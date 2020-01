Jan Farský: Chceme ministerstvo pro udržitelný rozvoj

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Ristina121 / Ristina121 / Good Free Photos K udržitelnému hospodaření by stačilo tak málo... Ilustrační snímek.

Ministerstvo, jehož primárním posláním bude udržitelnost. Které bude hlídat, abychom naši zemi předali našim potomkům ve stejném, ale ideálně lepším stavu, než jsme ji od svých předků převzali. Které bude dohlížet na kvalitu půdy, kvalitu vody, kvalitu krajiny. Které bude prostřednictvím nastavení dotací podporovat kvalitní odpovědné udržitelné hospodaření na půdě. Tak aby se její kvalita ideálně zlepšovala, ale minimálně nezhoršovala. Tak, aby půda opět získala schopnost udržet vodu. Schopnost, která klesla kvůli způsobu hospodaření na polovinu schopnosti, kterou měla ještě před 70ti lety. Kdyby se podařilo ji obnovit, zadrží 5ti násobek objemu vody v Orlíku... Bez nutnosti stavby dalších přehrad... Tak aby dotace nezvýhodňovaly velkopodnikatele plundrující půdu na úkor odpovědně hospodařících zemědělců. Tak aby se dotace nekoncentrovaly do centrál společností, ale pomáhaly regionům. Tak aby se nehospodařilo na obrovských lánech, ale na menších polích.

Navrhujeme tak vznik nového Ministerstva pro udržitelný rozvoj sloučením Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Současný stav je totiž hrozně neefektivní a k budoucnosti neodpovědný. Často se vytlouká klín klínem - nastavení dotací do zemědělství vede k zhoršení kvality podzemní vody, k degradaci půdy, k poškození krajiny a k vylidňování venkova. A tyto škody se se zlomkem prostředků snaží zachraňovat ministerstvo životního prostředí a někdy i ministerstvo pro místní rozvoj. Jedny dotace problém způsobí, druhé dotace ho mají zachránit. To nedává žádný smysl. Trpí příroda, jsou poškozovány zdroje a ještě ke všemu to stojí hrozně peněz. To ostatně potvrdil ve své zprávě na podzim 2019 i Nejvyšší kontrolní úřad.

Jiný příklad nefunkčnosti je protierozní vyhláška. Přestože je potvrzeno, že eroze vede ročně ke ztrátě 21 milionů tun ornice, což je škoda cca 10 mld. Kč, protierozní vyhláška leží na MŽP už od roku 2017. A MZe její přijetí blokuje. A dál rozdává dotace na velkoplošné hospodaření, dále dotují nákupy těžké techniky, dále nepodmiňují dotace odpovědným způsobem hospodaření. A čas běží, přicházíme o půdu, zhoršuje se kvalita i objem podzemní vody, vylidňuje se venkov. To je prostě dlouhodobě neudržitelné a k budoucnosti nezodpovědné.

A přitom by stačilo tak málo. Těch skoro 40 mld. Kč, které má dnes ministerstvo zemědělství na dotace podmínit odpovědným hospodařením udržitelným pro společnost i krajinu odpovědným hospodařením, které nebude poškozovat půdu, které nebude zhoršovat kvalitu a množství podzemní vody, které nebude zvýhodňovat velkopodnikatele na velkých lánech.

Odpovědně hospodařící zemědělci takové změny přivítají.

Proto navrhujeme využít obrovský objem dotací, který jde do zemědělství a zkušenosti odborníků na životní prostředí a vytvořit Ministerstvo pro udržitelný rozvoj, které bude primárně hledět na udržitelnost - na to, abychom tuto zemi předali svým potomkům v lepší kvalitě, než jsme ji převzali od svých předků my.

