Jana Dlouhá: České univerzity se spojily ve snaze o prosazování udržitelnosti

vaber 29.1.2023 09:50

co to vlastně ta udržitelnost je?

udržitelnost na univerzitách je bezvýznamná ,co takhle udržitelnost celé civilizace

Hašek by řekl ,že je to něco jako Strana mírného pokroku v mezích zákona,

když je pokrok moc velký a rychlý ,udržitelnost je neudržitelná,

vlivem pokroku lidé více konzumují, hromadí majetek,vědce na univerzitách nevyjímaje, nežijí jen duševním vědátorstvím a lidí je stále více ,

na to musí být zdroje ,planetu máme jen jednu,

zatím umíme jen dobře plýtvat, 100% recyklaci nikdy nedokážeme, nedokázala to ani příroda,

tak jak tu udržitelnost zajistíme a udržitelnost čeho nebo koho?

Odpovědět