Jan Zeman: Sledoval jsem obří požár nelegální skládky nebezpečných odpadů v polské Zelené Goře Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační snímek. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Požár skládky v Zelené Góře 22. července ráno v metropoli Lubušského vojvodství ve městě Zelená Gora vzplane skládka nebezpečného odpadu. Z mohutného požáru nad městem stoupá veliký černý mrak, z hořící skládky vyráží další a další černočervené ohnivé koule, sjíždějí se hasiči z celého vojvodství. Obří požár se podaří uhasit až další den. Televizní záběry z požářiště říkají, že co mohlo, na skládce shořelo, resp. požár byl zdolán víceméně až po vyhoření požářiště. Za své nedávné návštěvy Polska jsem mohl sledovat zblízka obří požár nelegální skládky nebezpečných odpadů v Zelené Goře. Tedy, v Zelené Goře jsem naštěstí nebyl. Polská média ale byla sdělná. Jednak je každé neštěstí dobré ke zvýšení sledovanosti, jednak letos v říjnu se budou v Polsku konat řádné parlamentní volby a předvolební kampaň již běží na plné obrátky. Rozhodně se nevede v rukavičkách a to platí i o požáru skládky v Zelené Goře.22. července ráno v metropoli Lubušského vojvodství ve městě Zelená Gora vzplane skládka nebezpečného odpadu. Z mohutného požáru nad městem stoupá veliký černý mrak, z hořící skládky vyráží další a další černočervené ohnivé koule, sjíždějí se hasiči z celého vojvodství. Obří požár se podaří uhasit až další den. Televizní záběry z požářiště říkají, že co mohlo, na skládce shořelo, resp. požár byl zdolán víceméně až po vyhoření požářiště. Tím nemá být nijak snižován obětavý boj polských hasičů s běsnícím živlem. Proudy vod, stříkané na hořící skládku, se vesměs odpařovaly ještě před dopadem do plamenů. K reálnému hašení došlo až v závěru požáru, kdy plameny ztratily na síle. Protivládní opozice svolává odbornou konferenci k nelegálním skládkám nebezpečných odpadů v Polsku. Je vyjmenováno přes 30 druhů nebezpečných látek, které při požáru unikly do ovzduší a vod. Neuvádí se ale, v jakém množství unikly a jaké jejich koncentrace byly naměřeny, což jsou parametry podstatné. Zřejmě větší problém, než látky uniklé do ovzduší, jsou látky uniklé do půdy a vodotečí přes hasební vodu, byť se většina vody odpařila dřív, než dopadla do plamenů. V závěrečné fázi hašení ale byla hasební voda »obohacena« o četné, nejednou i značně nebezpečné škodliviny. Tamní spodní vody se poroučely do toxična, jedy uniknuvší do tamní řeky otrávily určitý počet ryb. V Polsku je na 400 nelegálních skládek nebezpečného odpadu Krátce po vypuknutí velkého požáru skládky v Zelené Goře začíná velké praní špinavého prádla, resp. nemilosrdné osočování. Kdybych nedělal celý život v ochraně životního prostředí, asi bych měl problém se ve věci orientovat. Možná bych si i myslel, že tamním politikům jde o životní prostředí obecně a o odpady zvlášť. Nikoliv: „Tu je Polska!“ (Tady je Polsko!). „Tady je moje koryto, konkrétně poslanecký post, který musím v říjnu obhájit!“ Jistě, požár je velký a nebezpečný. Je kolem něho ale i řada nejasností. Krátce po vypuknutí velkého požáru skládky v Zelené Goře začíná velké praní špinavého prádla, resp. nemilosrdné osočování. Kdybych nedělal celý život v ochraně životního prostředí, asi bych měl problém se ve věci orientovat. Možná bych si i myslel, že tamním politikům jde o životní prostředí obecně a o odpady zvlášť. Nikoliv: „Tu je Polska!“ (Tady je Polsko!). „Tady je moje koryto, konkrétně poslanecký post, který musím v říjnu obhájit!“ Jistě, požár je velký a nebezpečný. Je kolem něho ale i řada nejasností. Politici (umírněné) Lewice žalují zelenogorského starostu, vojvodu a gestora ochrany vod. Čekal bych na prvním místě žalobu na gestora odpadů. Starosta vyhlásil evakuaci čtvrti ovlivněné obřím požárem, ale poté ji stáhnul, že situace není tak zlá, že stačí zavřít okna místností. Zda změnil názor na pokyn vojvody či Varšavy, se neuvádí. Že by zde Lubušské vojvodství a ministerstvo životního prostředí a klimatu Polska neměly dost másla na hlavě? Nechce se mě věřit. Dozvídáme se, že na území Polska se nachází více než 400 nelegálních skládek nebezpečného odpadu! Skládkovaný odpad vesměs pochází ze sousedního Německa! Polská opozice tyto skládky otlouká o hlavu straně Právo a spravedlnost (PiS), která v Polsku vládne od listopadu 2015. Politici PiS to hází na samosprávu. Uvádí, že na 150 nelegálních skládek nebezpečných odpadů bylo v Polsku již v listopadu 2015, kdy přebírali vládu. Jede tedy v tom i nejsilnější opoziční strana Občanská platforma (OP) a polští lidovci (PSL), kteří v Polsku vládli v letech 2007-15. Mohou si připsat též nečinnost, resp. asi 150 nelegálních skládek nebezpečných odpadů. Vláda PiS se rychle vzpamatuje ze svých přešlapů ve věci požáru skládky v Zelené Goře. Přichází s požadavkem na Německo, aby si své odpady vzalo zpátky a uhradilo škody vzniklé požárem v Zelené Goře. Že by ji vyhověla německá vláda s významnou účastí Zelených, se nepředpokládá. Česká zkušenost U nás první (Vavrouškův) zákon o odpadech z roku 1991 dovoz odpadu do Československa bez výjimek zakázal. Druhý, už jen český zákon o odpadech z roku 1997 učinil v tomto zákazu výjimky. Ekonomičtí liberálové prosadili své idiotské. V roce 2001 se do třetího zákona o odpadech nepodařilo striktní zákaz dovozu odpadů prosadit. Proti tlačila pravicová opozice i vedení EU, do které se ČR i za špatných podmínek vstupu tolik tlačila. Připočteme-li neschopnost zákonodárců EU a ČR vymezit pojem »druhotná surovina«, nepřekvapily pak kravíny, v kterých místo ustájení skotu byly skládkovány textilní a další odpady coby druhotné suroviny, jež sem tam vzplály. Starosta jedné postižené obce řekl na mikrofon: »Věděli jsme, že to vzplane, pouze jsme nevěděli, kdy…« U nás první (Vavrouškův) zákon o odpadech z roku 1991 dovoz odpadu do Československa bez výjimek zakázal. Druhý, už jen český zákon o odpadech z roku 1997 učinil v tomto zákazu výjimky. Ekonomičtí liberálové prosadili své idiotské. V roce 2001 se do třetího zákona o odpadech nepodařilo striktní zákaz dovozu odpadů prosadit. Proti tlačila pravicová opozice i vedení EU, do které se ČR i za špatných podmínek vstupu tolik tlačila. Připočteme-li neschopnost zákonodárců EU a ČR vymezit pojem »druhotná surovina«, nepřekvapily pak kravíny, v kterých místo ustájení skotu byly skládkovány textilní a další odpady coby druhotné suroviny, jež sem tam vzplály. Starosta jedné postižené obce řekl na mikrofon: »Věděli jsme, že to vzplane, pouze jsme nevěděli, kdy…« Z právního hlediska byly obce bezmocné. Protože v ČR byly protesty proti takové praxi silné, stalo se Polsko, známý to špindír EU, místem pro nelegální vyvážení německých nebezpečných odpadů, zákon nezákon, o (ne) slušnosti nemluvě. Inu, ochrana životního prostředí ala EU. Odpad se vyveze do zahraničí, přitom obětí může být i sousední členský stát EU. I když všichni řvouni včetně tehdejšího senátora Jaroslava Doubravy byly kritizováni za velké populistické řvaní a lecos dalšího, mám za to, že je jim třeba poděkovat, neboť takto nás němečtí vývozci odpadů při jeho odkládání v cizích státech více méně vynechali. Zlá směrnice EU Téma zlé směrnice EU, podle které nelze zakázat dovoz odpadu ze zahraničí, se ale vyhýbá jako čert kříži nejen polská proevropská opozice OP, PSL a Lewice, ale také euroskeptická PiS. Nezapomene ale zdůraznit, že nebezpečný odpad pochází vesměs ze sousedního Německa, s kterým byl vždy zadobře staronový předseda OP expremiér Donald Tusk. Téma zlé směrnice EU, podle které nelze zakázat dovoz odpadu ze zahraničí, se ale vyhýbá jako čert kříži nejen polská proevropská opozice OP, PSL a Lewice, ale také euroskeptická PiS. Nezapomene ale zdůraznit, že nebezpečný odpad pochází vesměs ze sousedního Německa, s kterým byl vždy zadobře staronový předseda OP expremiér Donald Tusk. Nelegální skládka v Zelené Goře se před lety dostala i před polský soud. Soud před třemi roky nařídil zlikvidovat nelegální skládku nebezpečných odpadů v Zelené Goře. Vlastník skládky, společnost s ručením omezeným, jež takových skládek v Polsku vlastní víc, nemá prakticky žádný majetek a údajně nemá ani peníze. Tak soudem nařízenou sanaci neuskutečnila. Jestli tomu dobře rozumím, je polské právo děravé v tom smyslu, že neukládá povinnost provozovatele skládky mít pro jiné účely nezcizitelnou finanční rezervu na její následné zahlazení či jiné zneškodnění. O tom ale zřejmě nepadlo ani slovo ani za mimořádné schůze polského parlamentu, kde vzduchem létalo ve věci požáru nelegální skládky nebezpečných odpadů v Zelené Goře kdeco. Spíše nechutná exhibice. Zklamala i ministryně životního prostředí a klimatu Polska paní Moskva (tak se opravdu jmenuje). Je pravda, že média vybírala hlavně ty „nejšťavnatější“ výroky. Sanace skládky se prý mohla platit z prostředků Evropské unie (EU), ta ale protiprávně zadržuje významné dotace Polsku, mimo jiné i na sanaci nelegálních skládek nebezpečných odpadů. PiS argumentuje, že jsou to neustálé stížnosti polské opozice, zejména OP v Bruselu, které usnadňují vedení EU okrádat Polsko o nemalé dotace pod rouškou boje za právní stát, LGBT apod. I zde jsou ruce EU poněkud špinavé. Nemyslím si ale, že by dotace z EU měly řešit sanaci nelegálních skládek odpadů, nejen nebezpečných. Česká stopa Případ požáru nelegální skládky nebezpečných odpadů v polské Zelené Goře se uzavřel krátce před mým návratem do Prahy „originálně“. Do Polska začaly po Odře připlouvat z Česka chcíplé ryby. Podle Inspekce se udusily pro vedro, podle rybářů tam něco hodně zapáchalo. Vyberte si. reklama Případ požáru nelegální skládky nebezpečných odpadů v polské Zelené Goře se uzavřel krátce před mým návratem do Prahy „originálně“. Do Polska začaly po Odře připlouvat z Česka chcíplé ryby. Podle Inspekce se udusily pro vedro, podle rybářů tam něco hodně zapáchalo. Vyberte si. Jan Zeman Autor je ekolog a čtenář Ekolistu.cz

tisknout poslat

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz Dále čtěte | Představte si, že byste za to, že se chováte k přírodě šetrně, dostávali zaplaceno Kvete to, hučí to Co nás o environmentální kriminalitě může naučit Sherlock Holmes? Další články autora | Jan Zeman: COP 27 nepřekvapivě zkrachovala Jan Zeman: Ničivý požár v národním parku České Švýcarsko je selháním jeho správy Jan Zeman: Polsko řešení ekologických problémů nezvládá

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.