou v rámování médií stávkující de facto jediní medializovaní ochránci klimatu?

Kolik mediálního prostoru tyto akce vytvoří? Kolik mediálního prostoru se zkonzumuje na bulvární aspekt těchto akcí (kde bylo zamčeno, kde havárie vody, co kdo komu řekl)?

A kolik pro zásadní témata české transformace, např. jak Česko investuje >1 bil. Kč do transformace, aby to nebylo na linky na toastovací chleba? Máme dost kvalifikovaných kádrů na úřadech? A budou stávkující připraveni na takovou práci + ochotni vstoupit do veřejných služeb?

A na závěr, ještě než to schytám z obou stran:

Jak velký je group-thinking na straně klimatického hnutí, jak velký na straně obhájců (fosilního) statutu quo?

Jakou debatu vlastně chceme: otevřenou, kritickou, věcnou, založenou na datech, nebo jenom překřikování se z tribun?

Díky, pokud jste dočetli až sem. Jsem rád, že 17. listopad je příležitost nejen vzpomínat, ale taky (doufám) mluvit o důležitých věcech.

